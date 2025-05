Palestinos famintos invadem centro de distribuição de comida em Gaza

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (28)

Franklin Roosevelt estadista americano

As pessoas perguntam qual é a diferença entre

um líder e um chefe. O líder trabalha a descoberto,

o chefe trabalha encapotado. O líder lidera, o chefe guia”.

FELPUDA

Quando os tucanos Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja, respectivamente, governador e ex-governador, deixarem as asas do ninho e caminharem para outros endereços,

a fila indiana de prefeitos e vice-prefeitos que vão acompanhá-los será grande. Soma-se a isso o aceno de outras siglas em direção a eles. No caso dos parlamentares, a “revoada”só poderá ocorrer caso o PSDB venha a se fundir com outro partido para formação de nova sigla. Se isso não ocorrer, o jeito será esperar a janela partidária em 2026, com olhos marejados e de binóculos esperando o tempo passar. E logo...

Banho-maria

O impasse entre o PSDB e o Podemos continuará até o dia 5 de junho,

quando deverá sair a “fumaça branca” anunciando se os dois partidos chegaram a um acordo e se acertaram sobre a incorporação.

Mais

Os tucanos querem manter o nome, por considerar, digamos, o “tempo de antiguidade”, enquanto o Podemos reivindica a primazia, por ter maior número de integrantes no Congresso. Até lá, a classe política continua articulando, mas em banho-maria.

De olho

Nas articulações que estão sendo feitas pelos partidos, um dos pontos seria a escolha de nomes com potencial suficiente para se eleger em 2026 e, no meio do mandato porventura conquistado, disputar a Prefeitura de Campo Grande, uma vez que a administração de Adriane Lopes se encerrará em 2028. Ela não poderá disputar a reeleição, de acordo com a legislação eleitoral. Assim, o assanhamento é geral desde já.

Na lista

Nos meios políticos, a informação é que o ex-deputado federal Fábio Trad, hoje servidor público, deverá ser mesmo o candidato do PT ao governo do Estado. Dessa forma, o partido deverá se apartar do governador Eduardo Riedel,

que caminha celeremente para ingressar em uma legenda que se confrontará com a candidatura petista

à Presidência em 2026. Dizem que a ideia de candidatura do ex-parlamentar agradaria aos “caciques” da legenda.

Risco

Na avaliação de alguns políticos da direita, essa possibilidade de o PT lançar candidato em MS fez com que a luz de alerta ficasse acessa. Pelo fato de a esquerda ser especialista em narrativas depreciativas para desconstruir adversários e estar também com muita gana para tentar tirar o partido das cinzas. Quem pensa que Inês é morta, poderá ter surpresas desagradáveis, se não tomar cuidado na jornada eleitoral. A tchurma lembra: “Cautela e canja de galinha nunca é demais”.

