Peixes são retirados de poças onde o Rio da Prata secou em MS - Imagem Dilvulgação

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os peixes que ficaram presos em poças começaram a ser retirados em um trabalho de voluntários, em duas das áreas mais críticas, em uma extensão aproximada de 6 km em que o Rio da Prata secou, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Como explicou o presidente do Instituto Mirim de Guarda Ambiental, Nisroque da Silva Soares, as observações começaram no dia 6 de setembro, quando foi percebida a diminuição da água do rio na região.

Os peixes ficaram ilhados em poças que, com o passar dos dias e o calor intenso, foram diminuindo. Na manhã desta sexta-feira (19), a retirada dos peixes começou em dois locais onde a situação estava mais crítica para os animais.

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Veja o resgate

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

piraputanga;

curimba;

lambari;

pequenos peixes.

Após a retirada os peixes são levados a outro ponto e devolvidos ao rio.

Acompanhe:

Secas em principais rios de MS

Em 2024, como acompanhou o Correio do Estado, os principais rios que alimentam o Ecoturismo e o Pantanal secaram.

Os rios da Prata e Miranda, os quais têm não só importância econômica – abastecendo água direta e exclusivamente ao menos três cidades de MS ou pouco mais da metade (51%) da população sul-mato-grossense –, mas também para a manutenção de um sistema complexo de biodiversidade, têm apresentado uma série de sinais de degradação, com trechos que chegaram a secar integralmente ao longo de 11 km de percurso.

Naquele período, tanto o Rio da Prata quanto o Rio Miranda sofreram pressão diante da estiagem severa e da constatação de passivos ambientais em áreas de Cerrado. Por isso, suas respectivas sobrevidas entraram na pauta de inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Assine o Correio do Estado