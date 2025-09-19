Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Peixes são retirados de poças onde o Rio da Prata secou em MS

O Instituto Guarda Mirim Ambiental iniciou, nesta sexta-feira (19), o resgate dos primeiros peixes em locais mais críticos onde o rio secou, em Jardim

Laura Brasil

19/09/2025 - 13h23
Os peixes que ficaram presos em poças começaram a ser retirados em um trabalho de voluntários, em duas das áreas mais críticas, em uma extensão aproximada de 6 km em que o Rio da Prata secou, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Como explicou o presidente do Instituto Mirim de Guarda Ambiental, Nisroque da Silva Soares, as observações começaram no dia 6 de setembro, quando foi percebida a diminuição da água do rio na região.

Os peixes ficaram ilhados em poças que, com o passar dos dias e o calor intenso, foram diminuindo. Na manhã desta sexta-feira (19), a retirada dos peixes começou em dois locais onde a situação estava mais crítica para os animais.

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Veja o resgate

 

 

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

  • piraputanga;
  • curimba;
  • lambari;
  • pequenos peixes.

Após a retirada os peixes são levados a outro ponto e devolvidos ao rio. 

Acompanhe:

 

Secas em principais rios de MS

Em 2024, como acompanhou o Correio do Estado, os principais rios que alimentam o Ecoturismo e o Pantanal secaram

Os rios da Prata e Miranda, os quais têm não só importância econômica – abastecendo água direta e exclusivamente ao menos três cidades de MS ou pouco mais da metade (51%) da população sul-mato-grossense –, mas também para a manutenção de um sistema complexo de biodiversidade, têm apresentado uma série de sinais de degradação, com trechos que chegaram a secar integralmente ao longo de 11 km de percurso.

Naquele período, tanto o Rio da Prata quanto o Rio Miranda sofreram pressão diante da estiagem severa e da constatação de passivos ambientais em áreas de Cerrado. Por isso, suas respectivas sobrevidas entraram na pauta de inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

GOLPE

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet

Conforme o relato da vítima, o veículo modelo 2019 foi anunciado por R$ 160 mil

19/09/2025 12h00

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet FOTO: Divulgação PCMS

Nesta quinta-feira (18), um morador de Três Lagoas, distante aproximadamente 327 quilômetros de Campo Grande, registrou boletim de ocorrência em Dourados, após ser vítima de um golpe envolvendo a compra de uma caminhonete Hilux anunciada no Marketplace, do Facebook.

Conforme o relato da vítima, o veículo modelo 2019 foi anunciado por R$ 160 mil. Interessado, ele entrou em contato com o suposto vendedor, que informou que a caminhonete estaria com um sobrinho em Dourados e forneceu um endereço na Vila São Luiz.

O possível comprador foi até o local para ver o veículo, onde conheceu um homem que se apresentou como sobrinho do proprietário e chegou a experimentar o veículo. Durante a negociação, foi orientado a não comentar sobre valores com o verdadeiro dono da caminhonete.

Após dar uma volta na caminhonete, a vítima transferiu R$ 50 mil, divididos em duas transferências de R$ 30 mil e R$ 20 mil, via Pix, para uma conta indicada pelo suspeito.

Enquanto isso, o golpista mantinha contato com o proprietário do veículo, dizendo que a compra seria para um funcionário e pedindo que confirmasse falso parentesco com o comprador, sem mencionar valores.

Ao perceber que havia sido enganado, o morador de Três Lagoas procurou a delegacia de Dourados, onde formalizou a denúncia de estelionato. 

gestão tributária

Sem licitação, Adriane garante R$ 8,6 milhões a ex-secretário

Disney de Souza Fernandes, dono de empresa de tecnologia, foi secretário de finanças nas administrações de Juvêncio e Bernal

19/09/2025 11h47

Empresa que voltou a ser contratada tem longo histórico de contratos polêmicos firmados com diferentes prefeitos

Empresa que voltou a ser contratada tem longo histórico de contratos polêmicos firmados com diferentes prefeitos

Extrato de contrato publicado nesta sexta-feira (19) no diário oficial da prefeitura de Campo Grande revela que a administração municipal contratou, sem licitação, por R$ 8,6 milhões, uma empresa de tecnologia a para “fornecer atualização do código fonte da Solução Integrada de Gestão Tributária Municipal”. 

O contrato, com validade de 12 meses, está assinado pela secretária municipal de finanças, Márcia Helena Hokama; pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado; e pelo proprietário da empresa DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ltda, Disney de Souza Fernandes. 

O empresário Disney de Souza Fernandes já foi secretário municipal de finanças na administração de Juvêncio Cesar da Fonseca, que presidiu a prefeitura pela segunda vez de 1993 até o fim de 1996. 

Na época, a empresa foi alvo de denúncias por ter sido beneficiada por um contrato milionário, com dispensa de licitação, para prestação de serviços semelhantes aos que está vendendo agora.

Empresa que voltou a ser contratada tem longo histórico de contratos polêmicos firmados com diferentes prefeitosPublicação do Diogrande desta sexta-feira, 19 de setembro

Depois disso, entre 2009 e 2012, durante a gestão de Nelsinho Trad,  voltou a assinar, durante pelo menos três anos, contrato semelhante para nova prestação de serviços de tecnologia no setor de arrecadação de impostos, principalmente de ISS.

Na sequência, no começo de 2013,  o proprietário da empresa, cujas iniciais coincidem com seu nome (Disney de Souza Fernandes) voltou a assumir o comando da secretaria de finanças, a convite do ex-prefeito Alcides Bernal. 

À época, a informação oficial era de que ele havia transferido o domínio da tecnologia para a prefeitura, que a partir de então poderia usá-la com exclusividade e sem pagamentos. Além disso, ele garantiu que havia se afastado da administração da DSF para poder assumir o cargo público, embora continuasse como proprietário.

TRANSPARÊNCIA

No dia 12 de setembro, quando a prefeita Adriane Lopes oficializou a contratação e a dispensa da licitação, a publicação informou que o contrato de agora previa, além da atualização do código fonte, “serviços de implantação, treinamento e manutenção”. 

Porém, no portal da transparência onde deveriam constar detalhes do contrato e dos serviços que serão prestados, a administração municipal anexou documentos relativos à contratação de uma empresa para fornecimento de bafômetros, sendo impossível descobrir o que a DSF fará exatamente para ter direito aos R$ 8.628.864,00 anuais. 

Desde o final da administração de Alcides Bernal tanto a empresa de tecnologia quanto o ex-secretário estavam fora da prefeitura de Campo Grande. Mesmo assim, nome da empresa DSF ainda apareceu em pelo menos três publicações do Diogrande, todas em 2020. 

Nos três casos, a secretaria de Finanças publicou editais intimando a empresa de Disney Fernandes a pagar dívidas relativas ao ISSQN, um dos impostos que utiliza a tecnologia fornecida por ele à prefeitura e que atualmente é a principal fonte de arrecadação do município. 

