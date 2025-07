PF investiga desvio de R$60 milhões no DNIT e mira alvo em MS

Interior

De acordo com a polícia, a mulher se disponha para ajudar o casal a realizar atividades diárias a fim de ter acesso ao celular das vítimas e realizar transações bancárias para ela mesma

Crime aconteceu em Vicentina e já somam mais de 6 mil ocorrências no Estado Divulgação

A Polícia Civil de Vicentina, município distante a 247 quilômetros de Campo Grande, identificou uma mulher de 37 anos suspeita de aplicar o crime de estelionato contra um casal de idosos residentes no Distrito São José, no município.

De acordo com as investigações, a investigada teria feito várias movimentações bancárias via PIX, totalizando um prejuízo para os idosos de aproximadamente R$30 mil.

As vítimas eram vizinhos e tinham uma relação de proximidade com a mulher. De acordo com a polícia, a suspeita começou quando o casal percebeu o desaparecimento de alguns valores provenientes de aposentadorias e benefícios sociais.

A filha do casal, que mora em outro estado, chegou a se deslocar até Vicentina após saber dos acontecimentos e viu que as movimentações eram feitas via PIX para a vizinha dos pais.

Em outro caso, o filho de um dos idosos encontrou um empréstimo feito no nome de sua mãe sem a sua autorização, além da utilização dos cartões de crédito em nome da idosa.

A polícia constatou que a suspeita se oferecia para auxiliar o casal em tarefas cotidianas. Porém, ambos afirmaram nunca terem autorizado nenhuma transferência financeira ou fornecido dados bancários.

Ficou certo que a autora do crime se aproveitava da vulnerabilidade do casal para utilizar o celular dos mesmos para fazer empréstimos e transferir dinheiro para as contas bancárias dela mesmo e de seu esposo.

Foram identificados empréstimos consignados em nome das vítimas, transferências via pix e investimentos, todos realizados sem consentimento.

A investigação irá apurar se existem outros envolvidos, bem como a recuperação do valores desviados.

Prezando a segurança dos pais, a filha do casal informou que pretende transferi-los para outra cidade.

Estelionato

O crime de estelionato é quando alguém obtém uma vantagem ilícita, causando prejuízo a alguma vítima, induzindo alguém ao erro ou mantendo a vítima em erro por meio de artifícios e meios fraudulentos. É um crime contra o patrimônio que envolve engano a fim de obter benefício próprio.

A pena para o crime é de 1 a 5 anos de reclusão e multa. Porém, quando cometidos contra idosos, a pena pode aumentar de um terço até o dobro. No Câmara dos Deputados, segue em análise um projeto de lei que propõe que a pena seja triplicada quando o crime for praticado contra idoso com idade superior a 60 anos, ou que seja vulnerável.

Em Mato Grosso de Sul, desde janeiro, foram registradas 6657 ocorrências relacionadas ao estelionato. Deste número, 1.829 foram contra idosos, o que corresponde a 27,5% dos casos totais.