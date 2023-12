Capital

As empresas interessadas em participar têm até 15 de janeiro para apresentar as propostas

A Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu uma licitação para selecionar propostas destinadas à construção de 200 unidades habitacionais em área reservada entre as ruas Rui Barbosa com a Rua Antônio Corrêa, região central da Capital. De acordo com edital publicado pelo Diogrande (Diário Oficial do Município), na manhã de ontem (11), a área destinada para construção das residências foi adquirida pelo programa Reviva Campo Grande.

Conforme o documento, o processo de construção das residências será orquestrada pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF), com recursos vindos do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Para a construção das 200 residências, foi estabelecido a utilização do Programa Carta de Crédito Associativo, com recursos do FGTS, sendo o mínimo de 60% do empreendimento destinado a famílias com renda de até R$4.400,00.

As empresas interessadas em participar da licitação têm até dia 15 de janeiro para apresentar suas propostas. O local será a sede da AMHASF, situada na Rua Íria Loureiro Viana, 415, Vila Oriente.