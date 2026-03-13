Passeios para turistas da COP15 em MS vão de R$ 75 a R$ 34,5 mil

Expedição de três dias ao Pantanal para quatro pessoas para estudo comportamental de onças-pintadas é o passeio mais caro - Rodolfo César

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Prestes a receber cerca de três mil pessoas durante os seis dias da 15ª Conferência das Partes sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15), cartilha de Mato Grosso do Sul para delegações estrangeiras oferece passeios com variação de preço de até 45.900%, com os atrativos turísticos custando entre

R$ 75 e R$ 34,5 mil.

Inclusa nas informações para participantes oferecidas pela convenção, a lista de tours abrange passeios em vários municípios sul-mato-grossenses, como Bonito, Campo Grande, Corumbá, Miranda e Aquidauana. O mais barato ofertado é a visita à maior fazenda de jacarés do mundo, localizada em Corumbá, que custa, em média, R$ 75 por pessoa.

O passeio é descrito como uma “visita educativa à Caimasul, onde você aprenderá sobre a criação sustentável de jacarés e a importância deste animal para o ecossistema do Pantanal”, com destaque para a ida às instalações de criação e as explicações técnicas sobre manejo do animal.

Outros atrativos turísticos com preços acessíveis são: passeio histórico a pé pelo centro de Corumbá, por R$ 85, e passeio de barco pelo Rio Paraguai para observar pássaros, flora e o pôr do sol do Pantanal, por R$ 100. Em todos os três passeios citados, crianças até 5 anos não pagam.

Entre os mais caros está a imersão científica de três dias em expedições privadas no Pantanal, avaliada em R$ 34,5 mil para duas a quatro pessoas, com cada pessoa adicional custando R$ 5,5 mil. A atração é um “programa contínuo de observação da vida selvagem para grupos fechados, com saídas diárias de seis horas a sete horas (manhã/tarde)”.

Ademais, o passeio tem “foco no estudo comportamental de onças-pintadas utilizando radiocolar, combinado com análise de pegadas, vocalizações e padrões territoriais. Inclui acesso aos bancos de dados científicos do projeto” e contém equipe dedicada (biólogo e guia de campo), análise in loco de dados de telemetria, rotas personalizadas com base no movimento dos animais e documentação fotográfica profissional.

Também estão na casa dos milhares de reais outras atrações turísticas, como a rotina diária de condução de gado no Pantanal, durante três dias de imersão, por R$ 2.615, e um dia inteiro dedicado à pesca esportiva no coração do Pantanal, por R$ 1.465 (R$ 1.850 para duas pessoas e R$ 2.680 para três pessoas).

Em Aquidauana e região, as opções variam de R$ 100 a R$ 750. As duas atrações mais baratas são um dia inteiro para relaxar em meio às montanhas e uma aventura moderada entre a Serra de Maracaju e o bioma Cerrado. Já o mais caro é um voo de balão sobrevoando o Pantanal, em especial, a região do Paxixi.

Já em Bonito os destaques maiores vão para os passeios na Gruta do Lago Azul, onde há duas cavernas com formações calcárias interessantes, e o Rio Sucuri, conhecido por ser um dos rios mais cristalinos do mundo e o mais transparente do Brasil.

Em outro documento, a convenção destaca o avistamento de pássaros como uma das principais atrações em Campo Grande, mais especificamente, no Parque Estadual do Prosa, no Parque Estadual Matas do Segredo e no Parque das Nações Indígenas. Com o custo de R$ 400 por grupo (até 4 pessoas), a atividade é guiada por um biólogo.

HOSPEDAGEM

Sede do evento, Campo Grande deve receber por volta de três mil pessoas durante os seis dias de COP15. Para receber o público esperado, os principais hotéis da cidade tiveram liberdade para aplicar a tarifa que quisessem, mas sem aumentos excessivos.

Na lista enviada à convenção aparecem 11 hotéis como os recomendados aos que vão participar da conferência, os quais somam 1.334 quartos.

O mais caro é o Novotel Campo Grande, classificado com quatro estrelas, e tem duas opções: quarto superior

(R$ 1.200 por noite) e quarto executivo (R$ 1.500 por noite).

Já o mais barato é o Hotel Brumado, localizado na Avenida Afonso Pena, com preços de R$ 230 a R$ 245, com café da manhã incluso.

“A gente sabe que a COP15 vai ter um ponto muito positivo para Campo Grande, pois vai alavancar a visibilidade de Campo Grande no mercado internacional, elevando a Capital a um destino turístico de negócio, tecnológico, ambiental e sustentável”, disse a Alexandra Martins, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Mato Grosso do Sul (Abih-MS).

COP15

Entre os dias 23 e 29, Campo Grande será palco de um dos maiores eventos ambientais do mundo deste ano, a COP15, com o tema “Conectando a Natureza para Sustentar a Vida”, que vai reunir autoridades de diversas nações e milhares de turistas à Capital.

A COP da Espécies Migratórias promove a conservação de espécies, seus habitats e rotas em escala global, abrangendo cerca de 1.189 espécies, entre aves, mamíferos, peixes, répteis e insetos. Atualmente, conta com 133 partes signatárias, sendo 132 países e o bloco da União Europeia (formado por 27 nações).

Ao todo, conforme consta no acordo, a COP15 custaráR$ 46,9 milhões aos cofres públicos, que serão custeados pelo governo federal (R$ 26,7 milhões), em conjunto com o governo de Mato Grosso do Sul (R$ 10,7 milhões) e projetos de cooperação internacional (R$ 2,5 milhões), como o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), além de patrocinadores.

Diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), o turismólogo Bruno Wendling afirmou que ainda não sabe precisar com quantos milhões a economia campo-grandense vai ser beneficiada por causa da COP15.



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