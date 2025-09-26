Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tragédia

Perícia identifica segunda vítima do acidente aéreo no Pantanal

No final da tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul identificou o corpo do piloto da aeronave

Laura Brasil

26/09/2025 - 16h23
A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul informou, no final da tarde desta sexta-feira (26), que identificou o corpo de Marcelo Pereira de Barros, 59 anos, piloto da aeronave que caiu no Pantanal.

O primeiro a ter o corpo identificado foi o do cineasta Rubens Crispim Júnior.

Durante a manhã, como noticiado pelo Correio do Estado, os corpos das vítimas foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Campo Grande.

O traslado dos corpos para a capital sul-mato-grossense ocorreu para a realização de exames complementares.

Segundo informações do IMOL, após o processo de identificação, os corpos de Marcelo Pereira de Barros e do cineasta Rubens Crispim Júnior estão liberados para os procedimentos funerários.

Já o cineasta chinês Kongjian Yu deve demorar, devido à cultura chinesa, pois a presença de um familiar é necessária para que a perícia seja realizada.

“A Polícia Científica reforça o compromisso de aplicar todos os recursos técnicos disponíveis para garantir respostas seguras e céleres às famílias enlutadas.”

Acidente

O avião que levava uma equipe de documentaristas à região da fazenda Barra Mansa, localizada a cerca de 100 quilômetros da área urbana de Aquidauana e onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, caiu no final da tarde desta terça-feira (23), explodiu e os quatro ocupantes morreram. 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados devido à explosão. A tragédia ocorreu próximo da pista de pouso e a suspeita inicial é de que o piloto, Marcelo Pereira de Barros, que também seria proprietário do avião, tenha tentado arremeter instantes antes do pouso, mas a aeronave perdeu potência e acabou caindo. 

Conhecido como Marcelo Pantaneiro, o piloto tinha vasta experiência no transporte aéreo de turistas pela região pantaneira. Natural de São Paulo, se dizia apaixonado pela região pantaneira e por isso tinha longo histórico em sobrevoar as áreas naturais de Aquidauana, atividade que unia sua profissão à admiração pela natureza local.

Irregularidades

O avião no qual estavam o piloto e mais três ocupantes tinha um longo histórico de irregularidades, conforme revelam investigações do setor de Operações Aéreas do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), departamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O Cessna, conforme revela o site A Princezinha, de Aquidauana, á havia sido apreendido em 2019, durante a Operação Ícaro, na pista de pouso de Aquidauana. Na época, exames periciais teriam atestado que plaquetas de identificação estavam adulteradas e que o avião operava com certificado de aeronavegabilidade cancelado. 

Depois de apreendido, o avião ficou sob os cuidados do DRACCO por três anos e foi devolvido ao piloto Marcelo Pantaneiro, como é conhecido, em 2022. O piloto e proprietário do avião é um dos mortos no acidente. 

Cabe ressaltar que, de acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil(ANAC), o avião Cessna, prefixo PT-BAN, fabricada em 1958, não estava habilitada para fazer o serviço de táxi aéreo. 

Outro caso

A tragédia desta terça-feira ocorreu oito dias depois do acidente que no dia 16 resultou na morte do pecuarista e médico Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos. O médico pilotava sua própria aeronave, que saiu de Araçatuba e caiu próximo da divisa de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, no Pantanal.

CAMPO GRANDE

Evento gratuito terá palestras de Zico, Deborah Seco e Lais Souza

Os inscritos podem retirar a credencial do Empreendefest nas sedes do Sebrae até o dia 30

26/09/2025 16h15

As palestras do Empreendefest tratam sobre liderança, transformação e estratégias de sucesso na mídia

As palestras do Empreendefest tratam sobre liderança, transformação e estratégias de sucesso na mídia

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizará, entre os dias 1 e 2 de outubro, mais uma edição do Empreendefest, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês. O evento terá nomes consagrados em diversas áreas, como esporte, cultura e negócios. Entre os palestrantes estão: Zico, o maior ídolo do Flamengo, a atriz Deborah Seco, a ex-ginasta Lais Souza e a empreendedora Monique Evelle, do programa Shark Tank Brasil.

As palestras são voltadas para o mundo dos negócios e tratam sobre liderança, transformação e estratégias de sucesso na mídia. O objetivo da feira é compartilhar experiências que inspiram os participantes, fazer networking e terá vendas de produtos comercializados na capital. Além disso, possui o Espaço Conexões Inovadoras, um ambiente que traz a exposição de startups, com painéis temáticos sobre inovação e mentorias abertas. 

Com sua bagagem nos campos mundiais, principalmente com a camisa do Flamengo e Seleção Brasileira, Zico traz em sua participação o papel do líder nos desafios e oportunidades. 

A atriz global Deborah Seco, também com sua experiência nas telinhas, abordará sobre "Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo". A palestra da ex-ginasta Lais Souza, que já participou duas vezes dos Jogos Olímpicos, tem como tema  "O poder da transformação", com foco em sua resiliência, superação e acessibilidade.

Até o dia 30, a credencial para os inscritos podem ser retiradas nas sedes do Sebrae: 

  • Av. Mato Grosso, 1661  - segunda a sexta, das 8h às 17h
  • Sebrae Parati / Aero Rancho, na Rua da Divisão, 545 - segunda a sexta, das 8h às 17h
  • Shopping Campo Grande  - segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo das 10h às 20h
  • Pátio Central - segunda a sábado, das 8h às 20h

Programação

01/10

  • 14h às 15h: Rafael Kiso — De empreendedor a influenciador do próprio negócio
  • 14h às 15h: Karen Brusttolin — Encontre seu melhor figurino
  • 15h30 às 16h30: Clóvis de Barros — A vida que vale a pena ser vivida
  • 18h às 19h: Zico — O papel do líder: desafios e oportunidades
  • 19h30 às 20h30: Diogo Portugal — EmpreendendoRiso

02/10

  • 14h às 15h: Kenneth Corrêa — Inteligência Artificial aplicada no dia a dia do negócio
  • 14h às 15h: Genesson Honorato — Sua atenção foi hackeada
  • 15h30 às 16h30: Monique Evelle (Shark Tank) — Como mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo
  • 17h às 18h: Lais Souza — O poder da transformação
  • 18h30 às 19h30: Deborah Secco — Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo

Foragido da Justilça

Chapolin conhecido pelas "dancinhas" é preso em MS

Popular entre os munícipes por suas performances, o homem de 44 anos foi preso nesta quinta-feira (25) por estupro de vulnerável

26/09/2025 16h00

Reprodução Redes Sociais

Um homem identificado como Roberto Aparecido de Souza, de 44 anos, mais conhecido como Chapolin, por usar fantasia e passar o dia performando e animando a população, foi preso por estupro de vulnerável em Água Clara, município localizado a 192 km de Campo Grande.

Durante diligências na área comercial da Avenida Júlio Maia, os policiais abordaram Roberto Aparecido de Souza. Assim que consultaram o nome dele no Banco Nacional de Medidas Penais, verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 28 de setembro de 2023 pelo município de Dourados.

Roberto, condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, havia fugido. Os agentes cumpriram o mandado: ele foi algemado e levado no compartimento de presos da viatura até o hospital municipal para passar por exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado para a delegacia de polícia.

Quem é Chapolin?

Natural de Cambuí (MG), o homem que se passava por artista de rua ficou conhecido por se fantasiar de um dos personagens icônicos da televisão: o Chapolin Colorado, criado pelo ator Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito. No município, ganhou notoriedade por suas dancinhas com a fantasia do herói mexicano.

No momento da prisão, ele estava vestido de Chapolin, mas também costumava se apresentar como o super-herói da Marvel, o Homem-Aranha. Com alegria e descontração, não despertava a suspeita dos munícipes de que estava foragido da Justiça.

O sucesso no município foi tanto que ele chegou a criar um perfil nas redes sociais, conforme divulgado pelo portal Mídia Clara.

Por meio das redes sociais, pessoas manifestaram choque, já que a presença do indivíduo animando a região central era constante. Uma mulher chegou a comentar “misericórdia, senhor”, enquanto outra lembrou o ditado: “quem vê cara não vê coração”.

“Sério, meu Deus! Não dá nem para acreditar. Se há um mandado de prisão, aí fica difícil não acreditar. Nossa! Que pena. Existe aquele velho ditado: Quem vê cara não vê coração. Se deve à Justiça, tem que pagar, né? A Justiça demora, pode passar o tempo que for, mas um dia ela chega. E a dele chegou” escreveu uma mulher".

“Sempre falei para os meus filhos: nunca confiem em pessoas vestidas de Superman, todos são falsos”, disse outra.

Na saída do hospital, onde passou por exame de corpo de delito, populares registraram o momento.

Assista ao vídeo

 

 

 

