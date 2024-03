Pesquisa indica que escolas de MS têm mais presença policial que auxílio de psicólogos

Sustentabilidade

A partir desta quinta-feira, 14, até sábado, 16, o Drive Thru da Reciclagem receberá o descarte de lixos, como garrafas pets, latas, papéis, óleo de cozinha e outros itens

O "Drive Thru da Reciclagem" chega a sua 11ª edição em Mato Grosso do Sul, com uma ação para o descarte correto de lixo reciclável, no ALtos da Avenida Afonso Pena, entre os dias 14 e 16 de março. A popualção poderá levar seus itens para descarte e ainda aproveitar as atividades educativas, culturais e de lazer, promovidas pela Agência Estadual de Regulação (Agems).

Itens como garrafa plástica vazia, papel, papelão, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de aço, ferro, eletrônico, tecido, lona, medicamento vencido, lâmpada, pilha, bateria e tantos outros materiais que não servem mais, não precisam ser enviados para o lixo ou ocupar espaço em nossas casas.

Durante os três dias do evento (14, 15 e 16 de março), no Drive Thru da Reciclagem, os motoristas poderão descartar seus resíduos sem sair dos carros, mas os organizadores estão preparando uma agenda completa para atrair a todos.

"Queremos convidar pais, crianças, jovens, estudantes, professores, donas de casa, trabalhadores do comércio e da indústria, universitários, enfim, todos os cidadãos a aproveitar essa oportunidade", ressalta o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis.

Haverá ainda espaço pet, palestras, brincadeiras, demonstrações de empresas de reciclagem, talk shows e uma série de outras atividades gratuitas durante todo o dia, das 9h às 18h, além de barracas de alimentação.

Em 10 anos, mais de 45 toneladas de lixos já foram recolhidos

Em parceria com o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), a Agems lidera a colaboração do estado com o projeto Drive Thru da |Reciclagem, que ao longo de 10 anos, atraiu mais de 15 mil pessoas.

Somente na edição de agosto de 2023, foram arrecadadas seis toneladas de materiais recicláveis, e a expectativa é superar essa meta, de acordo com Ana Franzolozo, da startup Du Bem Sustentável, idealizadora do projeto.

"A ideia do Drive-thru da Reciclagem surgiu na pandemia, em 2020, para poder mostrar a importância do descarte correto, a educação ambiental e o empreendedorismo. Atualmente já finalizamos 10 edições, onde coletamos mais de 45 toneladas de resíduo e preservamos mais de 1,6 bilhões de litros de água entre ações e oficinas", relembra a gestora ambiental.

Para 2024, o foco será nos municipios com o tema: 'Cidades inteligentes são sustentáveis'. "Com apoiadores oficiais, como o governo do estado, prefeituras, Agems, Imasul, o Terceiro Setor e os voluntários, pretendemos trazer um resultado efetivo e mudar a mentalidade da população para o decarte correto de resíduos e o uso sustentavel dos recurso naturais, como a àgua. O planeta precisa de nós", destaca a idealizadora e embaixadora do Lixo Zero em MS, Ana Franzolozo.

O Drive Thru da Reciclagem visa incentivar o descarte adequado e toda a cadeia de reaproveitamento e geração de renda que esse cuidado proporciona.

"Temos temas que envolvem toda a sociedade. Além de depositar seus resíduos para reciclagem, as pessoas poderão conhecer novas tecnologias, trabalhos e oficinas que abrangem todos os aspectos de saúde e saneamento básico", relata a diretora Iara Marchioretto.

Ainda segundo a diretora, o Drive Thru da Reciclagem poderá ser levado para os municípios do Estado. "Os municípios que tenham interesse podem entrar em contato com a AGEMS que faremos a interlocução para ver a viabilidade de levar esse evento, ofertando, assim, uma possibilidade correta de descarte e separação de resíduos, reutilização e outros fatores que podem levar à economia circular", afirma Marchioretto.

Por fim, a diretora de Inovação, Rejane Monteiro, reforça que a Agems apoia os municípios no fomento da educação ambiental. "Somamos esforços na gestão adequada dos resíduos e na preservação da água. Tudo isso estará disponível gratuitamente para que o cidadão conheça, vivencie e se divirta no Drive da Reciclagem. Esperamos todos lá", convida.



