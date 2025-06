Para deputados, falta de medidas de prevenção é causa de mortes na BR 262

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A situação da BR-262, segunda maior rodovia de Mato Grosso do Sul, voltou a ser palco de discussões na Assembleia Legislativa do Estado após a repercussão do acidente deste domingo (15) envolvendo um ônibus da Viação Andorinha e um caminhão carregando minérios.

O acidente deixou dois mortos, Andrezza Felski, de 27 anos, e Marcelino Florentino Filho, de 84 anos, que foram atingidos por uma barra de ferro que se soltou do caminhão e atravessou o vidro do segundo andar do ônibus. Além deles, uma criança de 6 anos foi atingida na perna, que teve que ser amputada.

No debate iniciado pelo deputado Paulo Duarte, foram discutidas melhorias que poderiam ter evitado este e outros acidentes ao longo dos anos na rodovia. O deputado definiu o acidente de domingo como uma “tragédia anunciada”.

“Todos há muito tempo vêm com o sucateamento dos órgãos federais aqui. A BR-262 virou uma verdadeira pista de mortes de seres humanos e animais. Impressionante. Um local que é um santuário ecológico, agora é um cemitério”, lamentou Duarte.

O deputado afirmou que o trecho da BR próximo à ponte sobre o Rio Paraguai, trecho próximo ao acidente, foi construído sobre um aterro, tornando o trecho impróprio para a passagem de veículos pesados e que é necessária a instalação de uma balança de pesagem de caminhões.

Ele ainda criticou a falta de medidas do Governo Federal às necessidades e tragédias recorrentes em Mato Grosso do Sul e que há um “desmonte das instituições federais”.

O órgão que deveria fiscalizar o pagamento do minério, sabe quantos funcionários tem em MS? Nenhum. Tudo em Brasília e o que Brasília sabe de MS? Esses dias fui no IBGE, sucateado. Ibama? Sucateado. Não estou falando de política partidária. Isso vem há muito tempo. Até quando o Governo Federal vai deixar acontecer tragédia sem fazer nada?”, criticou.

O parlamentar foi apoiado pelos deputados Zeca do PT, Professor Rinaldo e Cornel David, que concordaram em enviar documentos ao Ministério Público Federal pedindo providências e investigação de responsabilidade do órgão.

BR-262

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o trecho km 110 da BR, entre a cidade de Corumbá e o Buraco das Piranhas é uma rota importante para o turismo e para o transporte de minérios de ferro e manganês. Porém, o trecho está esquecido, com deformidades e ondulações, além da travessia de animais e nenhum alerta para motoristas. Também é um trecho de difícil comunicação, sem sinal de telefonia.

Em maio de 2024, a rodovia entrou nos planos de remodelação do Departamento Nacional de Trânsito (Dnit). Porém, as obras maiores foram voltadas para a região de divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, na região de Três Lagoas, na rota da celulose.

Acidentes

No dia 11 de maio deste ano, Cláudia Moraes e Edson Nunes morreram quando o carro deles teria aquaplanado e invadido a pista contrária, sendo atingido por uma caminhonete Toyota Hilux.

No dia 15 deste mês, um ônibus invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com um caminhão. Uma barra de ferro do caminhão invadiu o vidro do segundo andar do ônibus e atingiu três pessoas. Duas morreram no local.

A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá indiciou o motorista da empresa Andorinha que conduzia o ônibus por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.