Papai Noel terá uma agenda extensa que inicia nesta sexta-feira (6) com direito a tour pelas ruas da região central de Campo Grande. O bom velhinho seguirá espalhando a magia do Natal. A chegada de Papai Noel no Horto Florestal está prevista para às 16h30 e percorrerá as principais ruas e avenidas da cidade, espalhando a alegria do espírito natalino.

Imagem Divulgação

Carreata

Em parceria com a Sectur, Papai Noel segue acompanhado por crianças atendidas pelo Instituto Manoel Bonifácio. Para deixar o campo-grandense "boquiaberto" o ilusionista Thiper com o New York Cirkus irão garantir o encantamento da criançada. Após passar pelas ruas ele segue até o Shopping Campo Grande.

Durante o evento será promovido um concerto pela Orquestra Sinfônica de Campo Grande, regida pelo maestro Eduardo Martinelli.

Confira a programação completa:

16h30 – Abertura do Quintal Sesc

17h – Recreação

17h30 – Show de mágica com o ilusionista Thiper

18h – Apresentação circense New York Cirkus

18h30 – Apresentação Orquestra Sinfônica de Campo Grande

19h – Chegada do Papai Noel

19h30 – Apresentação circense New York Cirkus

20h – Show de mágica com o Ilusionista Thiper

21h/22 – Música ao Vivo com João Paulo Pompeu

Percurso

Horto florestal

26 de agosto

14 de julho

Antônio Maria Coelho

13 de Maio

26 de agosto

Rui Barbosa

Marechal Rondon

25 de Dezembro

Dom Aquino

José Antônio

Barão do Rio Branco

Bahia

Rua da Paz

Rio Grande do Sul

Afonso Pena (até o batalhão e volta)

Rua Ivan Fernandes Pereira

Prof. Luís Alexandre de Oliveira

Antônio Maria Coelho

Av. Mato Grosso

João Akamine

Abrão Julio Rahe

José Gomes Domingues

Euclides da Cunha

19h R. Dr Paulo Machado (Shopping)

Noel radical

Imagem Divulgação / Natal de 2022

No sábado (4), Papai Noel segue em um Jeep até o Shopping Bosque dos Ipês e chega às 16h para ocupar seu lugar com o tema "A Fazenda das Renas do Papai Noel". Entre os destaques, os grupos Siga e Catarina Marquesi Espaço de Dança farão apresentações de ballet natalino, encantando os visitantes.

Além disso, para alegria da criançada haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce. Conforme informou a assessoria, a decoração leva assinatura de Cecília Dale, referência nacional em decorações natalinas. Promete transportar os visitantes para um mundo lúdico e interativo, oferecendo o cenário perfeito para fotos memoráveis.

Programação

Entrada pela portaria A (Evento gratuito e aberto para todas as idades)

Horários: durante a semana, das 15h às 20h / Finais de semana, das 14h às 21h

Mais informações: (67) 3004-555

Redes Sociais: @bosquedosipes

Imagem Divulgação

Papai Noel no Pátio Central

O Centro de Campo Grande estará em festa pela chegada do Papai Noel, no sábado (4) a partir das 11h, no Pátio Central Shopping. Além de ser recebido por diversos personagens, o bom velhinho terá como trilha sonora a participação do Coral Maná do Céu.

Assine o Correio do Estado