Cidades

INTERIOR

PF faz perícia para confirmar se indígena foi vítima de 'fogo amigo'

Cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço relacionado aos investigados resultou na apreesão total de seis aparelhos eletrônicos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

26/11/2025 - 12h12
Nesta terça-feira (26) a Polícia Federal esteve em cumprimento de buscas e apreensões próximas ao município de Naviraí, recolhendo celulares e realizando uma perícia para tentar confirmar a causa da morte de um indígena em 16 de novembro, se vítima de disparos policiais ou de "fogo amigo". 

Distante aproximadamente 412 quilômetros de Campo Grande, um indígena foi encontrado morto e teria sido assassinado com um tiro na nuca, como bem acompanha o Correio do Estado, após um ataque contra o grupo de povos originários que organizavam a retomada Pyelito Kue, na Terra Indígena (TI) Iguatemipeguá I.

A PF voltou à região do município de Naviraí hoje (26) para tentar esclarecer a dinâmica dos fatos, bem como identificar todos os possíveis responsáveis pela agressão que, segundo relatos dos indígenas, teria começado durante a madrugada por pessoas ainda não identificadas. 

Para isso, houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ordem judicial expedida pela Justiça Federal, em endereço relacionado aos investigados, ocasião em que foram apreendidos um total de seis aparelhos eletrônicos. 

Ainda conforme a Polícia Federal, agora, os dispositivos encontrados serão levados para uma perícia técnico-científica. 

Paralelo a isso, uma equipe especializada da PF ainda fez nova perícia no local do crime onde o corpo foi localizado, com emprego de "recursos tecnológicos" com intuito de identificar qualquer novo vestígio e coletar elementos complementares. 

Justamente essas informações servirão de base para detalhar o ocorrido, comprovando desde a trajetória dos disparos, posição das vítimas e as verdadeiras circunstâncias desse confronto. 

"Cabo de guerra" de narrativas

Na mesma data do ocorrido, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), na figura do vice-ministros desde janeiro de 2023, Eloy Terena, encaminhou um total de quatro ofícios voltados para as mais diversas autoridades, com a intenção de buscar esclarecimentos sobre o crime. 

Receberam ofícios nomes como o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos de Almeida Neto; o Diretor-Geral da Polícia Federal (DGPF), Andrei Augusto Passos Rodrigues, além dos responsáveis pela Pasta de Segurança Pública em MS. 

Em outras palavras, o MPI buscava saber se agentes de segurança pública do Estado de Mato Grosso Do Sul estariam envolvidos no ataque com vítima fatal. 

No dia seguinte, porém, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) afirmou que o confronto em questão deixou dois mortos: Lucas Fernando da Silva, de 23 anos; e Vicente Fernandes Vilhalva, liderança indígena Guarani Kaiowá, de 36. 

Em complemento, conforme a Sejusp, a Polícia Militar teria identificado e detido o indígena Valdecir Alonso Brites, que seria suspeito do disparo que vitimou o rapaz de 36 anos.

Entenda

Ainda no começo de outubro, Guaranis e Kaiowás realizaram a retomada de uma área da Fazenda Cachoeira, sobreposta à Terra Indígena e próxima vizinha à aldeia de Pyelito Kue, que desde 2015 ocupa 100 hectares da Fazenda Cambará – também sobreposta à TI delimitada com 41,5 mil hectares, em 2013.

Conforme detalhado pelo secretário, essa TI em questão  trata-se de uma área de 41,5 mil hectares em disputa, sendo palco inclusive de uma segunda morte contabilizada pela polícia, de vítima ainda não identificada.

"Atualmente, a comunidade aguarda a finalização do processo demarcatório em uma área de aproximadamente 90 hectares. Ressalto, como já sabido, que esse território é historicamente marcado por intensos conflitos fundiários e por registros de ataques à comunidade indígena e seus integrantes", cita Eloy. 

Motivados também pelo enfrentamento ao uso irregular de agrotóxicos, que são despejados no solo por meio de pulverização de defensivos agrícolas, os povos originários já teriam sido vítimas de pelo menos quatro ataques à retomada que avançou  sobre parte do território ancestral incidente sobre a Fazenda Cachoeira. 

"O contexto de conflitos fundiários na região, vale mencionar que fazendeiros têm se utilizado de pistoleiros como forma de ameaça e efetiva violência contra os indígenas especialmente quando o judiciário não dá lastro para reintegração de posse", complementa Eloy. 

Ele frisa que no caso dessa comunidade de Pyelito Kue, atualmente não há decisão judicial que embase uso da força estatal para qualquer tipo de medida de reintegração", levantada assim a possibilidade de que pistoleiros tenham ido ao local a mando de terceiros para, mais uma vez, fazer com que os indígenas saíssem do território ancestral delimitado desde 2013. 

"No caso do assassinato ocorrido em 16/11/2025, segundo informações preliminares de servidores da FUNAI e do MPI, além da escuta de membros da comunidade, o ataque à comunidade se iniciou logo pela madrugada do domingo (por volta das 04h), de maneira que é possível ouvir uma série de disparos, entre armas de fogo e rojões (fogos de artifício), o que posteriormente se confirma com a lesão aos indígenas". 

 

Cidades

Flagrado com 12 kg de supermaconha, homem afirma ser apenas usuário

Droga estava fracionada em 20 pacotes dentro do carro do indivíduo

26/11/2025 15h00

Divulgação / PCMS

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Dourados por transportar cerca de 12,4 kg de skunk em seu carro.

Ele foi abordado durante patrulhamento noturno da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Os policiais se aproximaram do veículo após perceberem que ele circulava com um farol queimado e em velocidade reduzida, parando diante de algumas residências, o que levantou suspeita de possível mapeamento para furtos.

O motorista demonstrou nervosismo ao ser abordado e declarou ser usuário de drogas.

Os policiais sentiram cheiro de maconha no interior do veículo e o autor assumiu que estava transportando as drogas no porta-malas, mas afirmou serem para “uso pessoal”. 

Foram apreendidas aproximadamente 20 porções de skunk, que estavam no porta-malas e no banco traseiro.

Na casa dele a polícia encontrou outros seis volumes de skank, além de uma balança de precisão e plástico filme, usados para fracionamento e embalagem da droga.

Diante disso, o autor foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

8 de janeiro

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados a 14 anos de pena

26/11/2025 14h30

Residentes em Naviraí, Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados

Residentes em Naviraí, Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, o casal de servidores públicos Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli, de Naviraí, interior do Estado a 14 anos de pena e ao pagamento de R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos, por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A decisão foi tomada em sessão virtual realizada entre 14 e 25 de novembro deste ano, onde ambos receberam pena de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção.

Os dois foram identificados em vídeos gravados durante a depredação, nos quais aparecem incentivando os atos contra o patromônio público.

Na ocasião, Clarice afirma: “Estamos fazendo inveja pra esse pessoal que não tem coragem”. Ao lado dela, Cláudio diz “temos que buscar o que é nosso, a liberdade”. Cláudio é aposentado e ex-analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), enquanto sua esposa, à época dos fatos, era professora da rede municipal naviraiense. 

A condenação inclui crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, com ressalvas.

Ida à Brasília

Conforme apurou o Correio do Estado há época dos fatos, ambos viajaram em um ônibus da Viação Netto, empresa responsável por alugar um ônibus que levou 20 sul-mato-grossenses até Brasília para as manifestações que culminaram com a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, Valdemar Benedetti Hermenegildo, sócio majoritário da empresa, destacou ao Correio do Estado que 19 pessoas participaram e vivenciaram o quebra-quebra. 

Sem fornecer o nome do locatário, o dono da empresa com documentação registrada em Vicentina, interior de Mato Grosso do Sul, disse que o custo da locação do ônibus custou cerca de R$ 27 mil

“É complicado dizer o que se passou, enquanto locatário eu imaginava que o pessoal fosse somente até o QG de Brasília, não pensei que a coisa fosse se desdobrar desta forma”, disse. 

Questionado sobre possíveis desdobramentos e investigações posteriores, Valdemar Benedetti alegou que, caso solicitado pela Polícia Federal (PF) não terá qualquer resistência em divulgar o contratante do veículo, assim como o nome de todos os passageiros do ônibus. 

“Se a Polícia Federal (PF) pedir, eu dou o nome do contratante e de todos os passageiros do ônibus”, destacou. 

