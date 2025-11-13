Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pescador profissional é multado por armazenar peixes nativos

Durante fiscalização, a PMA flagrou espécies protegidas da bacia mantidas em um freezer, sem autorização e sem confirmação de origem

Laura Brasil

13/11/2025 - 13h22
Um pescador profissional foi multado por armazenar 26 kg de exemplares da fauna aquática nativa em um estabelecimento localizado na região de Águas do Miranda, distrito a 70 km de Bonito.

A ação ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), que se deparou com pescado que incluía diversas espécies protegidas da bacia, como dourado, curimbatá, piraputanga, ximboré, pacu, jurupoca, cachara e armado.

O armazenamento irregular resultou em autuação administrativa por manter peixes nativos armazenados de forma irregular, sem a devida comprovação de origem e autorização do órgão ambiental competente.

Em decorrência da infração, o indivíduo, identificado como pescador profissional, recebeu multa no valor de R$ 1.520,00, conforme previsto na legislação ambiental.

Como os peixes estavam em processo de descongelamento, foram considerados impróprios para serem guardados como prova. Por isso, terminaram doados a famílias e entidades carentes da região, conforme o critério de aproveitamento do alimento.

Cidades

Rede de exploração sexual em MS aliciava menores de idade em troca de presentes

Um empresário foi preso e uma adolescente é investigada por atuar como intermediária no aliciamento de outras jovens

13/11/2025 14h30

Divulgação / PCMS

Um empresário foi preso temporariamente em Bataguassu, município a 307 km de Campo Grande, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infantil.

Além da prisão, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo um na casa de uma adolescente investigada por atuar como intermediária do esquema, facilitando o contato entre as demais vítimas e os exploradores.

Aliciamento de menores

Segundo as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, conduzidas ao longo de semanas durante a Operação Força e Pudor III, a rede de exploração agia de forma organizada para recrutar meninas em troca de valores via PIX, celulares novos e outros benefícios materiais.

As vítimas eram todas adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, e as abordagrens aconteciam principalmente por meio de aplicativos de mensagem.

Nos celulares apreendidos com os investigados, os policiais encontraram uma verdadeira “agenda de programas”, termo utilizado pelo grupo para se referir aos encontros sexuais marcados com as adolescentes. 

De acordo com a Polícia Civil, a rede operava com uma frieza chocante, tratando a exploração das adolescentes como um negócio comum. 

Até o momento, mais de cinco adolescentes foram identificadas como vítimas. 

As investigações seguem para identificar demais vítimas e agora miram os clientes da rede de exploração sexual.

CIDADE MORENA

Campo Grande divulga datas das aulas na Rede Municipal em 2026

Conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), o ano de 2026 contará com 200 dias letivos, com o início das aulas marcado para 05 de fevereiro

13/11/2025 13h13

Ano letivo em si começa em 02 de janeiro, com até o dia 30 deste mês em questão sendo voltado para o atendimento ao público, matrícula e organização das turmas.

Ano letivo em si começa em 02 de janeiro, com até o dia 30 deste mês em questão sendo voltado para o atendimento ao público, matrícula e organização das turmas. Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nesta quinta-feira (13), a Prefeitura Municipal de Campo Grande trouxe à público as datas das aulas no ano de 2026, com a divulgação oficial do calendário e períodos de matrícula e pré-matrícula para a Rede Municipal de Ensino (Reme).

     

Conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), o ano de 2026 contará com 200 dias letivos, com o início das aulas marcado para 05 de fevereiro. 

Importante frisar que o ano letivo em si começa em 02 de janeiro, com até o dia 30 deste mês em questão sendo voltado para o atendimento ao público, matrícula e organização das turmas.

Segundo divulgado pelo município, haverá um aumento de cinco mil novas vagas para as chamadas Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), 

Pelos números atuais, a Rede Municipal de Ensino conta com aproximadamente 111 mil estudantes, o que compreende aqueles matriculados nas Emeis; Ensino Fundamental e demais alunos da chamada Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Fique atento

Esses 200 dias letivos de 2026 serão divididos como de costume, em quatro bimestres com as seguintes durações: 

  • 1° Bim. - início 5 de fevereiro | término em 30 de abril 
  • 2° Bim. - início 4 de maio | término em 14 de julho
  • 3° Bim. - início 3 de agosto | término em 30 de setembro
  • 4° Bim. - início 1º de outubro | término 9 de dezembro 
  • 4° Bim. EMEIs - início 1° de outubro | 14 de dezembro

Na primeira semana de aula, o dia 06 de fevereiro é voltado para reunião e orientação aos pais e responsáveis, que também devem acontecer em 16 de maio, 14 de julho e 12 de dezembro para reuniões de pais. 

Há também data prevista para a semana do brincar e dos "cabelos, meias e mochilas malucas" (entre 25 a 29 de maio), além da reserva dos dias 10 de julho e 4 de dezembro para as reuniões do conselho de classe.

O encerramento do ano escolar fica marcado para 16 de dezembro, com o recesso marcado para acontecer entre 17 até 31 de dezembro do próximo ano. 

Sobre as férias do meio de ano, os docentes e discentes devem aproveitar o descanso de 14 a 31 de julho de 2026. 

Já os exames finais devem acontecer nos dias 10 e 11, com o conselho de classe final marcado para 14 de dezembro do próximo ano. 

 

