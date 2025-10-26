Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Para Riedel, indígenas estão sendo 'aliciados' em ataques a fazendas em MS

Governador diz que há diferenças entre os indígenas assistidos pelo Estado e grupos criminosos que possuem "interesses muito além das questões fundiárias"

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

26/10/2025 - 15h00
Neste domingo (26), o Governador Eduardo Riedel (PP) usou as redes sociais para se posicionar sobre os recentes conflitos registrados cerca de 278 quilômetros longe da Capital, alegando que organizações estão aliciando indígenas nos ataques em fazendas em Mato Grosso do Sul. 

Eduardo Riedel afirma ter reunido sua equipe de governo na manhã de hoje (26), "para determinar rigorosa investigação e punição dos responsáveis por mais uma invasão de propriedade rural no município de Caarapó". 

Nas palavras do Governador de MS, a ação na área rural que envolve uma disputa de terras onde localiza-se a chamada Fazenda Ipuitã: "terminou com a expulsão dos proprietários, destruição de maquinário, insumos e a sede incendiada e destruída", disse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como bem acompanha o Correio do Estado, o clima voltou a ficar tenso entre fazendeiros e indígenas Guarani-Kaiowá em Mato Grosso do Sul no sábado (25), com policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) acionados para apaziguar os ânimos e restabelecer a ordem no local.

Sobre o caso, Riedel foi categórico em dizer que as demais forças de segurança do Estado já estão agindo, segundo ele, "para responsabilizar estas organizações de aliciamento, manipulação e exploração da boa fé de um reduzido número de indígenas". 

Para o Governador de Mato Grosso do Sul, é importante separar esse que seria um determinado grupo criminoso, da imensa maioria das comunidades indígenas “atendidas diariamente por políticas públicas efetivas”. 

"Com fortalecimento da cultura, resolução de décadas de falta de água em Dourados, atendimento de demandas de segurança e educação, garantia de direitos e dignidade, e a busca de soluções que garantam a paz no campo", expôs Eduardo Riedel. 

Por fim, ele complementa dizendo que fortalecer essas políticas é um trabalho que não vai retroceder, em um combate efetivo "alimentam o caos, criam dissensões, exploram a miséria e se locupletam (enriquecem-se/saciam-se) da dor dos menos favorecidos, com interesses muito além das questões fundiárias". 

"Cabo de guerra"

Com forças de segurança empregadas, num primeiro momento a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul emitiu nota, dizendo atuar "sempre de forma técnica, legal e proporcional", reforçando o que chamam de "compromisso com a manutenção da ordem pública, a segurança da população e o cumprimento da lei". 

Por outro lado, a Assembleia Geral Aty Guasu do Povo Kaiowá e Guarani já apontava para ação como uma retomada na fazenda Ipuitã, que eles reconhecem como Terra Indígena Guyraroká. 

No meio da elevada tensão, tanto a Aty Guasu como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e Conselho Indigenista Missionário (Cimi), deixavam claro que o sequestro de uma jovem de 17 anos teria sido o "estopim" da ação. 

Essa jovem teria sido resgatada na sede da Fazenda Ipuitã, o que gerou uma revolta dos indígenas que decidiram por não mais sair do local, com uma retomada iniciada em 21 de setembro. 

Eles alegam que desde 2011 a TI Guyraroká está declarada pelo Estado Brasileiro, com pelo menos desde 2018 esses povos Guarani e Kaiowá registrando reiteradas denúncias às autoridades brasileiras, Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) e Organização das Nações Unidas (ONU). 

O próprio Sindicato Rural de Caarapó publicou uma nota de repúdio, assinada pelo presidente Carlos "Cacá" Eduardo Macedo Marquez e demais diretores, ao ato de invasão e incêndio registrado no sábado. 

O Sindicato Rural de Caarapó cita que 50 indígenas armados invadiram a fazenda, expulsaram o caseiro e incendiaram parte da área produtiva, atingindo maquinários e plantações.

"Observa-se que essa ocorrência se soma a outros episódios de conflito registrados nas últimas semanas, na região conhecida como aldeia Guyraroká, onde produtores rurais vêm enfrentando um clima de tensão constante e insegurança", diz o trecho em complemento. 

Essa nota, porém, foi alvo de uma resposta em repúdio por parte da Aty Guasu às falas do Sindicato, que segundo a Assembleia "tenta criminalizar nossas comunidades e espalhar desinformação sobre a retomada da Terra Indígena Guyraroká". 

Eles alegam que, além de distorcer os gatos, a nota ignora que a área seria reconhecida desde 2011 e que não teria ocorrido uma invasão armada na ocasião. 

"Mas sim uma retomada legítima e pacífica de território ancestral, onde vivem famílias Guarani e Kaiowá que lutam há décadas pelo direito à terra e à dignidade. Nossa luta é pela vida, pela terra e pelo respeito.
Não aceitamos mais ser tratados como invasores em nossas próprias terras", cita. 

 

CHUVA

Chuva continua em Campo Grande e previsão indica chegada de frente fria no Estado

Em outras cidades do Estado, como Ivinhema e Dourados, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm

26/10/2025 17h00

Termômetro se manteve em 22°C durante a tarde em Campo Grande

Termômetro se manteve em 22°C durante a tarde em Campo Grande Paulo Ribas

Continue Lendo...

O sol que esteve presente durante a semana em Campo Grande deu lugar ao clima nublado e chuvoso neste domingo (26). O dia na Cidade Morena amanheceu com o céu cinza e rajadas de ventos que atingiram os 40 km/h. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), durante a tarde, foram registrados 17,4 mm de chuva, o suficiente para manter a temperatura estável, sem muita alteração, com o termômetros marcando entre os 20°C e 22°C. A umidade relativa do ar chegou aos 93%. 

A previsão indica que Campo Grande terá chuva até quarta-feira (29). Na segunda, a água começa a cair ainda pela manhã, mas o sol aparece de tarde. Na terça, a situação segue a mesma, mas com possibildiade de temporal à noite. O clima volta a ficar estável de forma ensolarada na quinta-feira.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a partir de hoje é esperado o avanço de uma frente fria no estado, com previsão de chuva fraca a moderada na maior parte do território sul-mato-grossense.

Em outras cidades do Estado, os acumulados de chuvas passaram dos 50 mm. De acordo com os Inmet, em Ivinhema, na região do Vale das Águas, a precipitação foi de 58 mm neste domingo. Já em Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, foram registrados cerca de 61 mm, com rajadas de ventos atingindo os 39 km/h. A umidade relativa do ar se manteve entre 98% e 100% ao longo de todo o dia.

Alerta 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) englobou 47 municípios sul-mato-grossenses no alerta laranja (perigo) para acumulado de chuva, que podem estar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Estão em alerta cidades como Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Bonito. Até o momento, Campo Grande não está envolvido no aviso, mesmo que tenha ‘acordado’ com chuvas leves e céu nublado em algumas regiões da Capital.

Por causa da chance de chuvas fortes, estes municípios estão sob risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, a depender de cidades que apresentam áreas que apresentam potencial para estes contratempos.

Instruções 

  • Evite enfrentar o mau tempo.
  • Observe alteração nas encostas.
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades

Polícia interrompe velório de jovem morto a facadas em MS

Falha de comunicação fez a polícia levar o corpo do rapaz de 21 anos, morto a facadas, que estava sendo velado por familiares

26/10/2025 16h30

Compartilhar

Divulgação Redes Sociais / Policia Civil de Amambai

Continue Lendo...

A polícia interrompeu o velório do jovem identificado como Kaik Garcia Franco, de 21 anos, e levou o corpo, que deve passar por perícia, para elucidar um caso de homicídio em Amambai, município localizado a 800 quilômetros de Campo Grande.

O caso ocorreu após o rapaz ter sido esfaqueado na madrugada de domingo (26). Os familiares acionaram a polícia e, quando a guarnição chegou, ele já havia sido socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A namorada da vítima informou que outro rapaz, com ciúmes do relacionamento, foi até a casa dela, no bairro Vila Limeira, e ocorreu uma discussão entre os dois, momento em que o suspeito, que também tem 21 anos, teria desferido uma facada contra Kaik.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial esteve no Hospital Regional e foi informada de que o jovem chegou sem vida. Posteriormente, devido a uma falha de comunicação, o caso não foi registrado na delegacia.

Devido à natureza do crime, o delegado de plantão, Fernando Araújo, requisitou que o corpo passasse por exame necroscópico.

Consta ainda que os profissionais da perícia não estiveram no local onde o crime ocorreu porque a cena havia sido “mexida”, já que os bombeiros prestaram socorro à vítima.

Por isso, o corpo foi removido do velório e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, para a realização dos exames necroscópicos e prosseguimento das investigações. 

