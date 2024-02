Pai sabia que mãe agredia criança: "se eu não entrasse no meio, ela ficava batendo nele"

William Belmonte, de 32 anos, pai do menino de 2 anos internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande, revelou que a mãe da criança, que está presa desde ontem (1º), já agredia o menino oito meses atrás, quando ele ainda morava em Campo Grande e vivia com a mulher.

"Ela batia nele quando nós estávamos juntos (...) se não entrasse no meio, ela ficava batendo nele", comentou.

O pai do menino se mudou para o interior do Estado para trabalhar na construção de uma piscina, mas acabou sendo preso e ficou seis meses detido. Segundo a advogada, Eleudi Silva, a prisão teria acontecido por não comparecer à justiça para dar explicações por conta de um acidente de trabalho, no qual ele responde em liberdade.

No tempo em que ele esteve ausente, a mãe da criança iniciou o relacionamento com o homem de 24 anos, que também está preso.

À reportagem, William contou que ficou sabendo do caso pela internet, e precisou da ajuda de familiares para se deslocar até a Capital.

"Eu descobri pela internet, né? Quando eu fiquei sabendo liguei, e ela [uma parente que preferiu não se identificar] me ajudou a vir aqui. Eu não sabia de nada, estava preso. Fiquei triste, é um filho meu", desabafou.

Além do caçula, ele também é pai da irmã, de 4 anos, que também vivia com a mãe e com o padrasto. A menina não tem o nome dele na certidão, mas o pai já briga pela guarda na justiça.

"O pai da criança é trabalhador, paga pensão e está buscando nesse momento a guarda delas", disse a advogada.

Questionado sobre a possibilidade de apenas a mãe ser culpada pelas violências contra a criança, o homem disse suspeitar de que o padrasto também tenha participado das agressões.

"Acho que foram os dois. Eu quero justiça, quero ver quem fez isso pagar", afirmou William.

Morte Cerebral

Os últimos exames realizados já constataram morte cerebral da criança. Durante a entrevista, o pai afirmou não ter conversado sobre o desligamento de aparelhos com a equipe médica ainda, e não saber de que forma iriam proceder.

Saiba: o Ministério da Saúde, considera-se morte encefálica a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isto significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado, e o cérebro morre.

Conclusão das investigações

Na tarde da última quinta-feira (1º), a delegada Nelly Macedo, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) deu o caso como concluído, apontando o padrasto e a mãe responsáveis pelo estado de saúde da criança.

O casal teve prisão temporária decretada, e agora a Polícia aguarda os laudos da perícia. Até então, ambos responderiam por tentativa de homicídio. Quando consumada a morte, o casal poderá responder por homicídio qualificado.

A criança de dois anos foi socorrida com traumatismo craniano pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no dia 23 de janeiro, em uma via pública. Além da lesão no crânio, a criança apresentava lesões em ógãos vitais, como o pulmão e o fígado, além de líquido no abdômen e algumas escoriações nas pernas.

Depoimentos e investigação

Segundo a delegada responsável pelo caso, Nelly Macedo, o casal vivia em situação de rua, o que dificultou a identificação do local onde as violências praticadas contra a criança aconteceu.

Isso porque o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado em via pública, a duas quadras da residência onde a família, que além da vítima também era composta por uma criança de 4 anos, estava se hospedando temporariamente - de forma irregular - durante a noite.

Além disso, as versões dos depoimentos eram confusas e inconsistentes. Foram apresentadas três narrativas, sendo a primeira de que a criança havia se acidentado caindo na rua.

"Em um primeiro momento, a nossa maior dificuldade foi em estabelecer a dinâmica do que aconteceu com a criança, porque havia muitas inconsistências nas narrativas que recebemos desde o registro da ocorrência, já que o Samu foi notificado em uma via pública, e foi informado de que seria um acidente em que a criança teria caído em via pública mesmo. As diligências no local não deixavam conclusivas as situações, porque era uma via que não era nivelada, com degraus nas calçadas, e talvez pudesse ter acontecido ali. Mas havia também o relato da mãe, de que a criança talvez teria caído dentro da casa em uma escada", comentou Nelly Macedo.

No hospital, foram identificadas as demais lesões nos órgãos vitais da criança, o que fez com que a primeira versão apresentada fosse descartada.

"Nós começamos a suspeitar dessas dinâmicas narradas. Quando chegou a informação do grau das lesões que a criança havia sofrido, que eram lesões graves, nos fez suspeitar que não se tratava de um acidente, mas sim de algum ato violento contra essa criança", destacou a delegada.

Através de câmeras de segurança, foi possível identificar que o casal havia invadido uma residência que estava à venda no bairro Jardim Colibri, onde passavam a noite. Segundo a polícia, a família vivia de casa em casa, de forma irregular, e chegou até a morar em uma kombi abandonada durante um período.

"Há imagens deles correndo com a criança [no dia do acidente], fugindo para que o local do fato não fosse identificado. E pudemos constatar que essa criança foi violentada nessa casa", acrescentou.

Confrontados pela polícia, os interrogados apresentaram uma nova versão, de que a criança estaria brincando com a mais velha, de 4 anos, quando caiu em uma escada da residência.

"Fizemos a perícia no local, e a escada tinha um degrau bem baixo, não seria possível que a criança se lesionasse com tanta gravidade".

A terceira narrativa era de que a criança teria caído quando eles invadiram a casa, já que eles precisavam pular o muro para entrar.

"Mas é outra versão que também não condiz com as lesões", disse Macedo.

Sendo assim, as investigações foram concluídas, e o casal deve responder por tentativa de homicídio.

"Essa criança sofreu violências e não há dúvidas de que esses dois são os responsáveis", concluiu a delegada.

A criança segue internada e respirando por aparelhos.

Histórico

O casal não acusou uso de entorpecentes ou problemas psiquiátricos. O homem já tinha passagens por violência doméstica e roubo.

No entanto, vizinhos entrevistados pelo Correio do Estado apontaram para o uso de entorpecentes, além de sinais como roupa suja e a aparência dos menores, indicando terem fome, foram observados por vizinhos.

Segundo a polícia, não havia histórico de agressão às crianças no Conselho Tutelar, nem histórico de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a avó das crianças, que foi ouvida pela reportagem, enquanto estava vivendo com a mãe e os pequenos, o padastro não dava o devido cuidado para os menores.

O casal não trabalhava e só conseguia dar comida, roupas limpas e cuidados adequados para as crianças com a ajuda da avó, que oferecia esse auxílio quando a sua filha, de 19 anos, que é a mãe dos pequenos de 2 e 4 anos, a procurava.

