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Passeios para turistas da COP15 em MS vão de R$ 75 a R$ 34,5 mil

Lista de atrativos turísticos contempla atividades em Bonito, Campo Grande, Corumbá, Miranda e Aquidauana; atração com onças no Pantanal é a mais cara

Felipe Machado

13/03/2026 - 08h40
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Prestes a receber cerca de três mil pessoas durante os seis dias da 15ª Conferência das Partes sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), cartilha de Mato Grosso do Sul para delegações estrangeiras oferece passeios com variação de preço de até 45.900%, com os atrativos turísticos custando entre
R$ 75 e R$ 34,5 mil.

Inclusa nas informações para participantes oferecidas pela convenção, a lista de tours abrange passeios em vários municípios sul-mato-grossenses, como Bonito, Campo Grande, Corumbá, Miranda e Aquidauana. O mais barato ofertado é a visita à maior fazenda de jacarés do mundo, localizada em Corumbá, que custa, em média, R$ 75 por pessoa.

O passeio é descrito como uma “visita educativa à Caimasul, onde você aprenderá sobre a criação sustentável de jacarés e a importância deste animal para o ecossistema do Pantanal”, com destaque para a ida às instalações de criação e as explicações técnicas sobre manejo do animal.

Outros atrativos turísticos com preços acessíveis são: passeio histórico a pé pelo centro de Corumbá, por R$ 85, e passeio de barco pelo Rio Paraguai para observar pássaros, flora e o pôr do sol do Pantanal, por R$ 100. Em todos os três passeios citados, crianças até 5 anos não pagam.

Entre os mais caros está a imersão científica de três dias em expedições privadas no Pantanal, avaliada em R$ 34,5 mil para duas a quatro pessoas, com cada pessoa adicional custando R$ 5,5 mil. A atração é um “programa contínuo de observação da vida selvagem para grupos fechados, com saídas diárias de seis horas a sete horas (manhã/tarde)”.

Ademais, o passeio tem “foco no estudo comportamental de onças-pintadas utilizando radiocolar, combinado com análise de pegadas, vocalizações e padrões territoriais. Inclui acesso aos bancos de dados científicos do projeto” e contém equipe dedicada (biólogo e guia de campo), análise in loco de dados de telemetria, rotas personalizadas com base no movimento dos animais e documentação fotográfica profissional.

Também estão na casa dos milhares de reais outras atrações turísticas, como a rotina diária de condução de gado no Pantanal, durante três dias de imersão, por R$ 2.615, e um dia inteiro dedicado à pesca esportiva no coração do Pantanal, por R$ 1.465 (R$ 1.850 para duas pessoas e R$ 2.680 para três pessoas).

Em Aquidauana e região, as opções variam de R$ 100 a R$ 750. As duas atrações mais baratas são um dia inteiro para relaxar em meio às montanhas e uma aventura moderada entre a Serra de Maracaju e o bioma Cerrado. Já o mais caro é um voo de balão sobrevoando o Pantanal, em especial, a região do Paxixi.

Já em Bonito os destaques maiores vão para os passeios na Gruta do Lago Azul, onde há duas cavernas com formações calcárias interessantes, e o Rio Sucuri, conhecido por ser um dos rios mais cristalinos do mundo e o mais transparente do Brasil.

Em outro documento, a convenção destaca o avistamento de pássaros como uma das principais atrações em Campo Grande, mais especificamente, no Parque Estadual do Prosa, no Parque Estadual Matas do Segredo e no Parque das Nações Indígenas. Com o custo de R$ 400 por grupo (até 4 pessoas), a atividade é guiada por um biólogo.

HOSPEDAGEM

Sede do evento, Campo Grande deve receber por volta de três mil pessoas durante os seis dias de COP15. Para receber o público esperado, os principais hotéis da cidade tiveram liberdade para aplicar a tarifa que quisessem, mas sem aumentos excessivos.

Na lista enviada à convenção aparecem 11 hotéis como os recomendados aos que vão participar da conferência, os quais somam 1.334 quartos. 

O mais caro é o Novotel Campo Grande, classificado com quatro estrelas, e tem duas opções: quarto superior
(R$ 1.200 por noite) e quarto executivo (R$ 1.500 por noite).
Já o mais barato é o Hotel Brumado, localizado na Avenida Afonso Pena, com preços de R$ 230 a R$ 245, com café da manhã incluso.

“A gente sabe que a COP15 vai ter um ponto muito positivo para Campo Grande, pois vai alavancar a visibilidade de Campo Grande no mercado internacional, elevando a Capital a um destino turístico de negócio, tecnológico, ambiental e sustentável”, disse a Alexandra Martins, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso do Sul (Abih-MS).

COP15

Entre os dias 23 e 29, Campo Grande será palco de um dos maiores eventos ambientais do mundo deste ano, a COP15, com o tema “Conectando a Natureza para Sustentar a Vida”, que vai reunir autoridades de diversas nações e milhares de turistas à Capital.

A COP da Espécies Migratórias promove a conservação de espécies, seus habitats e rotas em escala global, abrangendo cerca de 1.189 espécies, entre aves, mamíferos, peixes, répteis e insetos. Atualmente, conta com 133 partes signatárias, sendo 132 países e o bloco da União Europeia (formado por 27 nações).

Ao todo, conforme consta no acordo, a COP15 custaráR$ 46,9 milhões aos cofres públicos, que serão custeados pelo governo federal (R$ 26,7 milhões), em conjunto com o governo de Mato Grosso do Sul (R$ 10,7 milhões) e projetos de cooperação internacional (R$ 2,5 milhões), como o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), além de patrocinadores.

Diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), o turismólogo Bruno Wendling afirmou que ainda não sabe precisar com quantos milhões a economia campo-grandense vai ser beneficiada por causa da COP15.
 

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TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO

Trabalhadores de MS são resgatados de situação análoga à escravidão em SP

Força-tarefa encontrou indígenas e outros trabalhadores sul-mato-grossenses vivendo em alojamentos precários e aguardando pagamento há dias; ao todo, 44 pessoas foram resgatadas

13/03/2026 10h30

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Os locais apresentavam forte odor, calor intenso, sanitários em condições precárias e número insuficiente de instalações para a quantidade de pessoas alojadas.

Os locais apresentavam forte odor, calor intenso, sanitários em condições precárias e número insuficiente de instalações para a quantidade de pessoas alojadas. Divulgação

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Trabalhadores oriundo de Mato Grosso do Sul estão entre as 44 pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão durante uma operação realizada no interior de São Paulo. A fiscalização ocorreu entre os dias 2 a 6 de março e foi conduzida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com foco na região de Araçatuba. 

A ação teve como alvo o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral e dos Estivadores e Capatazes de Araçatuba, responsável pelo recrutamento e intermediação de mão de obra para atividades de carga e descarga de grãos, como soja e café. 

Durante a operação, equipes encontraram trabalhadores em alojamentos precários nas cidades de Araçatuba, Buritama, Floreal e Votuporanga. Em um dos locais vistoriados, em Floreal, trabalhadores vindos de Mato Grosso do Sul aguardavam havia cerca de 15 dias o início da safra sem receber qualquer remuneração, o que dificultava até mesmo a compra de alimentos. 

Em Votuporanga, quatro trabalhadores indígenas das etnias Terena, Guarani e Caiuá foram encontrados em situação de extrema vulnerabilidade, com salários atrasados e sem alimentação adequada. 

Segundo a força-tarefa, os trabalhadores eram recrutados por intermediários que iam até aldeias indígenas para oferecer vagas de trabalho por meio dos caciques. No entanto, ao chegarem ao destino, as condições eram muito diferentes das prometidas, o que pode configurar, inclusive, indícios de tráfico de pessoas.

Além da falta de pagamento e da incerteza sobre a remuneração, os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas. Em Buritama, por exemplo, foi constatado que operários trabalhavam de segunda-feira a domingo descarregando sacas de grãos, sem folga semanal fixa. 

Alojamentos precários

Ao todo, cinco moradias utilizadas para abrigar os trabalhadores foram fiscalizadas. Em todos os casos, os auditores identificaram graves problemas de higiene e estrutura.

Os locais apresentavam forte odor, calor intenso, sanitários em condições precárias e número insuficiente de instalações para a quantidade de pessoas alojadas.

Além disso, o sindicato realizava descontos de 13% sobre os valores recebidos pelos trabalhadores a título de contribuição assistencial e também repassava os custos com alimentação, o que aumentava o risco de endividamento dos empregados.

Outro episódio que chamou a atenção dos fiscais foi o histórico de um trabalhador que morreu soterrado em uma carreta de soja após dois anos atuando como trabalhador avulso. À época do acidente, o sindicato não possuía seguro de vida para a vítima, que vivia em situação de rua em Araçatuba.

Durante a fiscalização, a secretária-geral da entidade afirmou que havia apólices para os trabalhadores ativos, mas não apresentou documentos que comprovassem a contratação do seguro.

Também foi constatado que o sindicato não possuía instrumentos coletivos de trabalho, sob a justificativa de dificuldades administrativas e de registro junto ao Ministério do Trabalho.

Para a procuradora do trabalho Regina Duarte da Silva, que coordena a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete) na 15ª Região, a situação encontrada demonstra a gravidade das violações.

Segundo ela, submeter trabalhadores a alojamentos degradantes e a jornadas que desconsideram o descanso semanal representa uma afronta direta à dignidade humana, sobretudo quando envolve populações vulneráveis, como indígenas atraídos por promessas de renda.

Acordo e investigação

Diante das irregularidades, o sindicato firmou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o MPT durante audiência realizada na sede da entidade.

O acordo prevê prazos para pagamento de verbas rescisórias e indenizações individuais aos trabalhadores resgatados, além da obrigação de regularizar imediatamente as condições de trabalho e moradia. O documento também estabelece sanções em caso de descumprimento.

Os auditores fiscais lavraram autos de resgate por trabalho análogo à escravidão e providenciaram a emissão das guias de seguro-desemprego para as vítimas.

O sindicato segue sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho em Araçatuba, que acompanhará o cumprimento das medidas estabelecidas no TAC e a regularização das atividades da entidade.

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MATO GROSSO DO SUL

Com verba federal, Corumbá finalmente deve ganhar maternidade

Investimento será de R$ 76 milhões na cidade que tem um dos maiores índices de mortalidade infantil

13/03/2026 09h00

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A nova unidade deve reforçar a rede de saúde da região pantaneira

A nova unidade deve reforçar a rede de saúde da região pantaneira Divulgação

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A construção de uma nova maternidade em Corumbá deu mais um passo para sair do papel. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação para erguer a unidade hospitalar no município pantaneiro, com investimento estimado em R$ 74,9 milhões.

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (12) e prevê a construção de uma maternidade de porte II, dentro do programa do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal. A disputa será realizada na modalidade concorrência eletrônica, com abertura das propostas marcada para 1º de abril, às 8h30.

Pelo edital, a obra será contratada pelo critério de menor preço e executada em regime de empreitada por preço unitário. A nova unidade deve reforçar a rede de saúde da região pantaneira, atendendo gestantes de Corumbá e de municípios vizinhos, além de moradores da faixa de fronteira com a Bolívia.

O projeto da maternidade integra o pacote de investimentos federais do Novo PAC voltados à expansão da assistência obstétrica no país. Inicialmente prevista para Dourados, a unidade foi redirecionada para Corumbá após análise de indicadores de saúde e necessidade regional de leitos.

A definição levou em conta justamente regiões com maiores índices de mortalidade materna e carência de estrutura hospitalar, segundo o Ministério da Saúde.

Falta de estrutura 

A nova obra surge em meio a um histórico de problemas no atendimento obstétrico em Corumbá, que já motivaram investigações do Ministério Público e protestos de familiares.

Em 2024, a promotoria abriu inquérito para apurar mortes de bebês e gestantes relacionadas a possíveis falhas no atendimento da maternidade da Santa Casa da cidade, incluindo a ausência de UTI neonatal e pediátrica.

Na época, ao menos três recém-nascidos e uma gestante morreram em circunstâncias semelhantes, segundo relatos que motivaram as investigações.

Casos de óbitos também levaram a questionamentos na Câmara Municipal. Em uma das discussões públicas, a direção da Santa Casa reconheceu a necessidade de investimento em UTI neonatal, após o registro de mortes de recém-nascidos no município.

Região tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil

Dados do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil mostram que a macrorregião de Corumbá registrou uma das maiores taxas de mortalidade infantil de Mato Grosso do Sul, com 17,1 óbitos para cada mil nascidos vivos em 2023.

O índice ficou acima da média estadual e reforça a necessidade de ampliação da assistência à gestação, parto e cuidados neonatais.

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