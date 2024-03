Parlamentares de MS articulam retorno de obras da ponte em Porto Murtinho

Saúde

Fundação Oswaldo Cruz, em boletim desta semana, alerta para tendência de aceleração de SRAG em longo prazo no Estado e em Campo Grande

Boletim da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mantém Mato Grosso do Sul e sua capital, Campo Grande, como regiões como tendência para o crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A Covid-19 é a infecção viral que mais provoca este aumento, segundo a fundação.

Além de Mato Grosso do Sul, a alta dos novos casos de SRAG associadas à Covid-19 já domina quase todos estados do Centro-Sul brasileiro. “As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul têm sinais muito claros de aumento de SRAG por Covid-19 e são os destaques da doença no país. Praticamente todos os estados do Centro-Sul brasileiro apresentam crescimento”, indica o boletim da Fiocruz. .

“Praticamente todo o Centro-Sul com o crescimento associado à Covid-19, alguns estados do Sudeste e do Sul com uma cocirculação - ou seja, circulando ao mesmo tempo Covid-19 e Influenza A. Embora a Covid esteja gerando um número muito mais expressivo de internações do que a gripe, observamos essa circulação simultânea”, complementa o O pesquisador do Programa de Computação Científica (Procc/Fiocruz) e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.

Mapa mostra Campo Grande e Mato Grosso do Sul como regiões com tendência de aceleração de casos de Covid-19

Somente na semana passada foram confirmados 994 casos novos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O número não considera os autotestes realizados em farmácias, e os especialistas ainda alertam para alta incidência de subnotificações.

Neste ano, 25 pessoas morreram de Covid-19 em Mato Grosso do Sul.

Além de Mato Grosso do Sul, outros 17 estados apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Em relação aos casos de SRAG por Covid-19, observa-se relação com o sinal de aumento no Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Entre as capitais, dezessete apresentam sinal de crescimento: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

