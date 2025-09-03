Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍTICA/MEIO AMBIENTE

Pantanal ganha 2ª lei que prevê conservação e pagamento a quem preservá-lo

Principais diretrizes do PL são exploração ecologicamente sustentável, conservação das espécies, fomento ao turismo ecológico, pagamento por serviço ambiental, criação do selo Pantanal sustentável, entre outros

Naiara Camargo

Naiara Camargo

03/09/2025 - 09h35
Lei Federal do Pantanal (Projeto de Lei 5482/20) foi aprovada pela Câmara dos Deputados, na noite desta terça-feira (2), em Brasília.

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) é o relator da proposta. Já a deputada federal Camila Jara (PT) é autora do PL 2334/24. Ambos projetos são semelhantes e tramitam juntos na esfera legislativa.

Esta é a segunda lei que protege o Pantanal. Mato Grosso do Sul já tem lei estadual própria que define diretrizes para conservação do bioma. 

De autoria do Senado, o Projeto de Lei Federal 5482/20 será enviado à sanção presidencial.

O PL dispõe sobre diretrizes que norteiam o uso das terras no Pantanal, como:

EXPLORAÇÃO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL

Aproveitamento econômico do meio ambiente de maneira a assegurar a perenidade dos recursos ambientais renováveis, de forma socialmente justa e economicamente viável.

USO DO FOGO

Uso do fogo será permitido nas seguintes situações:

  • nas regiões cujas peculiaridades justifiquem o uso do fogo em práticas agrossilvipastoris com autorização prévia de queima controlada do órgão ambiental competente para cada imóvel rural ou de forma regionalizada;
  • em queimas prescritas, com procedimento regulado pelo órgão ambiental e de acordo com o plano de manejo integrado do fogo;
  • em atividades de pesquisa científica devidamente aprovadas pelos órgãos competentes;
  • em práticas de prevenção e de combate aos incêndios florestais (aceiro);
  • em práticas culturais e de agricultura de subsistência exercidas por povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, conforme seus usos e costumes; e
  • na capacitação e na formação de brigadistas.
  • Observação: a autorização de queima controlada não poderá ser concedida para retirar vegetação para uso alternativo do solo.

FOMENTO AO TURISMO ECOLÓGICO

O turismo deve ser incentivado em bases sustentáveis:

  • desenvolvimento de destinos turísticos
  • apoio à comercialização dos produtos turísticos em prol do desenvolvimento sustentável do bioma
  • certificação de atividades e empreendimentos turísticos sustentáveis

PAGAMENTO POR SERVIÇO AMBIENTAL

Programa de Pagamento por Serviço Ambiental, por meio de convênios da União com estados e municípios, tem como objetivo compensar a adoção de medidas de conservação ambiental, inclusive com a negociação de Cotas de Reserva Ambiental (valor representa o excedente à reserva legal de uma propriedade e pode ser usado para compensar o déficit em outro imóvel rural).

Para custear o pagamento, o projeto prevê o uso de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente, de doações de pessoas e empresas (públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras); e de fundos patrimoniais criados para apoiar projetos de instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos.

CRIAÇÃO DO SELO PANTANAL SUSTENTÁVEL

O selo poderá ser utilizado por cinco anos. Os critérios para adquirir o selo são: estimular produtos oriundos de atividades econômicas sustentáveis; fomentar atividades turísticas, culturais e agrossilvipastoris e identificar boas práticas sustentáveis existentes e já utilizadas

COMBATE A INCÊNDIOS

As políticas de combate a incêndios no Pantanal devem seguir as seguintes diretrizes:

  • integração e coordenação de instituições, públicas, privadas e da sociedade civil;
  • prevenção por meio de técnicas de planejamento, com definição de áreas prioritárias para o estabelecimento de aceiros, queimas controladas e queimas prescritas, monitoramento e gestão do manejo integrado do fogo;
  • promoção de ações de educação ambiental de maneira integrada às ações de prevenção, adaptação, uso autorizado e combate aos incêndios florestais;
  • promoção da adoção de práticas agrícolas, pecuárias e silviculturais que visem a reduzir os riscos de incêndios florestais e a promover o uso adequado do fogo para manejo;
  • criação de plano de contingência e de centros de reabilitação de animais em situações de incêndios florestais, desastres e apreensões;
  • monitoramento dos focos de calor por sensoriamento remoto e desenvolvimento ou utilização compartilhada de sistema de previsão, de detecção e de alerta de risco de incêndios florestais no Pantanal.

MANEJO DO FOGO

Planos de manejo integrado do fogo terão informações sobre áreas de risco e de recorrência de incêndios florestais, tipo de vegetação e áreas prioritárias para proteção.

Os planos devem ser elaborados e aprovados segundo regulamento próprio dos órgãos executores que compõem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES

Proteção das populações animais (onça-pintada, o jacaré-do-pantanal, a arara-azul-grande, o tuiuiú e o Tamanduá-bandeira) e vegetais (ipês, buritis, carnaúba, Carandá, Aguapé, Vitoria-régia e algumas espécies de gramíneas) e seus respectivos habitats.

Segundo Dagoberto Nogueira (PSDB), os principais objetivos incluem "a preservação e a restauração do patrimônio natural, o estimulo a atividades econômicas compatíveis, promoção da qualidade de vida, redução das desigualdades, o reconhecimento dos direitos das comunidades indígenas, a manutenção dos processos hídricos ecológicos. É tamanha a importância da conservação do bioma”, ressaltou o deputado, em suas redes sociais.

De acordo com Camila Jara (PT), as medidas garantem não apenas a proteção desse patrimônio natural, mas também a melhoria da qualidade de vida das comunidades que vivem e cuidam desse território.

“Histórico! Aprovamos a primeira lei federal do Pantanal. Graças ao apoio da sociedade civil na construção do projeto, conseguimos aliar o desenvolvimento sustentável à redução das desigualdades, porque sabemos que a crise climática é o principal motor da miséria neste século. Construímos um acordo entre a Câmara e o Senado para tornar o Pantanal um marco na conservação, pesquisa, turismo sustentável e bioeconomia. Com o Pantanal protegido, o Brasil será mais ainda um país para todos os brasileiros!”, disse a deputada, entusiasmada, em suas redes sociais.

PANTANAL

Pantanal é a maior planície alagada do mundo, com uma extensão de 140.000 km², localizada no Brasil (estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), Bolívia e Paraguai.

É caracterizado pelos seus ciclos de cheias e secas, que transformam a paisagem durante as diferenças estações do ano.

É um santuário ecológico de biodiversidade, com riquíssima fauna e flora, inclusive ameaçadas de extinção.

O bioma possui mais de 4.700 espécies catalogadas, incluindo 650 aves, 260 peixes, 120 mamíferos e 190 répteis, em uma área de 150 mil km², no Centro-Oeste.

Dados do Mapbiomas indicam que o Pantanal teve 9% de sua área degradada nos últimos cinco anos. Em 2024, 85% dos incêndios ocorreram em áreas privadas.

Cidades

Superintendência-Geral do Cade aprova venda de parte do GPA ao grupo Coelho Diniz

A operação se refere a aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), a sociedade mãe do Grupo Pão de Açúcar

02/09/2025 21h00

Crédito: Jefferson Rudy / Agência Senado

Continue Lendo...

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda de parte do Grupo Pão de Açúcar (GPA) ao Grupo Coelho Diniz, dos empresários André Luiz Coelho Diniz, Alex Sandro Coelho Diniz, Fábio Coelho Diniz, Henrique Mulford Coelho Diniz e Helton Coelho Diniz. Apesar da coincidência no sobrenome, não há parentesco com o antigo controlador do GPA, Abilio Diniz, falecido no ano passado.

A operação se refere a aquisição de participação societária na Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), a sociedade mãe do Grupo Pão de Açúcar (GPA). Com isso, a Família Coelho Diniz passou a ser titular de 24,5% das ações da CBD, mais do que o Grupo Casino, que possui 22,5% das ações do GPA, o que levou a área técnica do Cade a inferir que o Grupo Coelho Diniz passará a deter controle sobre o GPA, ainda que de forma compartilhada.

A Família Coelho Diniz é formada por empreendedores, sócios de diversos negócios, com destaque para a rede Supermercado Coelho Diniz. A empresa conta, atualmente, com 22 lojas em cidades do leste de Minas Gerais.

Após consolidar sua posição no mercado mineiro, a família iniciou um movimento de expansão além do Estado e encontrou no GPA a oportunidade para dar os primeiros passos nessa estratégia A investida começou de forma discreta em fevereiro, com a compra de cerca de 5% das ações. Em maio, a fatia dobrou para 10%, avançou para 17,7% em junho e, no fim de agosto, chegou ao patamar atual.

Já a CBD é uma companhia aberta listada na B3 e com forte atuação no segmento de supermercado e proximidade no setor do varejo no Brasil, por meio de quatro marcas (Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra Mercado e Mini). Ela oferta serviços em determinados municípios dos estados do Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal. Ainda atua no varejo online de produtos, além de ter atividades acessórias à atuação no comércio varejista (como por exemplo, locação de imóveis próprios). Além disso, possui atuação no e-commerce.

O despacho que autoriza a operação foi publicado na edição desta terça-feira, 2, do Diário Oficial da União (DOU), assinado pelo superintendente-geral, Alexandre Barreto.

Em sua decisão, ele considerou que, apesar de ambas as partes atuarem no ramo de supermercados, a operação "não acarreta sobreposição horizontal nem integração vertical". Foi informado que a CBD e a Família Coelho Diniz possuem supermercados em municípios distintos. Nesse sentido, em Minas Gerais, a CBD possui loja somente em Uberlândia, uma localidade onde a Família Coelho Diniz não possui loja.

Adicionalmente, foi informado que nenhuma empresa do Grupo da Família Coelho Diniz fornece produtos para outros supermercados que não sejam detidos integralmente pela própria família.

"Sendo assim, entende-se que a operação configura mera substituição de agente econômico, não demandando, deste modo, uma análise mais aprofundada dos mercados envolvidos", concluiu a SG.

Fato relevante

Na noite da segunda-feira, 1º, o GPA informou que os acionistas da família Coelho Diniz submeteram à companhia uma proposta de chapa de candidatos à eleição do conselho de administração.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a chapa é composta por André Luiz Coelho Diniz, Gustavo Lobato, Leandro Assis Campos, Luiz Henrique Cunha, Christophe José Hidalgo, Marcelo Ribeiro Pimentel, Helene Esther Bitton, Rafael Ferri e Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho.

Diante do recebimento das informações, a companhia convocará uma reunião do colegiado para deliberar sobre a realização de assembleia geral extraordinária (AGE).

padroeiro da internet

Relíquia de Carlo Acutis chega a Campo Grande e abre semana da canonização

Pulôver azul foi usado pelo jovem italiano, que fez milagres na Capital, e permanecerá na Paróquia São Sebastião após a canonização, que acontecerá no dia 7 de setembro

02/09/2025 18h38

Pulôver foi usado por Carlo Acutis, que será canonizado no domingo (7)

Pulôver foi usado por Carlo Acutis, que será canonizado no domingo (7) Foto: Divulgação / Arquidiocese de Campo Grande

Continue Lendo...

A seis dias da canonização, o pulôver azul de Carlo Acutis, relíquia usada pelo jovem italiano conhecido como padroeiro da internet, chegou a Campo Grande nesta segunda-feira (1º). Com milagres reconhecidos em Mato Grosso do Sul, ele será canonizado neste domingo (7), no Vaticano, pelo papa Leão XIV.

Ao chegar na Capital, a peça foi transportada pelo Corpo de Bombeiros até a Paróquia São Sebastião, e marcou a abertura oficial da programação da Semana da Canonização.

Conforme a Arquidiocese de Campo Grande, a relíquia não terá visitação livre durante o dia, havendo horários determinados. Após o jovem ser canonizado, o pulôver será preparado para permanecer na paróquia, ainda sem data definida.

Ainda segundo a Arquidiocese, na celebração com a exposição da relíquia reuniu 1,2 mil fieis. O pulôver ficou exposto em uma redoma de acrílico no altar.

O padre Marcelo Tenório informou que a peça ficará exposta durante as missas até esta terça-feira (2).

"Depois, será levada para a Capela do Milagre, na Vila Margarida, e retorna à paróquia no domingo para a missa de ação de graças”, explicou o padre.

Dentre os participantes da celebração estava a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que afirmou ser um momento emocionante e destacou a importância de um santo jovem para a Igreja Católica. "Ver uma realidade atual, com um jovem de 15 anos, é muito forte e reforça a nossa fé cristã, católica”, declarou.

Programação da canonização

A canonização de Carlo Acutis estava inicialmente marcada para o dia 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada devido à morte do Papa Francisco.

As celebrações seguem até sábado (6), com atividades na Capela do Milagre, localizada na Rua Ismael Silva, 10, Jardim Marabá.

No domingo (7), dia da canonização, a programação começa às 4h, horário de Mato Grosso do Sul, na Paróquia São Sebastião, com transmissão ao vivo da cerimônia direto do Vaticano. As atividades seguem até 11h30, encerrando-se com um almoço de confraternização no Clube Estoril, aberto ao público mediante aquisição de convites.

Confira a programação completa:

02/09 – Terça-feira

  • 18h30 – Hora da Graça e distribuição de pétalas
  • 19h – Santa Missa

03/09 – Quarta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Quiz sobre Carlo Acutis

04/09 – Quinta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 22h – Vigília com Adoração ao Santíssimo – Tema: “A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu”

05/09 – Sexta-feira

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Noite da Juventude

06/09 – Sábado

  • 18h30 – Hora da Graça
  • 19h – Santa Missa
  • 20h – Noite Mariana

07/09 – Domingo

  • 04h,  Café da manhã e transmissão ao vivo da canonização direto do Vaticano
  • 09h – Chegada e veneração da relíquia
  • 10h – Missa de Ação de Graças pela Canonização de São Carlo Acutis
  • 11h30 – Almoço de encerramento (comercializado) Clube Estoril

Carlo Acutis

Carlo Acutis nasceu em 3 de maio de 1991 em Londres, na Inglaterra, e morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006 em Monza, na Itália, após ser acometido por uma leucemia classificada como fulminante. Os primeiros sinais da doença apareceram pouco antes, em setembro.

“Desde cedo, Carlo demonstrou grande habilidade para a informática, dom que utilizou no serviço aos outros e na divulgação de conteúdos de formação cristã, como a exposição sobre os milagres eucarísticos”, informou o Vaticano, citando Acutis como modelo de santidade na era digital.

O jovem foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020 pelo papa Francisco. À época, o santo padre o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis”.

“Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos, especialmente nos últimos”, disse o pontífice, ao reconhecer um dos milagres de Carlo Acutis, cujos restos mortais repousam na cidade italiana de Assis.

Milagres em Campo Grande

Cerca de sete anos após a morte de Carlo, um milagre por intercessão do padroeiro foi registrado em Campo Grande, quando uma criança com condição rara no pâncreas foi levada até a uma missa na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande.

Este é o primeiro milagre reconhecido oficialmente pelo Vaticano por intercessão de Carlo Acutis, no ano de 2013.

Matheus Lins Vianna, à época com 3 anos, convivia com o diagnóstico de anomalia congênita rara no pâncreas anular, uma condição grave que não o permitia se alimentar, além de apresentar vômitos constantes.

Em com uma relíquia de Carlo Acutis, a criança pediu de forma espontânea ‘para parar de vomitar’, segundo o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião da qual a capela faz parte. 

“Após intensas orações da família e um toque espontâneo em uma relíquia de Carlo Acutis durante uma celebração, o menino foi curado de forma inexplicável, como atestado por exames médicos posteriores".

O milagre, aprovado pelo Vaticano em 10 de outubro de 2020, levou à beatificação de Carlo.

Outro milagre atribuído ao padroeiro da internet é de um campo-grandense de 25 anos, que entrou em estado vegetativo após uma parada cardíaca. 

Gabriel Terron Nunzio estava em um ponto de ônibus, próximo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), quando foi vítima da parada cardiorrespiratória, em 2016. 

O milagre veio após exposição do jovem através da unção dos enfermos, com parte do pijama e pedaço de cabelo de Acutis. 

Outro milagre atribuído à intercessão do jovem  foi a cura da costa-riquenha Valeria Valverde, 21 anos, que se feriu gravemente após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, em 2022.

Seis dias após o acidente, a mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo do beato Carlo Acutis, deixando um bilhete escrito. Nesse mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha e, no dia seguinte, recuperou o uso dos membros superiores e recuperou parcialmente a fala.

Ao contrário das previsões médicas, Valéria passou uma semana fazendo sessões de fisioterapia e, no dia 2 de setembro de 2022, dois meses após o acidente, ela mesma fez uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis, acompanhada da mãe, para celebrar sua cura.

