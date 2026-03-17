Para impressionar, concessionária contrata 30 empresas para fazer roçada em rodovias de MS

Nesta terça-feira (17), a direção e equipe técnica da concessionária "Caminhos da Celulose", responsável pela Rota da Celulose, apresentou ao governador Eduardo Riedel quais atividades já foram iniciadas e o planejamento para estes primeiros 100 dias de trabalho nas rodovias MS-040, MS-338, MS-395, BR-262 e BR-267.
O diretor-presidente da concessionária, Luiz Fernando De Donno, destacou que foram contratadas mais de 30 empresas para fazer a limpeza da vegetação alta que fica às margens das rodovias.
“Nós vamos ter mais de 30 empresas entrando agora com equipes para fazer a roçada, assim como sinalização e a parte da defensa metálica. Elas vão atuar de forma simultânea em todas as rodovias”, adiantou.
O diretor ponderou que foco é causar um “impacto positivo” nas pessoas que moram e trafegam por estas rodovias, e também mostrar os benefícios que serão proporcionados com esta nova modelagem rodoviária.
"Foi um momento de prestígio receber o governador e seus secretários. Uma oportunidade de atualizar sobre o andamento dos trabalhos da concessão e até fazer uma prestação de conta destes primeiros dias, já pontuando o que fizemos e o planejamento dos 100 dias, que inclusive apresentamos na assinatura do contrato", afirmou Luiz Fernando De Donno.
Também participaram do encontro os secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Rodrigo Perez (Segov).
Concessão
A Rota da Celulose é uma modelagem rodoviária que dispõe de tecnologia, modernidade e flexibilidade, sendo possível novos investimentos caso haja aumento no fluxo do tráfego. O objetivo da parceria público-privada é impulsionar o desenvolvimento do Estado e dar segurança ao usuário.
A concessão prevê investimentos de R$ 10,1 bilhões, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.
A Rota da Celulose contará com 100% de acostamento em todo o sistema rodoviário. O contrato prevê obras de melhorias:
- 115 km de duplicações,
- 457 km de acostamentos,
- 245 km de terceiras faixas,
- 12 km de marginais,
- 38 km de contornos urbanos,
- 62 dispositivos em nível,
- 4 em desnível,
- 25 acessos,
- 22 passagens de fauna,
- 20 alargamentos de pontes e
- 3.780 m² de novas obras de artes especiais de engenharia.
Entre as inovações está o sistema em “free flow”, que é um pedágio sem barreira, que permite mais fluidez, redução de emissão de CO2 (fluxo contínuo) e também a segurança viária.
Outro foco será a conectividade, com comunicação contínua, dispondo de 484 câmeras - uma câmera a cada 1.8 km - rodovias 100% monitoradas, sensores de pista para avaliação de tráfego e sistema de controle de velocidade.
De acordo com o cronograma do Consórcio Caminhos da Celulose, as obras dos próximos 100 dias compreendem principalmente os dispositivos de segurança viária. Recuperação de 1.680 metros de proteção contínua (defensa metálica), 22,5 km de revitalização da sinalização, 5 mil tachas refletiva e reposição de 490 placas.