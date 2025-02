Pedidos de socorro por mulheres via Ligue 180 sobe 18,7% em MS

IFMS

Foram ofertadas 340 vagas de inglês e espanhol em sete municípios do estado

Os candidatos convocados na primeira chamada do processo seletivo para os cursos de idiomas a distância do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem se matricular até a próxima quarta-feira (12).

Foram ofertadas 340 vagas nos cursos de Espanhol I, Espanhol II, Inglês I e Inglês II, nas cidades de Amambai, Antônio João, Costa Rica, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Ribas do Rio Pardo.

As aulas terão início entre os dias 17 e 21 de março, e serão ministradas on-line no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea), com a exigência de uma aula presencial por semana.

Oferecidos na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC), os cursos são totalmente gratuitos e têm duração de cinco meses, totalizando 200 horas/aula.

A lista de candidatos convocados em primeira chamada está publicada na Central de Seleção do IFMS, onde também está disponível o resultado da prova de nivelamento.

Matrícula - Deve ser feita no Sistema de Matrículas do IFMS. O acesso pode ser feito com a conta GOV.BR.

Para se matricular, o convocado (ou responsável legal) deve anexar ao sistema o documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, Passaporte, etc.); CPF, caso não conste no documento de identificação; documento que comprove a escolaridade mínima exigida para o curso ou comprovante de escolaridade superior.

Ao acessar o sistema, é preciso confirmar as informações sobre a chamada, curso e campus/polo. Depois de “Solicitar Matrícula”, o candidato deve fazer o upload dos documentos digitalizados, legíveis e com boa qualidade (máximo 5MB por arquivo). Por fim, basta clicar em “Salvar e Finalizar” para encerrar o processo.

Candidatos sem acesso à internet podem fazer a matrícula presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus ou polo para o qual se inscreveram, nos horários e endereços informados no Anexo III do edital.

Caso as vagas não sejam preenchidas na primeira chamada, novas convocações serão publicadas.

Serviço

Em caso de dúvida sobre o edital, o contato é o e-mail [email protected].

