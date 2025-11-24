Parentes furtam R$ 154 mil de homem e acabam presas em Campo Grande

RECAPEAMENTO

Secretaria de Infraestrutura de Campo Grande afirmou que espera lançar licitações em janeiro de 2026

As obras do pacote de requalificação de ruas de Campo Grande, no valor de R$ 544 milhões, que foi anunciado pela prefeitura na semana passada, devem começar em abril de 2026. A informação é do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli.

De acordo com o secretário, até o fim da semana a Pasta receberá os projetos executivos das obras de drenagem e pavimentação que devem contemplar mais de 20 bairros, que, com as obras já em andamento, devem totalizar 33 locais com vias requalificadas.

A partir do momento que a secretaria receber esses projetos, a previsão é de que em janeiro sejam publicadas as primeiras licitações das vias a receberem as obras de drenagem e pavimentação.

Na semana passada, a prefeitura chegou a informar que esse projeto deveria sair do papel a partir deste ano, porém, o secretário afirmou que não acredita que haja tempo hábil para que isso ocorra até dezembro.

“A licitação deve ser publicada em janeiro e fevereiro, e esperamos estar contratando em abril para início das obras. Serão lançadas licitações para todos os bairros de uma vez nesta primeira etapa”, afirmou Miglioli ao Correio do Estado.

Conforme o secretário, entre os bairros estão lugares como Noroeste, Santa Emília, São Conrado e Los Angeles, regiões com muitas vias sem asfalto.

O pacote de R$ 544 milhões foi conquistado por meio de um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, em decorrência da aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF).

Ele será dividido em três, como informou o Correio do Estado na semana passada, com o primeiro no valor de R$ 236 milhões, mas R$ 100 milhões não são provenientes do empréstimo e, sim, de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Ovando (PP).

A segunda e a terceira etapa desse projeto, ainda segundo Miglioli, devem ser publicadas quando a primeira etapa estiver quase concluída.

“Assim, as obras não devem parar, terminou um trecho já vai ter licitação para começar o próximo”, promete o secretário.

Miglioli ainda afirmou ao Correio do Estado que bairros como Santa Emília, onde a previsão de investimento para drenagem e pavimentação chega a cerca de R$ 80 milhões, Noroeste, que prevê R$ 70 milhões de investimento, e São Conrado, com R$ 50 milhões, devem ter suas obras diluídas entre a primeira, segunda e terceira etapa.

TAPA-BURACO

O que já começou este ano foi a retomada do serviço de tapa-buraco nas ruas de Campo Grande, que foram bastante afetadas por conta das grandes chuvas deste mês e do acumulado do ano.

A manutenção das vias estava paralisada porque a Prefeitura de Campo Grande estava em débito com as sete empresas que prestam o serviço na cidade. Na semana passada, parte dessa dívida foi paga e as empreiteiras aceitaram retomar os trabalhos de tapa-buraco com a promessa de que os valores serão pagos posteriormente.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Márcia Hokama, foram pagos cerca de R$ 10 milhões para as empresas, o que não quita totalmente a dívida, mas contribuiu para a retomada do serviço.

Matéria do Correio do Estado da semana passada mostrou que a prefeitura, o governo federal, o governo do Estado e a Câmara Municipal de Campo Grande teriam conseguido captar recursos da ordem de R$ 25 milhões, que foram usados para negociar com as empresas.

Em apenas um dia da retomada do serviço, teriam sido tapados1,7 mil buracos, e a expectativa da Sisep é de que, até o dia 20 de dezembro, 80 mil sejam recuperados.

“Nós conseguimos trabalhar em todas as regiões e tivemos avenidas importantes que foram afetadas [pela chuva]. Nós estamos com planejamento de fazer prioritariamente as avenidas principais e as adjacências delas. Quando eu libero para fazer as laterais, avenidas, ruas adjacentes, a empresa potencializa mais o volume de serviço. A gente está trabalhando nessa linha e deu muito resultado”, disse o secretário, na semana passada.

Um dos pontos mais problemáticos em relação aos buracos no asfalto é a rotatória das Avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, onde as fortes chuvas arrancaram parte da capa asfáltica este mês. A região foi uma das primeiras a receber o serviço e o trânsito no local já retornou ao normal após a recuperação do pavimento.

