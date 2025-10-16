Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pai e filho morrem em acidente na BR-267 em MS

Uma das vítimas chegou a ser socorrida e deu entrada no Hospital Regional de Nova Andradina, mas não resistiu

Laura Brasil

16/10/2025 - 14h30
Foram identificadas como José Carlos dos Santos, de 56 anos, e Reinaldo de Souza Santos, de 31 anos, as vítimas do acidente que envolveu dois veículos de passeio na noite desta quarta-feira (15), na BR-267, em Nova Andradina, município localizado a 298 quilômetros de Campo Grande.

A colisão ocorreu na região da Casa Verde. Pai e filho haviam saído de Bataguassu e seguiam em direção a Nova Andradina. A dinâmica do acidente, até o momento, não foi informada pela perícia.

O condutor de um Toyota Corolla relatou que, ao deixar um posto de gasolina nas imediações, ficou com a visão turva por causa do farol de uma carreta. Quando conseguiu enxergar novamente, passou por destroços e colidiu com um Chevrolet Astra, ocupado por pai e filho, que estava na transversal da pista.

Uma das vítimas morreu no local. A outra chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Hospital Regional de Nova Andradina, mas não resistiu e veio a óbito.

Segundo a página Panorama Paulista, pai e filho eram naturais de Tupi Paulista (SP).

Assim que houver atualizações sobre a dinâmica do acidente, o texto da matéria será atualizado.

OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO

Contrabando: PF prende seis e apreende centenas de eletrônicos em MS

Celulares, tablets, notebooks foram os principais itens apreendidos, além de cigarros, essências, perfumes, bebidas e suplementos anabolizantes

16/10/2025 16h17

Operação Circuito Fechado da PF em MS

Operação Circuito Fechado da PF em MS DIVULGAÇÃO/PF

Polícia Federal (PF) realizou o cumprimento de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, durante a Operação Circuito Fechado, deflagrada na manhã desta quinta-feira (16), em Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

Em MS, as diligências ocorreram em Mundo Novo, município localizado na região Sul, a 466 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, 50 policiais participaram da ação.

A operação visa desmantelar uma organização criminosa que pratica descaminho e comercialização irregular de eletrônicos.

Os criminosos estão envolvidos em um grande esquema de contrabando de celulares que movimentou mais de R$ 30 milhões nos últimos quatro anos.

Durante a operação, a polícia:

•    cumpriu seis mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal, cinco deles cumpridos durante as diligências - um investigado permanece foragido;

•    registrou dois flagrantes, sendo um pelos crimes de contrabando, importação irregular de medicamentos e descaminho e outro pelo crime de descaminho;

•    apreendeu 180 aparelhos eletrônicos novos, entre celulares, tablets e notebooks, além de cerca de 15 celulares pessoais pertencentes aos investigados;

•    apreendeu vários produtos de origem estrangeira sem nota fiscal, incluindo cigarros, essências, perfumes, bebidas, suplementos anabolizantes e acessórios eletrônicos

•    bloqueou judicialmente 17 veículos por meio do sistema RENAJUD e cinco veículos apreendidos, entre automóveis de passeio e utilitários de alto valor;

•    decretou ordem de indisponibilidade de bens, podendo alcançar até R$ 10 milhões por investigado, pendente de retorno das instituições financeiras;

•    apreendeu materiais de interesse probatório, como cadernos de anotações, cheques, comprovantes de compra de mercadorias no Paraguai, notebooks e celulares utilizados no crime.

O balanço da operação foi divulgado, à imprensa, na tarde desta quinta-feira (16), pela PF.

OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO

Polícia Federal defalgrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Circuito Fechado. 

O objetivo é desarticular uma organização criminosa de Contrabando e descaminho de celulares. 

De acordo com a PF, o nome "Circuito Fechado" faz referência à vigilância constante mantida pelo grupo criminoso sobre as rotas clandestinas e à ação coordenada da Polícia Federal, que fechou o cerco sobre toda a estrutura ilícita.

As investigações tiveram início em 2024, após a apreensão de grande quantidade de aparelhos em Guaíra (PR), fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Em seguida, a Polícia Federal descobriu que havia uma "organização criminosa estruturada, estável e hierarquizada, voltada ao transporte, ao financiamento e à revenda de produtos introduzidos irregularmente em território nacional".

O grupo, conforme a PF, atuava em rotas clandestinas que conectavam o Paraguai a municípios brasileiros nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, utilizando veículos registrados em nome de terceiros, empresas de fachada e contas bancárias intermediárias para ocultar a origem dos bens e dos valores movimentados.

A investigação comprovou que o grupo realizava viagens semanais para o transporte de centenas de aparelhos celulares, utilizando comunicação criptografada, aplicativos de mensagens e monitoramento em tempo real de barreiras policiais e fiscais, além de movimentar valores expressivos por meio de contas de interpostas pessoas físicas e jurídicas.

Evento Solidário

Bazar do São Julião tem mais de 48 mil itens a partir de R$ 5 em Campo Grande

Interessados devem levar 1 kg de alimento não perecível. O evento solidário vai até o dia 18 de outubro; confira os itens

16/10/2025 15h55

O Bazar beneficente do Hospital São Julião, que iniciou nesta quinta-feira (16) com itens doados pela Receita Federal, é uma oportunidade para quem deseja comprar bons produtos com preços a partir de R$ 5.

Ao todo, são 48 mil itens, que incluem cosméticos e perfumes, eletrônicos, roupas, brinquedos, artigos de pesca e muito mais.

Os amantes de bazar não precisam se preocupar com o tempo, já que o evento do hospital vai até o dia 18 de outubro, no Centro de Convenções Albano Franco, com espaço para circulação, o que facilita na hora de ver os produtos.

 

 

 

Um dos princípios do evento é aliar o consumo consciente à solidariedade. Os que desejam participar devem levar 1 kg de alimento não perecível como pagamento simbólico de entrada (arroz, feijão, macarrão ou açúcar).

O estacionamento estará aberto durante todo o evento beneficente, totalmente gratuito. O centro de convenções contará com praça de alimentação e espaço kids, para que os pais tenham conforto durante as compras.

“O Bazar é uma oportunidade de fazer boas compras, com preços muito atrativos, e ao mesmo tempo colaborar com a continuidade dos serviços que o hospital oferece à comunidade. Cada produto adquirido se transforma em cuidado e acolhimento para centenas de pacientes atendidos todos os dias”, destaca o presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, Carlos Melke.

Os recursos arrecadados no bazar serão revertidos para a manutenção dos serviços oferecidos pelo hospital, que é referência em internações de reabilitação, atendimentos ambulatoriais e cirurgias pelo SUS.

Forma de pagamento: Dinheiro, débito, crédito e Pix. 

