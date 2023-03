Padre dirigia caminhonete em acidente que matou quatro mulheres em Mato Grosso do Sul

O padre Wagner Divino, 45, dirigia a caminhonete envolvida no acidente que deixou quatro jovens mortas ontem à noite na BR-163, em Mato Grosso do Sul.

Ele sofreu ferimentos superficiais e já teve alta hospitalar. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal.

O Fiat Argo em que elas estavam bateu de frente com a caminhonete Hilux no km-501 da rodovia. Uma outra jovem que estava no veículo foi socorrida em estado grave. Elas estavam viajando para Rio Verde (MS), onde comemorariam o aniversário de uma amiga.

O pároco atua na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Em sua página nas redes sociais, a catedral fez uma postagem em homenagem a Kaena Guilhen Fernandes, uma das jovens mortas no acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a hipótese mais provável da causa do acidente é a de que a motorista do Fiat tenha ultrapassado a faixa contínua da pista, ocasionando a colisão.

Veja quem são as vítimas do acidente:

Carolina Peixoto dos Santos

Ela tinha 28 anos e era engenheira civil.

"É com o coração despedaçado que comunico aos meus amigos o falecimento da minha filha, da minha vida (...) num acidente de carro. Peço preces pra poder passar por esse sofrimento que está dilacerando meu coração", escreveu Mary Peixoto, mãe de Carolina, em seu perfil nas redes sociais.

Kaena Guilhen Fernandes

A jovem, que tinha 29 anos, costumava postar fotos nas redes sociais com amigas e parentes.

"Amigas de infância, irmãs e parceiras. Crescemos, amadurecemos e vamos juntas até o fim. Elas sabem o que significam na minha vida, acompanham todas as fases que passo, apoiam ou não. Mas sei que tenho a mão delas pra segurar (...). Eu amo vocês", postou há uma semana em uma foto com outras duas amigas.

"A minha filha Kaena foi para junto de Deus, virou uma estrela", escreveu Rita Guilhen, mãe da jovem, em seu perfil nas redes sociais.

"Minha sobrinha, você nos deixou de maneira trágica e inesperada. Que Deus te receba com todas as honras pelo ser humano incrível que você era. Saudades eternas", postou Elizeu Guilhen, tio de Kaena.

Laís Moriningo Paim

Laís, também de 29 anos, trabalhava como auxiliar no setor administrativo em uma empresa de locação de transporte de resíduos.

Parentes e amigos fizeram postagens de luto pela morte de Laís.

Letícia de Mello da Silva

Ela tinha 28 anos e trabalhava como bancária.