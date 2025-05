PF fecha o cerco contra quadrilha de tráfico de drogas e armas que agia na fronteira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (7), a Operação Blacklist com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e armas, roubos e corrupção de agentes públicos, que tinha integrantes em Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PF, a quadrilha adquiria drogas e armas no Paraguai, que entravam no Brasil através de Mato Grosso do Sul e, do Estado, era direcionada para São Paulo.

Posteriormente, parte dos produtos de tráfico eram encaminhados ao continente europeu.

Na operação de hoje, o foco foi na liderança da organização criminosa que atua na fronteira.

o total, foram expedidos pela Justiça Federal de Ponta Porã nove mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão, além de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça estadual.

Os mandados foram cumpridos em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, em MS, e nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto, em São Paulo.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidas munições em São Paulo, uma arma de fogo em Dourados e quatro armas em Ponta Porã.

Também em Ponta Porã foram apreendidos três veículos. A impressora 3D, que era utilizada para o crime, também apreendida na cidade fronteiriça.

A Polícia Federal não divulgou os nomes dos alvos da operação até a publicação desta reportagem.

Blacklist

A operação Blacklist é um desdobramento da Operação Licantropia, deflagada em maio de 2023, que descobriu um esquema de utilização de mulheres jovens como “mulas” para o tráfico internacional de cocaína.

A operação Licantropia resultou de uma longa investigação, que começou em novembro de 2022, a partir da prisão de uma mulher que tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, com destino a Campinas, com cerca de 20 Kg de cocaína em uma mala.

Durante as investigações, outras duas mulheres foram presas com maconha na bagagem. A quadrilha recrutava mulheres jovens na condição de “mulas” para o transporte do entorpecente.

Como resultado da operação na época, foram apreendidas duas pistolas, um fuzil e 1 kg de pasta base de cocaína, além da prisão de um homem por tráfico de drogas e organização criminosa.