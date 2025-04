Perito chefe de cidade de MS é alvo de operação do Gaeco

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na manhã desta terça-feira (1º), o perito da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul lotado em Naviraí, foi alvo da Operação Ubiquidade, deflagrada pelo Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Foz do Iguaçu do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Paraná e do Gaeco do Estado do Mato Grosso do Sul.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão domiciliar, pessoal e veicular nas cidades de Foz do Iguaçu e Naviraí. Conforme o Gaeco/PR, os endereços estão vinculados a três investigados na operação: um agente de Polícia Judiciária do Paraná, o perito da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul e o empresário do ramo de recuperação de veículos.

A investigação que começou em junho de 2023, é conduzida pelo Núcleo Regional do Gaeco de Foz do Iguaçu, com o objetivo de averiguar inconsistências e possíveis fraudes na confecção de laudos periciais pelo perito chefe da Unidade Regional de Perícia e Identificação de Naviraí, vinculada à Polícia Científica do Estado do Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações iniciais, os laudos eram utilizados para a liberação ilegal de veículos apreendidos em diversas cidades do Paraná, especialmente em Foz do Iguaçu, por meio da apresentação e utilização de documentos falsos e recebimento de informações privilegiadas repassadas, em tese, por agentes públicos.

As ordens judiciais foram deferidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu, buscando o recolhimento de aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos, documentos, laudos com indícios de irregularidades e fraudes, valores em espécie e objetos ilícitos em poder dos investigados, para auxiliar nas investigações.

