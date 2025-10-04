Paróquia abençoa animais no Dia de São Francisco de Assis em Campo Grande

Polly, cachorrinha sem raça definida sendo abençoada antes de passar por um procedimento cirúrgico - Crédito: Pagu / Correio do Estado

Fiéis da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde fica a Comunidade São Francisco de Assis, levaram os animais de estimação para receber a bênção na manhã deste sábado (4), data em que é celebrado o dia do padroeiro dos animais.

Na lateral da paróquia, que está passando por reforma, tendas foram armadas e havia brindes para os peludinhos, com amostras de ração, vermífugo e água benta.

O frei Lucas Costa, de 27 anos, explicou à reportagem do Correio do Estado que a comunidade estende o trabalho iniciado por São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais, da natureza e dos pobres.

“Como ele é o patrono da ecologia, já em sua história mostra que São Francisco, inspirado pelo carisma e pela vida cristã, ensinava que tudo aquilo que Deus criou é bom. Então, ele tinha um carinho e uma ternura muito especial pelos animais”, disse o frei.

Os fiéis foram chegando, assim como Denis Bruno Pereira Batista, de 35 anos, acompanhado da esposa Taiane, do filho Teo e do Tico, um cachorro da raça Lhasa Apso, de 12 anos.

“Já é um costume da nossa família. Somos católicos, de berço católico, e como hoje é o dia de São Francisco, é a fé que temos, que professamos. Ele foi um santo que nos deu um grande exemplo de amor às pessoas e aos animais. Para a gente, é muito importante essa bênção ao animalzinho, devido à nossa devoção”, contou Denis.

O Bidu, de 5 anos, chegou acompanhado da tutora Thais Leite, que leva o amiguinho peludo todos os anos para receber a bênção.

“Desde que ele está comigo, eu o trago para ser abençoado. Como sei que São Francisco é um dos santos protetores dos animais, reservo este dia para trazê-lo e para que receba essa bênção especial”, explicou Thais.

A fila foi se formando devagarzinho. Alguns cães ficaram mais agitados na presença de outros, mas isso não intimidou Gabrielly Riedo, de 25 anos, que veio acompanhada do irmão Gustavo Riedo, de 17 anos. Juntos, trouxeram a Mariquinha, uma cachorra caramelo fêmea de 4 anos, e a Pipoca, uma idosa de 9 anos.

“A Pipoca está ficando velhinha e mais debilitada. Com a bênção, a vida dela fica melhor. Este é o primeiro ano que eu a trago; minha irmã vem sempre. Como ela trouxe a cachorrinha dela ano passado, decidi trazer a Pipoca este ano. Essa aqui é minha xodozinha; está comigo desde quando eu era criancinha”, contou Gustavo.

Maria Júlia, de 15 anos, que serve na comunidade e se tornou acólita na última quarta-feira (8), função de quem auxilia os padres, levou a Polly, de 10 anos, que passou recentemente por uma cirurgia delicada.

“Ela está correndo risco de vida por ter passado por uma cirurgia e vai precisar fazer outra, do outro lado da mama, porque ela tem que viver mais um pouco”, contou Maria Júlia.

Durante todo o dia, a comunidade promove ações da 12ª Festa em honra a Jesus Cristo na vida de São Francisco de Assis, com a seguinte programação:

Sábado (4)

18h – Procissão

19h – Missa solene em honra a São Francisco de Assis

Após a celebração da Santa Missa, haverá ação social com venda de espetinho, galinhada, pastel, doces, artesanato, bebidas e música ao vivo. Além disso, a comunidade está arrecadando ração para cães e gatos, que será doada a ONGs que cuidam dos animais.

Serviço

Comunidade São Francisco de Assis

Rua Manoel de Nóbrega, 287 - Bairro Vilas Boas

