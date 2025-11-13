PF cumpre mandados contra grupo investigado por tráfico de drogas em Campo Grande

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava 180 quilos de cocaína - Ilustração / Polícia Federal

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Ruptura, com foco no combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. A ação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nos municípios de Corumbá e Campo Grande.

As investigações começaram após a prisão em flagrante de um caminhoneiro que transportava 180 quilos de cocaína. A partir daí, a PF identificou outros integrantes da organização, entre eles um operador financeiro e outro suspeito de armazenar o entorpecente.

O material apreendido será encaminhado para perícia, com o objetivo de identificar mais pessoas envolvidas no esquema. Os detidos foram levados ao sistema prisional e vão responder por tráfico de drogas e organização criminosa.

Outras operações

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação 14 BIS, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por introduzir drogas em território nacional por meio de aviões de pequeno porte.

A investigação teve início em novembro de 2023 e resultou na apreensão de 1,3 tonelada de cocaína e 7,7 toneladas de maconha atribuídas ao grupo.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Roraima e Amazonas. A Justiça Federal também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens e valores dos investigados.

O nome da operação faz referência à utilização de aeronaves de pequeno porte para o transporte das drogas. Os alvos responderão por tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

