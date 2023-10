A Energisa agora faz parte do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, e clientes elegíveis de todas as nove distribuídoras do grupo terão desconto de até 75% nas dívidas, e parcelamento de até 60 vezes com juros inferiores a 1,99% ao mês.

A fase atual da iniciativa tem o objetivo de regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico.

Todo o atendimento será feito pela internet, através da plataforma do Programa, no site www.gov.br.

A comerciante Aparecida Barroso Galdino Pereira foi à Energisa para pedir por uma ligação nova em um imóvel nesta terça-feira (10), e foi surpreendida com uma dívida de mais de R$ 1.370,00 em seu nome. Ao questionar por opções de parcelamento, foi informada de que a dívida se enquadrava nos requisitos para o Desenrola.

O valor da dívida diminuiu para R$ 370,00, que poderão ser pagos em duas parcelas.

"Vi que eu tinha um desconto de 75% no Desenrola Brasil, e não só nessa, mas também em outras dívidas, que estavam com 90%, 80%, 70% de desconto. Para mim foi muito bom, porque uma dívida de mais de R$ 1.370,00 saiu por R$ 370,00 em duas vezes e sem entrada. Vai facilitar muito a minha vida, porque eu vou poupar juros e vou ficar com o nome limpo", relatou.

Por trabalhar com o comércio, Aparecida considera ainda mais importante ter o "nome limpo".

"Eu dependo do meu nome para estar comprando os produtos, e às vezes eu tinha muita dificuldade", comentou.

Os interessados em quitar dívidas através do desenrola devem se cadastrar no portal do Governo Federal, e garantir certificações Ouro ou Prata para consultar a plataforma. O passo a passo para criar a conta está no site do governo digital.

“Os clientes terão até 20 dias para realizar o procedimento, a partir de 9 de outubro”, explicou a supervisora de Relacionamento com Clientes da Energisa MS, Keyla Fukushima.

Vale salientar que, de acordo com as regras definidas pelo governo federal, apenas os clientes com dívidas leiloadas em procedimento realizado pela Bolsa de Valores de São Paulo (B3) poderão fazer o parcelamento em até 60 vezes junto a instituições cadastradas. Todos os clientes, no entanto, terão direito ao desconto de até 75% ofertado pela Energisa.

Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Caso o cliente escolha pagar à vista, o pagamento será feito via plataforma e o valor será repassado diretamente ao credor.

“A adesão da Energisa ao Desenrola reforça a visão do Grupo de que a melhor maneira de prestar um serviço de qualidade é colocar os clientes no centro do negócio. Entendemos a necessidade dos clientes e ofertamos, com regularidade, oportunidades para que possam reorganizar a sua situação financeira. No Desenrola, além de ter descontos sobre a dívida, as condições ofertadas em relação a juros e número de vezes são bastantes atrativas”, reforçou o Diretor de Proteção de Receita do Grupo, Newton Santos.

Critérios de elegibilidade para clientes:

ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

possuir dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

data de vencimento a partir de 01 de janeiro de 2019;

valor da negativação igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apontamento.

Dicas para se proteger de fraudes

É importante que todos estejam atentos para evitar golpes. A única forma de aderir ao Desenrola é pelo site do Governo e apenas as instituições financeiras cadastradas por eles estão autorizadas a realizar os parcelamentos. Confira algumas dicas:

Todo o processo de negociação será realizado via plataforma do gov.br;

Conheça suas dívidas e não aceite intermediários. Sempre busque informações nos sites ou números oficiais dos bancos e instituições;

Não clique em anúncios patrocinados em sites de busca ou rede sociais, principalmente os que apresentam senso de urgência e características sensacionalistas como "Último dia para realizar a negociação da sua dívida com o Desenrola Brasil";

Analise a página que você está acessando e verifique os seguintes pontos:

se há erros de grafia

uso excessivo de letras maiúsculas ou caracteres especiais

se a página está mal formatada, com imagens fora do lugar

se redirecionam para alguma página externa

se informam para entrar em contato através de outro meio de comunicação

Evite clicar em links suspeitos recebidos em e-mails, SMS, WhatsApp ou resultados de site de busca;

Ao realizar qualquer tipo de pagamento (boletos, PIX, transferências ou cartão de crédito), verifique se quem irá receber corresponde ao nome da empresa/pessoa de quem você está comprando ou realizando o pagamento de um débito.

Canais de atendimento da Energisa:

Chat Gisa – www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa ON

www.energisa.com.br

