Cidades

Cidades

Paciente que teve o corpo queimado aguarda há cinco meses por exame

Após passar 34 dias internado na Santa Casa de Campo Grande, a família do paciente, que teve 28% do tórax e as vias aéreas queimados, relatou que está enfrentando problemas para realizar uma broncoscopia

Laura Brasil

05/12/2025 - 15h00
O jovem Geovane Mateus Costa Lima, de 26 anos, que, segundo a família, deveria repetir um exame de broncoscopia, está aguardando há cinco meses pelo procedimento.

A esposa, Rarielen dos Santos, de 25 anos, contou que Geovane, que trabalha na área da construção, sofreu queimaduras em 28% do tórax e nas vias aéreas ao tentar mexer com uma chapa de churrasco.

O paciente ficou 34 dias internado na Santa Casa de Campo Grande, parte desse período no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Após receber alta e retornar para Sidrolândia, município onde residem, ele deixou o hospital fazendo uso de traqueostomia.

A esposa relatou que a broncoscopia deveria ter sido realizada há cerca de dois meses. No entanto, passados cinco meses, a família ainda não recebeu uma resposta concreta sobre a realização do exame.

“Hoje completaram cinco meses de espera. Meu esposo voltou para casa falando, mas está sem voz. Eu sou a única pessoa que entende o que ele fala. Tive que parar de trabalhar para poder cuidar dele”, relatou Rarielen, que é manicure e precisou deixar de atender as clientes.

Mesmo contando com atendimento de profissionais da saúde, como fisioterapeuta e fonoaudiólogo, ela disse que o acompanhamento foi interrompido há cerca de quatro meses.

“Ele não consegue continuar os exercícios por conta dessa pecinha que precisa ser trocada. Hoje, ele não consegue mais usar a peça que o ajuda a falar, pois sente muita falta de ar”, contou Rarielen.

Ao procurar o sistema de saúde de Sidrolândia, ela afirmou que o município alega que depende da liberação do Estado para conseguir a vaga.

“Já falei que não quero um caos na saúde, não quero tirar a vaga de ninguém, só quero o encaminhamento para que meu esposo faça esse exame. Mas vivo nessa espera que hoje completa cinco meses. Agora começam as festividades de final de ano, Natal, tudo paralisa mesmo. Isso me deixa angustiada porque não sei o que fazer”, pontuou.

Vaga

Em conversa com a reportagem do Correio do Estado, a secretária de Saúde de Sidrolândia, Vanessa Rossa Prado, explicou que o paciente precisa passar por um procedimento que não é oferecido no município.

Ela disse que o caso segue o fluxo da Central de Regulação de Vagas do Sistema Único de Saúde (SUS) e que o município já ingressou com solicitação para que o paciente seja encaminhado pelo sistema de regulação.

“Esse paciente entrou em uma fila única. É feita uma classificação pautada em critérios clínicos e, conforme essa classificação, vai sendo regulado. O que nós sabemos é que a Santa Casa não está realizando esse exame”, disse a secretária.

Ainda conforme Vanessa, a Santa Casa é o único hospital habilitado para a realização do procedimento.

“E não está realizando. Nós ficamos sem ter para quem recorrer, mas o pedido está lançado. Também inserimos o nome dele no sistema estadual regulatório, pedimos ajuda, entramos em contato com todos os departamentos envolvidos para agilizar, mas não tivemos uma devolutiva”, afirmou.

A secretária informou que o paciente recebe o suporte médico necessário, que a equipe mantém contato com a família e que, na parte burocrática, a pasta fez tudo o que estava ao seu alcance para que ele seja encaminhado na “fila da rede”.

“Eu, como profissional e gestora, entendo que, quando o paciente adoece, a necessidade dele tem que ser atendida. A gente precisa desse atendimento. Quando nos é negado, é óbvio que vamos buscar todo tipo de recurso, porque se trata de uma pessoa ativa, responsável por uma família, que, com o procedimento, pode voltar a trabalhar. Com essa expectativa frustrada, o paciente vai ficando ainda mais adoecido, porque o emocional fica comprometido. Só que nós temos que seguir aquilo que é institucionalizado, que é o fluxo da regulação”, frisou.

A secretária afirmou ainda que a situação está parada na Central Reguladora de Campo Grande e que, ao questionar o andamento, a Santa Casa responde que “não está realizando o exame e que é preciso aguardar”.

A reportagem entrou em contato com a Santa Casa de Campo Grande, mas, até o fechamento da matéria, não obteve resposta. Assim que houver manifestação, o texto será atualizado.

Cidades

Campo Grande terá 11 feriados e 11 pontos facultativos em 2026

Calendário da Prefeitura define os dias de funcionamento dos órgãos municipais

05/12/2025 15h30

Marcelo Victor/Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande divulgou em Diário Oficial, nesta sexta-feira (5), os feriados e pontos facultativos que o município terá em 2026.

Os pontos facultativos são aplicáveis aos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal.

Conforme o texto, o calendário deverá ser cumprido pelas unidades da administração municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais, que não se enquadram nas regras de suspensão ou flexibilização de expediente. Caberá aos dirigentes de cada órgão garantir o funcionamento desses serviços quando necessário.

Veja as datas dos feriados e pontos facultativos:

  • 1º de janeiro – Feriado nacional
  • 2 de janeiro – Ponto facultativo
  • 16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)
  • 17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo)
  • 18 de fevereiro – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 13h)
  • 2 de abril – Ponto facultativo
  • 3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional)
  • 20 de abril – Ponto facultativo
  • 21 de abril – Tiradentes (feriado nacional)
  • 1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)
  • 4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 5 de junho – Ponto facultativo
  • 7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional)
  • 11 de outubro – Criação do Estado (feriado estadual)
  • 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
  • 28 de outubro – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
  • 2 de novembro – Finados (feriado nacional)
  • 15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional)
  • 20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
  • 24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo)
  • 25 de dezembro – Natal (feriado nacional)
  • 31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo)

Apesar de tradicionalmente ser feriado municipal, o dia 26 de agosto, data do aniversário de Campo Grande, não consta no calendário da Prefeitura nem como feriado, nem como ponto facultativo. 

Ônibus

Em crise, Consórcio Guaicurus diz não ter dinheiro para 13º dos funcionários

Em nota, o Consórcio afirmou que está enfrentando uma crise financeira causada pelo atraso e falta de repasse pelo poder público

05/12/2025 14h32

Consórcio afirma não ter dinheiro para salários e outros pagamentos

Consórcio afirma não ter dinheiro para salários e outros pagamentos FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte público urbano em Campo Grande, afirmou que está em passando por uma crise financeira causada pelo atraso e falta de repasse pelo poder público referente aos vales-transportes, subsídios e outros componentes tarifários. 

Segundo a assessoria, a falta dessa regularização faz com que não seja possível cumprir com os compromissos financeiros com os trabalhadores, inclusive colocando em cheque o pagamento da folha salarial e do benefício do 13º salário, garantido por lei aos funcionários com carteira assinada. 

Em nota, o Consórcio afirmou, ainda, que opera no limite das capacidades, não conseguindo custear serviços como abastecimento da frota, manutenção e encargos, “inviabilizando o serviço do transporte público”. 

Leia a nota na íntegra:

“O Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte coletivo urbano em Campo Grande/MS, informa que está passando por uma crise financeira causada pela inadimplência nos repasses devidos pelo poder público, que englobam o vale-transporte, subsídios e demais componentes tarifários. 

A entidade esclarece que a falta de regularização imediata destes pagamentos críticos está ameaçando a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços de transporte na capital. 

A ausência dos repasses não permite o cumprimento de obrigações financeiras essenciais para a manutenção do sistema, que opera no limite de suas capacidades.

Sem o fluxo de caixa necessário para honrar estas obrigações imediatas, o Consórcio não terá condições de realizar os pagamentos vitais para a operação, cujo vencimento é iminente, como a Folha Salarial e o 13º Salário dos colaboradores, além de Custos Operacionais Básicos como combustíveis, manutenção da frota e encargos, inviabilizando os serviço do transporte público. 

O Consórcio Guaicurus faz um apelo urgente para que as autoridades competentes tomem as providências imediatas necessárias para a regularização dos repasses, uma vez que o inadimplemento pode causar interrupção dos serviços que afetará drasticamente a mobilidade urbana e a vida dos cidadãos de Campo Grande”.

No mês de outubro, a população já passou por um sufoco quando as garagens do Consórcio amanheceram sem movimento, já que os motoristas paralisaram suas atividades por duas horas por falta de pagamento do vale, de R$ 1,3 mil.  

O pagamento só foi acontecer depois de cinco dias da data acordada (todo dia 20 do mês). 

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guaicurus.

O Governo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

Em novembro, mais uma vez, houve atraso no pagamento dos funcionários, levantando o risco de mais uma paralisação dos motoristas. Na época, o Consórcio Guaicurus não respondeu ao Correio do Estado sobre a garantia do pagamento e dos benefícios, inclusive do 13º. 

No entanto, o pagamento foi regularizado, novamente, com cinco dias de atraso. 

O Correio do Estado procurou a Prefeitura para explicações sobre os repasses ao Consórcio Guaicurus, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto. 

Aumento do repasse

Como noticiado pelo Correio do Estado, o Judiciário determinou que a Prefeitura de Campo Grande subisse o repasse da tarifa técnica de ônibus para R$ 7,79

O aumento da tarifa técnica do transporte põe ainda mais pressão sobre o poder público, uma vez que Prefeitura de Campo Grande e o governo do estado de Mato Grosso do Sul subsidiam a operação e estão inadimplentes no pagamento do subsídio.

Um aumento da tarifa técnica pode elevar ainda mais o valor a ser repassado como subsídio, ou então, fazer com que a prefeita Adriane Lopes (PP) tome a impopular medida de subir o preço da passagem paga pelo usuário.

Atualmente, o Município paga cerca de R$ 22,8 milhões por ano para a concessionária, enquanto o Estado repassa outros R$ 13 milhões. Seriam esses R$ 35,8 milhões que teriam um reajuste de 26,25%.

No caso da Capital, o repasse pode crescer para R$ 28,7 milhões, já o governo pode ter que destinar R$ 16,4 milhões ao consórcio.

O Município de Campo Grande já havia entrado com recurso na decisão judicial, alegando que a elevação da tarifa “não reflete a realidade da prestação do serviço, podendo ensejar enriquecimento ilícito da concessionária em detrimento do interesse público”. 

No entanto, a decisão em favor do Consórcio foi mantida.

É importante ressaltar que a tarifa técnica é o valor real da passagem e, por isso, é utilizada para calcular o subsídio concedido pela prefeitura e pelo governo do Estado para compensar as gratuidades, principalmente o Passe do Estudante. 

Atualmente, a tarifa paga pelos usuários do transporte público é no valor de R$ 4,95. 

