PF prende três envolvidos em crime organizado, responsáveis até por roubo de viatura em MS

Na tarde desta quarta-feira (8), a Polícia Federal (PF) realizou a prisão de três pessoas envolvidas com o crime organizado, responsável, inclusive, pelo roubo de uma viatura descaracterizada da PF, em Ponta Porã.

Também foi efetuada a apreensão de carros e motos de luxo em uma residência localizada na Vila Militar, na mesma cidade.

A operação recebeu o nome de Caterva e é desdobramento das investigações do roubo praticado contra um policial federal no último sábado (4).

Segundo as informações divulgadas, entre os carros de luxo apreendidos estão um Rang Rover Evoque, um Jeep Compass e uma caminhonete Amarok, bens que somam valor total de mercado que supera R$ 1 milhão de reais.

Os veículos foram encontrados no interior da residência na posse dos indivíduos presos que, inclusive, possuem registros policiais por tráfico de drogas.

Além disso, um deles já tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes por homicídio, roubo e associação criminosa, também praticados em Ponta Porã.

Roubo da viatura

Na ocasião, o policial federal foi abordado por dois homens armados, que pediram a chave do veículo descaracterizado. Uma arma também foi levada. Durante toda a ação, o policial esteve sob a mira de duas armas de fogo, informou a PF.

Diante disso, todas as forças de segurança do estado do Mato Grosso do Sul, tais como:

Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE)

Departamento de Operações de Fronteira (DOF)

Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON)

Exército brasileiro

Guarda Civil Municipal

Polícia Civil, Polícia Militar

Polícia Penal e

Polícia Rodoviária Federal

Todas foram mobilizadas para reforçar o policiamento na área de fronteira. As ações conjuntas também contaram com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai - SENAD e da Polícia Nacional do Paraguai - PNP.

Após o início das buscas, a viatura e a arma foram localizadas em uma estrada de chão, no Paraguai, na tarde desta da segunda-feira (6).

Crimes

Conforme a PF, os presos poderão ser indiciados pelos crimes de organização criminosa e roubo.

A ocorrência encontra-se em andamento na sede da Polícia Federal em Ponta Porã/MS, não sendo descartada a prisão de outros envolvidos com a organização criminosa.

Pelo crime de rouba da arma e da viatura, eles podem responder por roubo qualificado, em que a pena poderá chegar a até 10 anos de prisão, podendo aumentar até 2/3 (dois terços).

Saiba mais

Durança a ação, cerca de 20 policiais federais participaram da operação, que contou com a participação de integrantes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), grupo tático da PF especializado em ações especiais.

O nome escolhido para operação se refere a uma palavra homônima, um substantivo feminino, que faz alusão a pessoas de mau comportamento.