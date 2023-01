Pacientes de SP recebem coração, fígado e rim de sul-mato-grossense vítima de morte encefálica

Coronavírus

Campo Grande retoma a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 3 anos

A Capital recebeu do Ministério da Saúde cerca de 1,7 mil doses do imunizante Coronavac e será destinado para o público infantil com idade entre 3 e 5 anos

19/01/2023 12h20

As 1,7 doses que a Capital recebeu fazem parte do lote de 6,5 mil doses da Coronavac, distribuídas pelo Ministério da Saúde ao MS Myke Sena / Ministério da Saúde