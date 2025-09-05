Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

PF faz devassa contra esquemas criminosos envolvendo servidores do INSS em MS

Fraudes de servidor de Campo Grande auxiliaram em "contratos de empréstimos consignados indevidos que podem ultrapassar R$33 milhões"

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

05/09/2025 - 10h31
Nesta sexta-feira (05) Mato Grosso do Sul amanheceu com alguns de seus municípios sob a mira da Polícia Federal, que busca desarticular esquemas criminosos voltados para o desbloqueio de benefícios que envolviam servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Conforme divulgado pela PF em nota, as operações "Desbloqueio" e "Vantagem Indevida" foram deflagradas hoje em Mato Grosso do Sul, que entre os suspeitos de atos criminosos listam servidores do INSS. 

No primeiro caso, a Operação Desbloqueio foi responsável pelo cumprimento de um mandado de busca e apreensão e outro de suspensão do exercício da função pública, expedidos pela Justiça Federal em Campo Grande.

Com apoio do Núcleo de Inteligência do Instituto, toda essa investigação teve início ainda em março deste ano, com intuito de reprimir essas possíveis fraudes identificadas no  fraudes no desbloqueio de benefícios previdenciários para a realização de empréstimos consignados. 

Servidor público de Campo Grande, o suspeito estaria utilizando sua  senha e matrícula funcionais para, de forma indevida, liberar milhares de benefícios previdenciários. 

Ainda conforme a Polícia Federal, sendo o "braço" que possibilitou as contratações, as investigações apontam que as fraudes desse servidor auxiliaram em contratos de empréstimos consignados indevidos "que podem ultrapassar R$33 milhões".

"Servidores corruptos"

Enquanto isso, a "Operação Vantagem Indevida" também mirou nesta sexta-feira (05) um servidor do INSS lotado em Campo Grande, que foi alvo de busca e apreensão. 

Expedidos pela Justiça Federal de Campo Grande, além da Capital, essa operação também cumpriu mandados em: 

  • Dourados 
  • Miranda

Nesse caso, as investigações começaram em junho deste ano, com apoio do mesmo núcleo de inteligência do Instituto Nacional, que identificaram um servidor do INSS em Campo Grande que estaria recebendo valores para a prática de atos de ofício. 

Porém, esta não é a primeira vez que um servidores do INSS entram na mira da Polícia Federal, já que em dezembro do ano passado, um homem foi preso em Campo Grande por seu suposto envolvimento em fraudes de mortes para pensões. 

Sendo "braço" em esquema nacional, essas pensões concedidas com apoio do servidor do INSS de Campo Grande, para dependentes companheiros sem o devido processo administrativo, usando benefícios de segurados mortos entre 2013 e 2018. 

Curiosamente, e como bem aponta o Ministério da Previdência Social, é que à época esses servidores não tinham familiares. Ainda, a Pasta informa sobre esse caso registrado em 2024 que, todos esses pagamentos "foram realizados com valores retroativos à data de falecimento dos instituidores", em um prejuízo identificado que beira R$6 milhões. 

 

SETEMBRO AMARELO

Homens se suicidam 270% mais que as mulheres, aponta Sejusp

Em 2025, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres

05/09/2025 12h00

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia Foto: Getty Images

Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, de 2015 a 2025, os homens se suicidaram 270% mais que as mulheres. De acordo com os números, 458 mulheres tiraram a própria vida nos últimos 10 anos. Já entre os homens, foram 1.695 ocorrências.

O dado alarmante revela uma preocupação, e os especialistas apontam que um dos motivos para essa realidade pode estar relacionado a dificuldade em buscar ajuda psicológica e a resistência em demonstrar fragilidade. Ou seja, a cobrança social muitas vezes impede que eles reconheçam sinais de sofrimento emocional e procurem apoio. Veja:

Número de suicídios de homens é maior que o de mulheres em Rondônia
Vítimas de suicídio por ano em MS. FONTE: Sigo/Sejusp 

Ainda segundo a Sejusp, 212 pessoas cometeram suicídio no estado em 2025, sendo 161 homens e 51 mulheres.

A psicóloga e psicanalista Kerolly Lopes ressalta a necessidade de prestar atenção aos primeiros sinais. “As mulheres têm uma autopercepção de si, da sua saúde mental, da sua saúde corporal, dos seus sentimentos de uma forma mais aguçada. Com isso elas podem tratar de forma mais rápida os sintomas depressivos. Ao passo que nos homens, essa falta de percepção, lá do comecinho dos sintomas, fica mais camuflado, perante às preocupações do dia a dia, por serem mais racionais, por não pensarem tanto nos sentimentos. Então quando chega a esses pensamentos suicidas, a depressão já está muito profunda. Eles se assustam e não têm mais tanto tempo para se tratar”, explicou.

De acordo com o Ministério da Saúde, a depressão ﻿é a doença mental mais associada ao suicídio, tende a ser crônica e recorrente, principalmente quando não é tratada. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico – saiba mais aqui. Além disso, questões como o abuso de álcool e drogas entre os homens estão entre os fatores que agravam o cenário.

*Com informações de Agência Alems

preservação ambiental

Em meio a polêmicas, Assembleia ativa estacionamento vertical

Primeira parte, com 140 vagas, começa a ser utilizada a partir da próxima segunda-feira. O restante deve ser liberado até dezembro

05/09/2025 11h30

Gerson Claro e Paulo Corrêa anunciaram nesta quinta-feira (4) a liberação parcial da obra orçada em R$ 34 milhões

Gerson Claro e Paulo Corrêa anunciaram nesta quinta-feira (4) a liberação parcial da obra orçada em R$ 34 milhões

Em meio às polêmicas sobre o possível tombamento cultural, ambiental e paisagístico do Complexo do Parque dos Poderes e as disputas entre o Ministério Público e construtoras relativas a novas construções na mesma região, o comando a Assembleia Legislativa anunciou que nesta segunda-feira (8) libera a primeira etapa do estacionamento vertical que está construindo no “coração” da área envolvida das polêmicas.  

Conforme a assessoria da casa de leis, a partir da próxima segunda-feira (8), visitantes e servidores já terão 140 vagas disponibilizadas no novo estacionamento vertical. 

“Essas novas vagas já serão liberadas no piso inferior, vamos fazer a limpeza para poder entregar já dia 8”, disse o presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP). Depois da conclusão, serão 600 novas vagas. 

Conforme Paulo Corrêa, primeiro-secretário, o prazo para a entrega completa da obra de R$ 34 milhões está previsto para dezembro. “Atualmente estamos estacionando na rua, as pessoas reclamam, mas nós estamos construindo uma coisa muito melhor, para o futuro. Além disso, vamos ganhar outro espaço maravilhoso para a Assembleia sem derrubar nenhuma árvore, onde poderemos fazer eventos em espaço coberto”, detalhou Paulo Corrêa.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da ALEMS, há um plano de manejo das árvores que precisaram ser realocadas e um comprometimento de replantio de espécies nativas. 

“A gente tem um planejamento de remanejamento. Algumas que a gente tirou e replantou ali na mata.  Outras estamos cultivando no espaço de compostagem. Então a gente não desmatou nada.  Estamos com um ano e três meses de obras e prevemos mais três meses para terminar liberando todos os setores, com vagas para carros e motocicletas”, explicou João Paulo Coelho, secretário de Infraestrutura.

Polêmicas ambientais

O estacionamento está sendo concluído na região em que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pretende dar sequência no tombamento e que também abrange todo o o Parque das Nações Indígenas e o Parque Estadual do Prosa. 

Durante o Seminário de Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, o superintendente do instituto no Estado, João Henrique dos Santos, afirmou nesta semana que a proposta será levada adiante após dois anos de espera.

Em 2023, um grupo de 81 profissionais, envolvendo ambientalistas, biólogos, professores, pesquisadores, artistas, jornalistas, juristas e estudantes, entregaram a solicitação ao Iphan, visando preservar a atmosfera, águas superficiais e subterrâneas, seu solo e espécies da fauna e flora da região. Agora, o processo de tombamento deve começar a andar.

Além disso, o Correio do Estado vem reportando nas últimas semanas a briga entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e construtoras acerca da zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa, que engloba os três espaços verdes citados na proposta de tombamento em andamento no Iphan.

Para a advogada ambiental Vanessa Lopes, caso o tombamento seja oficializado, os três parques passam a ter uma proteção dupla, tanto ambiental quanto cultural, o que vai dificultar que novos empreendimentos consigam autorização para construir no entorno da área, mesmo com alvarás ambientais concedidos.

“Isso significa que qualquer obra ou empreendimento que possa afetar a paisagem ou a integridade ambiental do parque dependeria de análise e autorização prévia do órgão de patrimônio [conselho de patrimônio histórico e cultural competente]. Assim, mesmo com a licença ambiental, o Iphan pode vetar ou impor restrições adicionais”, explica a especialista.

Recentemente, o MPMS recomendou que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) embargasse e paralisasse as obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa sem a devida regularização. Antes disso, porém, acordo suspendeu por 240 dias as emissões e autorizações de novas construções.

Além dos parques, há mais três espaços sul-mato-grossenses que também estão com o processo de tombamento em curso: Praça do Preto Velho; Comunidade Quilombola Tia Eva; e as Casas de Reza do Povo Guarani Kaiowá, em Dourados.

 

 

