O bioma Pantanal nos estados do Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul será contemplado - Divulgação

A Petrobras lança, na tarde desta terça-feira (7), em sua sede no Rio de Janeiro (RJ), a 2ª etapa da maior seleção pública socioambiental da sua história, no ano em que completa 70 anos.

A companhia investirá cerca de R$ 220 milhões neste edital e, contabilizando-se os projetos sociais e ambientais já em andamento com os que serão selecionados, atingirá um investimento total de R$ 1 bilhão nos próximos quatro anos.

As inscrições serão abertas para projetos sociais e ambientais destinados às regiões Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – bioma Pantanal).

Essas iniciativas vão complementar a carteira de mais de 90 projetos já vigentes do Programa Petrobras Socioambiental. Com a inclusão do bioma Pantanal neste edital, a Petrobras volta a investir em iniciativas de conservação em todos os biomas brasileiros, estendendo sua atuação socioambiental para além das comunidades onde atua diretamente.

Outra novidade é a inclusão de uma oportunidade para projeto ambiental de mitigação dos impactos do lixo no mar no litoral do Sudeste, além de um projeto social voltado para população em situação de rua no Rio de Janeiro.

O Programa

Por meio do Programa Petrobras Socioambiental, a Petrobras investe voluntariamente em projetos que atuam nas linhas de Educação, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Oceano e Florestas.

Nas iniciativas de Florestas, a empresa busca investir em projetos que valorizam a conservação de todos os biomas brasileiros apoiando ações de conservação com uso sustentável dos recursos naturais, que consideram modos de vida, sistemas de produção e conhecimentos associados à sociobiodiversidade.