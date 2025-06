Pai agride árbitro com soco na cabeça em partida infantil de futsal em MS - Foto: Reprodução

O árbitro Jobby Antunes Gonçalves foi agredido pelo pai de um atleta após assinalar pênalti no confronto entre Pro Gol B x Escola Cativante, válido pelo sub-9 da 1ª Copa Redman de Futsal, disputada na noite desta terça-feira (17), no Ginásio da Unigran, em Dourados.

A agressão ocorreu após o pai se revoltar contra uma marcação de pênalti aos 11 minutos do primeiro tempo, após atleta da equipe Cativante ser puxado dentro da área. A marcação causou revolta no treinador da equipe Pro Gol, que vencia o confronto pelo placar mínimo e aproveitou a ocasião para invadir a quadra, reclamar com o juiz, e ser expulso de jogo. A penalidade foi convertida e igualou a partida.

Nas imagens, é possível ver o pai descer as escadas da arquibancada e acerta Antunes com um soco na cabeça, em um momento em que o árbitro se aproximava da grade lateral da quadra logo após o gol de empate.

A Polícia Militar foi acionada e a partida paralisada por mais de sete minutos, até o recomeço. Não bastasse o ocorrido, outro pai invadiu a quadra para comemorar o segundo tento do Pro Gol , fato que culminou na retirada da comissão técnica do Cativante da quadra de jogo.

Com gritos de ambas as torcidas, a polícia chegou somente após 15 minutos de gritos e discussão. A partida terminou com vitória da Pro Gol, que garantiu vaga na final.

Repúdio

Na manhã desta quarta-feira, Jobby Antunes Gonçalves usou suas redes sociais para repudiar o acontecido, fato que classificou como algo que fere a todos que acreditam no esporte.

"A agressão que sofri não fere apenas a mim, mas a todos que acreditam no esporte como ferramenta de educação e respeito. O exemplo que deve ser passado às crianças é o da superação, do diálogo e da convivência harmoniosa, nunca o da intolerância e da violência", frisou Antunes, que aproveitou a ocasião para exaltar o respeito, principalmente quando se trata de ambientes com crianças.

"Eventos esportivos de base devem ser espaços de formação, respeito e aprendizado. Infelizmente, atitudes como essa mancham o esporte e afastam profissionais que dedicam tempo, esforço e paixão para garantir que o jogo aconteça com lisura e segurança. Espero que as autoridades responsáveis e a organização da competição tomem as medidas cabíveis para que episódios como esse não se repitam", finalizou.



Da mesma maneira, a organização do evento disse em seu perfil que o ocorrido manchou o espírito esportivo do evento. Abaixo, segue a íntegra da nota.

"Na noite de ontem(17/06), durante as semifinais da Copa Redman de Futsal, um episódio lamentável manchou o espírito esportivo que sempre buscamos promover. Em uma partida da categoria Sub-09, um torcedor pai de atleta protagonizou uma agressão inaceitável contra o árbitro da partida, Jobby Antunes.

Registramos aqui nossa total indignação e repúdio a esse tipo de atitude. O esporte NUNCA foi e NUNCA será espaço para violência. Não podemos permitir que atos como esse aconteçam, especialmente em um ambiente que deveria ser de aprendizado, respeito e incentivo ao desenvolvimento das crianças.

A partida foi imediatamente paralisada pela organização da competição. O policiamento foi acionado e o agressor devidamente retirado da quadra, garantindo a segurança de todos os presentes.

Reforçamos que a Copa Redman de Futsal, em sua primeira edição, tem como principal objetivo a promoção de uma competição saudável, pautada pela ética, pelo respeito e pela boa convivência entre atletas, comissões técnicas, arbitragem e torcedores.

Seguiremos firmes com esses valores até o encerramento da competição. Atitudes de violência serão tratadas com a devida seriedade e todas as medidas cabíveis serão tomadas para preservar o verdadeiro espírito do esporte."

Até o fechamento desta matéria, o Correio do Estado não conseguiu contato com o autor da agressão.

