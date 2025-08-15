Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa

Trump revogou documentos de funcionários ligados ao Mais Médicos

agência brasil

15/08/2025 - 23h00
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou como "ato covarde" o cancelamento dos vistos de sua esposa e filha pelos Estados Unidos. O ministro está com o visto vencido desde 2024, portanto, não é passível de cancelamento.

De acordo com Padilha, ele soube da sanção a partir de uma mensagem enviada pela esposa, já que o ministro cumpre hoje (15) agenda de compromissos em Pernambuco.

Padilha questiona o fato de o governo de Trump ter aplicado uma sanção a sua filha, de 10 anos, e critica Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está vivendo nos Estados Unidos.

Eduardo têm articulado com integrantes do governo norte-americano sanções ao Brasil, como forma de pressionar o país, em especial o Supremo Tribunal Federal (STF), para que seu pai não seja julgado por tentativa de golpe de Estado. 

"As pessoas que fazem isso e o clã Bolsonaro, que orquestra isso, têm que explicar. Não para mim, nem só para o Brasil, mas para o mundo inteiro: qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano?", disse em entrevista nesta sexta-feira (15) à Globonews. 

"Estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia", acrescentou.

Padilha afirmou ainda que o filho de Bolsonaro e aliados montaram "um verdadeiro escritório do lobby da traição nos Estados Unidos".

Nesta semana, o Departamento de Estado dos Estados Unidos revogou os vistos de funcionários do governo brasileiro ligados à implementação do programa Mais Médicos.

Foram cancelados os vistos de Mozart Julio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais da pasta e atual coordenador-geral para 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30).

Em comunicado, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, justifica que os servidores teriam contribuído para um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano" por meio do Mais Médicos.

Padilha era ministro da Saúde quando o Mais Médicos foi criado, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2013.

O programa atende regiões remotas e com escassez desses profissionais. De 2013 até 2018, médicos cubanos participaram do programa por meio de cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

"Minha filha sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos, com muito orgulho. Eu criei com muito orgulho", afirmou.

O ministro disse que atualmente não há nenhuma parceria do Brasil com médicos cubanos. Porém, outros países mantêm parcerias com esses profissionais e citou a Itália, ressaltando que a primeira-ministra Giorgia Meloni é aliada de Trump. 

"Qual é a explicação para não ter qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países [que continuam com a parceria com os médicos cubanos]. Vem fazer uma sanção aqui no Brasil contra servidores brasileiros, contra a família do ministro da Saúde, contra uma criança de 10 anos, sendo que a gente não tem mais parceria com médicos cubanos", questionou Padilha.

Luto

Morre Hormínio Antunes, fazendeiro que "dividiu" nome com ponte sobre o Rio Formoso

Antunes faleceu aos 94 anos, em São Paulo, por causas naturais

15/08/2025 18h00

Herminio popularizou ponte na cidade

Herminio popularizou ponte na cidade Foto: Divulgação

Aos 94 anos, Hormínio Antunes de Souza morreu nesta sexta-feira (15), em São Paulo, de causas naturais. Conhecido por ser uma figura marcante na história de Bonito, o fazendeiro da região foi imortalizado no nome da antiga “Ponte do Hormínio”, sobre o Rio Formoso.

Na década de 1980, Hormínio era empreendedor visionário, madeireiro e proprietário da Fazenda Rio Formoso, com 2.500 hectares. A ponte que cortava sua propriedade, oferecendo vista para uma belíssima cachoeira e sendo cenário de milhares de fotos e banhos de turistas, acabou ficando conhecida como “Ponte do Hormínio”. 

Em março de 2024, após intensa discussão na Câmara Municipal e um abaixo-assinado de moradores, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB), sancionou leis que alteraram os nomes das duas pontes.

A sobre o Rio Formoso, antes “Ponte do Hormínio”, passou a se chamar “Ponte Rosita Ovando Rodrigues”, homenageando a vizinha de propriedade e também pioneira do turismo. Já a ponte sobre o Córrego Bonito, antes “Ponte do Mateus”, foi renomeada “Ponte Professor Waldemar Martins”.

Herminio popularizou ponte na cidadePonte do Hormínio que hoje é nomeada por Ponte Dona Rosit

As homenagens, propostas pelo vereador Ilson Casanova (União Brasil), reconheceram figuras fundamentais no desenvolvimento do turismo local. Pela legislação, não é possível batizar logradouros com o nome de pessoas vivas, razão pela qual Hormínio não foi oficialmente homenageado na ocasião.

Para o jornalista e cidadão bonitense Bosco Martins, Hormínio merece reconhecimento equivalente:

 “Ele era uma figura correta e ao mesmo tempo exótica. Lembro-me de quando o conheci, só ouvia histórias sobre aquele homem de 1,90m de altura, cabelos compridos até a cintura, que logo se tornou grande amigo meu e de meu pai, Waldemar. Bonito deve a ele muito do que é hoje. Hormínio Antunes parte, mas a correnteza do Rio Formoso seguirá levando sua história adiante. Hormínio permanecerá vivo na memória e no coração de Bonito", finalizou Bosco Martins.

Operação Contra-Ataque III

Bens de luxo apreendidos de traficante "ostentação" somam R$ 10 milhões

Veículos, dinheiro e cavalos foram apreendidos durante a Operação Contra-Ataque III, que teve como alvo quadrilha dedicada a comercialização de armas e drogas

15/08/2025 17h53

Dentre os veículos apreendidos está um mini bug

Dentre os veículos apreendidos está um mini bug Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

Os bens apreendidos pela Polícia Federal e Receita Federal na Operação Contra-Ataque III foram avaliados em cerca de R$ 10 milhões. A operação foi deflagrada nessa quinta-feira (14) e o balanço divulgado nesta sexta-feira (15).

A operação resultou na prisão de quatro pessoas, além das apreensões feitas em mais 13 endereços, sendo doze em Campo Grande e um em Jaraguari.

Dentre os alvos está William Alves Ribeiro, apontado como chefe de uma quadrilha de narcotraficantes que atuava em Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais.

Conforme a Receita Federal, no total foram apreendidos:

  • 24 veículos, entre caminhões, reboques, jet-ski e outros;
  • R$ 9.150,00 em espécie;
  • 6 celulares;
  • 4 computadores;
  • 1 colar;
  • 6 relógios de pulso;
  • 10 armas de fogo e munições;
  • 4 cavalos;
  • 3 imóveis sequestrados.

Operação Contra-Ataque III

A operação teve como objetivo combater os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação decorreu da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MG), relacionada a uma organização criminosa dedicada a comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. 

Em Mato Grosso do Sul, além de William Alves Ribeiro, também foram alvos: Nadja Tybusch Ribeiro (esposa), Welder Alves Ribeiro (irmão) e Rosany Larissa Aranda da Silva (cunhada). 

Um dos mandados de busca ocorreu no condomínio Dahma II, onde morava William. No local, os policiais encontraram o celular e documentos pessoais dele no telhado da casa, localizados através de um drone da PF.

No endereço foram apreendidos também dois carros de passeio (um modelo da Volvo e um Up) e um mini-bug.

No Jardim Tijuca, na casa de outro dos envolvidos, houve a apreensão de cinco veículos de luxo, sete armas de cano curto e uma de cano longo.

O proprietário alegou ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), mas a investigação apontou que, além de drogas, a quadrilha também traficava armas e, por isso, todo o material foi apreendido.

Entre as empresas que foram alvo estão a Aliança Transporte de Veículos (W.A.R Transportes), Play Motors, WR Martelinho, Conect Peças, Subprodutos Bovinos, Ateliê da Nana, Duas Nações Materiais para Construção, Stilo Diva, Embaplast e Lolya Moda Feminina.

Boa parte destas empresas estavam em nome de familiares de William ou de supostos laranjas.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Rancho JC Treinamento, onde foram confiscados os cavalos de raça de William, avaliados em R$ 250 mil cada, e um reboque usado para o transporte dos equinos.

Conforme reportagem do Correio do Estado, em nota, a Receita Federal esclareceu que análises bancárias e fiscais dos envolvidos constatou "um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização".

"Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas”, explica a nota.

As transações bancárias para o recebimento desses valores eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes, sendo que estes últimos não tinham lastro fiscal para a realização de grandes movimentações financeiras. 

“Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos”, complementa a nota.

Participaram da operação de ontem 5 auditores fiscais, 9 analistas tributários da Receita Federal e 60 policiais federais.

