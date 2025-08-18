Paciente teria agredido enfermeira por falta de vaga no Caps em Campo Grande

Um paciente psiquiátrico que deu entrada na Upa Leblon, na noite de domingo (17), agrediu uma enfermeira de 57 anos com um soco no rosto. Com a força do golpe, a profissional caiu no chão, bateu a cabeça e perdeu a consciência. O episódio teria ocorrido quando ele foi informado de que precisaria esperar por uma vaga no Caps.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Enfermagem (Sinte), Ângelo Macedo, explicou que o adolescente possui histórico de esquizofrenia e é usuário de drogas. No momento do ocorrido, estava no leito, sem contenção mecânica.
“E provavelmente sem contenção química também, porque ele levantou do leito, foi até ela e desferiu um murro no rosto dela. Ela bateu a cabeça, ficou desacordada, foi socorrida pela equipe e levada para a ala vermelha. Depois, se deslocou para o hospital para fazer a tomografia”, explicou o presidente do Sinte.
Apesar do susto, a tomografia não apontou nenhum dano na profissional. Entretanto, o presidente do Sinte ressaltou que ela deve estar com dores e fazendo uso de medicação.
Após o ocorrido, o paciente voltou para o leito e, segundo Ângelo, até a manhã desta segunda-feira (18) o paciencia continuava na unidade contido com contenção mecânica.
Os responsáveis pelo serviço foram acionados pelo sindicato, que tenta encontrar uma solução para a falta de segurança dos profissionais de enfermagem nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas), no Centro Regional de Saúde (CRS) e no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).
Segundo Ângelo, existe uma grande demanda de pacientes por atendimento no Caps, mas não há vagas. Ele classificou a situação como recorrente e crônica no município.
“Existem protocolos para pacientes do Caps que deveriam ser observados, mas percebo que são falhos. Então, infelizmente, a tendência é que isso piore.”
Acolhimento
O paciente, que necessita de atendimento no Caps, é acolhido na Upa e aguarda até surgir uma vaga para que seja atendido. Essa espera, segundo o presidente do Sinte, pode levar semanas.
“Não tem leitos, faltam medicamentos. A medicação controlada está em falta de forma generalizada: quando chega um, acaba o outro.”
A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para saber como está a situação das vagas nas unidades do Caps em Campo Grande. Até o fechamento desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.