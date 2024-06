Pesquisa aponta problemas no ensino da educação física em escolas

DE 6 A 16 ANOS

No Mato Grosso do Sul, apenas 36,6% das doses recebidas foram aplicadas; recomendação anterior visava imunizar apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

O Ministério da Saúde determinou ampliação do público-alvo da vacinação contra a dengue para evitar perdas de estoques de vacinas que estão próximas do vencimento. Doses com validade até 30 de junho e 31 de julho poderão ser aplicadas, preferencialmente, em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos e não apenas de 10 a 14 anos, como recomendado anteriormente.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) no último boletim epidemiológico no dia 19 de junho, Mato Grosso do Sul aplicou apenas 50.768 das 138.351 doses recebidas, cerca de 36,6% de aplicação do imunizante Qdenga.

Entre as cidades com melhor índice de aplicação, destacam-se Novo Horizonte do Sul (70,03%), Vicentina (60,42%) e Dois Irmãos de Buriti (56,15%), as três cidades sul-mato-grossenses com melhor cobertura vacinal.

Dentre as dez com os mais baixos números de cobertura, estão cidades como Campo Grande (20,89%) e Coxim (3,69%), que inclusive é a pior cidade do Estado no quesito. Os dados de Dourados não foram divulgados.

Ainda segundo o último levantamento, o Estado tem 26 óbitos confirmados pela doença, outras 13 mortes em investigação, além de 12.197 casos confirmados e 20.264 prováveis. Comparando com dados dos últimos três anos, 2024 é aquele com maior taxa de letalidade (óbitos dividido pelos casos confirmados) pela doença no MS, com 0,21%.

Nacionalmente, o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde contabiliza 5.968.224 casos prováveis de dengue e 3.910 mortes confirmadas pela doença ao longo de 2024. Há, ainda, 2.970 óbitos em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no Brasil, neste momento, é de 2.939 casos para cada 100 mil habitantes.

Em nota técnica, a pasta orienta que estados com municípios que ainda não foram contemplados com a vacina da dengue realizem, preferencialmente, o remanejamento das doses com vencimento próximo para essas localidades. Já nos estados onde todos os municípios foram contemplados, as doses poderão ser aplicadas na faixa etária de 6 a 16 anos.

No documento, o ministério destaca ainda que, em casos onde os dois procedimentos forem comprovadamente insuficientes para esgotar as doses próximas do vencimento, a critério dos gestores municipais, a vacinação contra a dengue poderá ser estendida a pessoas de 4 a 59 anos, limite etário especificado na bula do imunizante Qdenga.

“O Ministério da Saúde reforça que esta é uma estratégia temporária e excepcional, aplicada apenas para as vacinas que possuem prazo de validade até 30 de junho e 31 de julho de 2024”.

Para se vacinar, só procurar o posto de saúde mais próximo para saber a disponibilidade do imunizante. Lembrando que o cronograma vacinal da doença é dividido em duas etapas, com 90 dias de separação entre elas, para ter os efeitos completos.

*Com algumas informações da Agência Brasil

Assine o Correio do Estado