Cidades

TRÁFICO

PF cumpre mandados contra grupo investigado por tráfico de drogas em Campo Grande

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava 180 quilos de cocaína

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

13/11/2025 - 12h18
A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Ruptura, com foco no combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. A ação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nos municípios de Corumbá e Campo Grande.

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava 180 quilos de cocaína. A partir daí, a PF identificou outros integrantes da organização, entre eles um operador financeiro e outro suspeito de armazenar o entorpecente.

O material apreendido será encaminhado para perícia, com o objetivo de identificar mais pessoas envolvidas no esquema. Os detidos foram levados ao sistema prisional e vão responder por tráfico de drogas e organização criminosa.

Outras operações

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação 14 BIS, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por introduzir drogas em território nacional por meio de aviões de pequeno porte.

A investigação teve início em novembro de 2023 e resultou na apreensão de 1,3 tonelada de cocaína e 7,7 toneladas de maconha atribuídas ao grupo.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Roraima e Amazonas. A Justiça Federal também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores dos investigados.

O nome da operação faz referência à utilização de aeronaves de pequeno porte para o transporte das drogas. Os alvos responderão por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Cidades

Rede de exploração sexual em MS aliciava menores de idade em troca de presentes

Um empresário foi preso e uma adolescente é investigada por atuar como intermediária no aliciamento de outras jovens

13/11/2025 14h30

Compartilhar

Divulgação / PCMS

Um empresário foi preso temporariamente em Bataguassu, município a 307 km de Campo Grande, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual infantil.

Além da prisão, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo um na casa de uma adolescente investigada por atuar como intermediária do esquema, facilitando o contato entre as demais vítimas e os exploradores.

Aliciamento de menores

Segundo as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu, conduzidas ao longo de semanas durante a Operação Força e Pudor III, a rede de exploração agia de forma organizada para recrutar meninas em troca de valores via PIX, celulares novos e outros benefícios materiais.

As vítimas eram todas adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, e as abordagrens aconteciam principalmente por meio de aplicativos de mensagem.

Nos celulares apreendidos com os investigados, os policiais encontraram uma verdadeira “agenda de programas”, termo utilizado pelo grupo para se referir aos encontros sexuais marcados com as adolescentes. 

De acordo com a Polícia Civil, a rede operava com uma frieza chocante, tratando a exploração das adolescentes como um negócio comum. 

Até o momento, mais de cinco adolescentes foram identificadas como vítimas. 

As investigações seguem para identificar demais vítimas e agora miram os clientes da rede de exploração sexual.

Cidades

Pescador profissional é multado por armazenar peixes nativos

Durante fiscalização, a PMA flagrou espécies protegidas da bacia mantidas em um freezer, sem autorização e sem confirmação de origem

13/11/2025 13h22

Compartilhar

Divulgação PMA

Um pescador profissional foi multado por armazenar 26 kg de exemplares da fauna aquática nativa em um estabelecimento localizado na região de Águas do Miranda, distrito a 70 km de Bonito.

A ação ocorreu durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA), que se deparou com pescado que incluía diversas espécies protegidas da bacia, como dourado, curimbatá, piraputanga, ximboré, pacu, jurupoca, cachara e armado.

O armazenamento irregular resultou em autuação administrativa por manter peixes nativos armazenados de forma irregular, sem a devida comprovação de origem e autorização do órgão ambiental competente.

Em decorrência da infração, o indivíduo, identificado como pescador profissional, recebeu multa no valor de R$ 1.520,00, conforme previsto na legislação ambiental.

Como os peixes estavam em processo de descongelamento, foram considerados impróprios para serem guardados como prova. Por isso, terminaram doados a famílias e entidades carentes da região, conforme o critério de aproveitamento do alimento.

