Cidades

METANOL

Outros dois casos suspeitos de intoxicação por metanol são descartados em MS

O Estado segue investigando outras duas possíveis intoxicações pela substância

Tamires Santana

Tamires Santana

19/10/2025 - 12h30
De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (17), outros dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Mato Grosso do Sul foram descartados.

Com o descarte desses casos, o Estado segue investigando outras duas possíveis intoxicações pela substância. 

No total, até agora, Mato Grosso do Sul registrou 11 casos suspeitos, e com a nova atualização, nove foram descartados.

Cabe ressaltar que, os dois pacientes ainda sob investigação são de Campo Grande, enquanto os casos descartados estavam localizados em Caarapó, Dourados, Ladário, Rio Brilhante e Sidrolândia.

Antídoto pode evitar morte

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), recebeu 60 ampôlas do antidoto de etanol farmacêutico, que pode ser utilizado para combater os efeitos no metanol no organismo. 

De acordo com a coordenadora estadual de Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga, elas são destinadas inicialmente a um paciente com suspeita de intoxicação, caso que foi posteriormente descartado após nova avaliação clínica. As doses permanecem armazenadas como retaguarda estratégica, com validade até março de 2026.

O protocolo de atendimento segue um fluxo específico por paciente. A partir da notificação de um caso suspeito pelo hospital ao Ciatox, o centro aciona a Assistência Farmacêutica Estadual, que formaliza a solicitação do antídoto junto ao Ministério da Saúde.

A entrega é feita diretamente ao hospital solicitante, de acordo com o peso e a condição clínica do paciente, sendo que, em média, 30 ampolas são utilizadas por paciente adulto.

O Ministério da Saúde mantém estrutura logística nacional para envio emergencial do medicamento, com prazo máximo de 12 horas para entrega aos estados, via transporte aéreo.

CULTURA

Por falta de verba, Festival Cultural do Chamamé é deixado de lado em Campo Grande

Enquanto cachês de cantores nacionais ultrapassam a casa do milhão, a Capital Nacional do Chamamé sofre com falta de apoio

19/10/2025 14h00

O festival realizado em Campo Grande recebeu R$ 400 mil em 2024

Divulgação / Instituto Cultural do Chamamé

A Capital Nacional do Chamamé, como foi reconhecida Campo Grande em 2022 pelo Congresso Nacional, não terá a 8° edição do Festival Cultural do Chamamé, por falta de apoio dos governos estadual e municipal. O evento é uma integração cultural envolvendo o Brasil, Paraguai e Argentina, tradicionalmente realizado na Praça do Rádio durante o mês de setembro, quando se comemora o Dia Estadual do Chamamé em Mato Grosso do Sul.

Orivaldo Mengual, presidente do Instituto Cultural Chamamé MS, em resposta à reportagem do Correio do Estado relata sua frustração com a falta de apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Campo Grande com o chamamé e a cultura paraguaia.

"Minha percepção é de que o chamamé ainda não desfruta da atenção institucional que merece, pela importância como expressão musical genuína do povo do estado, assim identificada e reconhecida. Temos no mundo todo, uma pressão muito forte pelo desaparecimento de manifestações musicais folclóricas e aqui no estado não é diferente, pois esse bem Cultural merecedor de fomento e proteção em todos os municípios sempre é relegado, discriminado e esquecido".

O presidente do instituto aborda também sua indignação com a forma como os recursos públicos são investidos em outros gêneros musicais, deixando o chamamé de lado. Ele lembra que altos investimentos são feitos em shows nacionais ao longo de todo ano, como o da cantora Luíza Sonza com cachê de R$ 450 mil, enquanto o festival realizado em Campo Grande recebeu R$ 400 mil em 2024, segundo registro do Diário Oficial do Estado. 

"Notamos que são carreados recursos públicos para música eletrônica, funk e outros segmentos musicais que recebem forte apoio financeiro do estado e da indústria da música, valorizando artistas de fora com cachês altíssimos, enquanto que os daqui recebe migalhas. Entendo que os recursos públicos da cultura devam ser dirigidos para as manifestações culturais realmente vinculadas a nossa terra".



Os maiores cachês da cultura de MS

  • João Bosco e Vinícis - 14 apresentações - R$ 2.620.000
  • Jads e Jadson - 11 - R$ 1.540.000
  • Henrique e Diego - 7 - R$ 1.001.000
  • Munhoz e Mariano - 8 - R$ 960.00
  • Maria Cecília e Rodolfo - R$ 940.000
  • João Gustavo e Murilo - 9 - R$ 900.000
  • Loubet - 8 - R$ 810.000
  • Alex e Yvan - 10 - R$ 525.000

Mesmo com altos gastos em atrações nacionais, o Governo do Estado instaurou um decreto, no dia 4 de agosto, publicado no Diário Oficial n. 11.907, o qual afetou o setor da cultura. O documento impõe a adoção de medidas administrativas temporárias de racionalização e controle de gastos, visando à redução de 25% dos valores contratados a título de despesas de custeio.

Perda de espaço

Nos últimos dois anos, o gênero musical típico do Paraguai sofreu duro golpe com a retirada do programa A Hora do Chamamé, da grade de programação da Rádio Educativa - FM 104.7. 

Além disso, houve corte de recursos para a realização dos Encontros de Chamamezeiros que até então eram realizados a cada dois meses valorizando e fomentando a cultura local e a tradição no estado, especialmente em Campo Grande.

"O Chamamé nos dois governos anteriores, independente de partido, ele sempre teve o seu espaço na FM educativa, que é uma rádio pública, mantida com dinheiro público, e que ele tem por obrigação também a apoiar as nossas raízes, a nossa cultura local, as nossas tradições do Estado. Infelizmente, nesse governo atual, a gente não tem conseguido, eles tiraram o programa do ar, sem dar uma justificativa, e até hoje a gente não conseguiu retornar no horário que é tradicional", conclui Orivaldo. 

Capital Nacional do Chamamé

Campo Grande foi oficialmente reconhecida como “Capital Nacional do Chamamé” pelo Congresso Nacional, com a aprovação da Lei Federal nº 14.315, em 28 de março de 2022. 

Outra conquista foi em junho de 2021, quando o ex-governador Reinaldo Azambuja decretou o “Chamamé” como bem de natureza imaterial de Mato Grosso do Sul.



A aprovação da lei nº 3.837, de 23 de dezembro de 2009, instituiu o dia 19 de setembro como o “Dia Estadual do Chamamé”. Outra legislação, a de nº 6.048, de 23 de julho de 2018, declarou Corrientes (Argentina) e Campo Grande como cidades irmãs. 


EDUCAÇÃO

Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19)

Cerca de 16 mil candidatos foram distribuídos em diversos locais para a aplicação das provas

19/10/2025 11h30

Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19)

Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

De acordo com o Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública - (ACP/MS), aproximadamente 16 mil professores se inscreveram para a seleção de professores temporários da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A prova será aplicada neste domingo (19), em Campo Grande.

Ainda conforme o sindicato, inicialmente, a expectativa é preencher duas mil vagas puras, que são para preenchimento e atuação imediata. Depois, ao decorrer do ano, vão surgindo outras vagas para como as para substituição em caso de licença médica e afastamento dos professores titulares.

O tempo para a convocação dos candidatos aprovados dependerá da pontuação de cada um deles.

Os contratos irão cumprir uma carga horária de até 20 horas semanais por período superior a 15 dias consecutivos.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir de 2 de janeiro de 2026, mas há possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal. A classificação definitiva dos professores está prevista para o dia 9 de dezembro.

Conforme o edital, a seleção tem o objetivo de formar um banco de cadastro de professores temporários para atender a demandas emergenciais da rede municipal.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha e/ou corretivo durante a realização das provas. Além disso, estão permitidas garrafas de água em material transparente.

Os portões fecharão pontualmente às 13h, horário local em todos os locais de prova. Diante disso, a Semed orienta que candidatos cheguem com meia hora de antecedência.

