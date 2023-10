denúncia

Construtora responsável pela recomposição estrutural do Lago do Amor também atua em outras duas cidades do interior

Empreiteira foi responsável pelas obras de recomposição estrutural do Lago do Amor, que já apresentaram problemas na sexta-feira Foto: Gerson Oliveira

Responsável pela obra de restauração do Lago do Amor, empresa lucrou R$ 6 milhões apenas neste ano com contratos emergenciais com prefeituras, sem precisar de licitações.

A empreiteira CCO Infraestrutura Ltda., situada em Campo Grande e com sede secundária em Ponta Porã, é conhecida como “SOS construções”.

Isso porque, em poucos meses deste ano, conseguiu contratos de obras emergenciais de reparos e danos com prefeituras, formato que elimina a competição entre empresas e agiliza o processo, sem precisar passar por licitação.

Com contrato de R$ 3,2 milhões assinado em março para recompor a estrutura do Lago do Amor, cujo muro de contenção da água da chuva desmoronou durante um temporal em janeiro deste ano, a CCO também embarcou em duas reparações emergenciais em maio e assinou outro contrato neste mês.

São dois serviços emergenciais de recuperação de pavimento asfáltico e drenagem de águas pluviais em Ponta Porã no valor total de R$ 2,3 milhões – um dos contratos ainda segue em período de vigência, com valor de R$ 931 mil.

Na quarta-feira, um novo contrato foi publicado no Diário Oficial com investimento do governo do Estado e atribuído à empresa dita especialista em serviços emergenciais de infraestrutura.

O município de Ribas do Rio Pardo, com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), repassou R$ 479.950,29 para a empresa, que fica responsável pela obra emergencial de recuperação de áreas degradadas no acesso ao polo industrial do município do interior.

Segundo apuração do Correio do Estado, a empresa tentou entrar em ampla concorrência com outras empreiteiras neste ano em obras em outros municípios do interior que exigiam o processo habitual de licitação, porém, foi considerada inabilitada.

O caso de processo licitatório ocorreu em setembro, no município de Três Lagoas. Dos dois processos que ocorreram em maio, em um deles a CCO chegou a entrar com recurso, pela inabilitação de sua proposta para obra no município de Dois Irmãos do Buriti.

Na outra licitação em que concorreu, que seria de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em um loteamento em Inocência, a empreiteira também foi considerada inabilitada para o serviço.

Em cinco anos (2019 a 2023), a CCO chegou a receber R$ 53 milhões de um total de 13 contratos licitatórios de obras acordadas no município de Ponta Porã, local onde tem uma sede.

LAGO DO AMOR

Não deu nem tempo de a população aproveitar a obra realizada pela CCO na região do Lago do Amor: um trecho da calçada cedeu na sexta-feira e o local precisou ser novamente interditado pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

A calçada quebrou no espaço ocupado por dois vendedores e, segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a calçada cedeu durante um teste no vertedouro.

A Sisep esteve ontem no local para fazer uma avaliação e verificar o que ocasionou o desnivelamento.

“A Sisep informa que o vertedouro foi construído para que nos períodos de chuva forte possa ser feito o controle da vazão da água no Lago do Amor e, assim, evitar transbordamento. A operação do vertedouro é feita manualmente”, informou a Sisep, em nota.

Conforme detalhado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande do dia 29 de março de 2023, a CCO recebeu R$ 3.880.427,10 pelas obras no Lago do Amor, para recomposição estrutural do aterro, instalação de vertedouro, construção do muro de contenção e seus complementos.

Antes de ser finalizado e entregue, o serviço chegou a ter seu início adiado. À época, o engenheiro da prefeitura responsável pelo andamento das obras apontou que a execução teria o prazo prorrogado em até três meses, ficando para o último trimestre deste ano.

DONOS DA CCO

De acordo com fonte ouvida pela reportagem do Correio do Estado, a CCO Infraestrutura Ltda. chegou a pertencer, por mais de duas décadas, a Francisco de Assis Cassundé, que vendeu sua parte do negócio em dezembro do ano passado, antes de assumir um cargo de direção na Agesul.

O acordo original estipulava que a venda seria feita em parcelas, mas, antes de efetuar o pagamento, o sócio Alberto Azevedo Júnior optou por vender a empresa a um terceiro, Maycon Matias dos Santos.

O acordo de venda foi concluído por R$ 1,5 milhão, resultando na mudança de nome da empresa para CCO Infraestrutura Ltda. e em um aumento significativo do capital social da empresa, que passou de R$ 1,5 milhão para R$ 2,5 milhões.

Atualmente, a empresa conta com um novo proprietário, que injetou mais capital social. Segundo registros, Maycon vendeu a empresa a Renato de Márcio, um empresário de Três Lagoas, que posteriormente aumentou o capital da empresa para R$ 5,1 milhões.

Fica a incógnita sobre os motivos que levaram o ex-dono a vender uma empresa tão lucrativa.