Cidades

Whitney | Serra Nevada

PF 'sequestra' mais R$ 50 milhões de barões do tráfico

Na lista de buscas e apreensões aparecem pelo menos vinte veículos de alto padrão, além de 20 imóveis urbanos e rurais e outras duas fazendas que estão avaliadas em R$15 milhões

Leo Ribeiro

11/09/2025 - 09h50
Continue lendo...

Durante a manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em quatro municípios sul-mato-grossenses, com o sequestro de mais de R$ 50 milhões de um grupo comandado por "barões" do tráfico de drogas.

Como bem esclarece a PF em nota, a operação de hoje foi batizada de "Whitney", em menção ao ponto mais alto da Cordilheira da "Serra Nevada", como uma alusão à outras ações (Operações Serra Nevada I e II)  que começaram a investigar o grupo há mais de uma década. 

Nesta quinta (11) foram mobilizados mais de 40 policiais federais para o cumprimento das ordens judiciais, nos seguintes municípios: 

  • Campo Grande, 
  • Bonito, 
  • Bodoquena e 
  • Antônio João/MS.

Nesta ação de hoje, conforme a PF, o foco está principalmente sob o patrimônio acumulado pelos investigados, com a intenção de desarticular a organização criminosa especializada no tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de capitais. 

Com o sequestro de bens e valores de até R$50 milhões, na lista aparecem pelo menos vinte veículos de alto padrão, além de 20 imóveis urbanos e rurais e outras duas fazendas que estão avaliadas em R$15 milhões.

Algumas dessas fazendas e veículos estariam no nome de familiares dos investigados, empresas e terceiros, como uma forma de dissimular a origem ilícita dos valores.Os envolvidos investigados podem responder por uma série de crimes, como: 

  1. organização criminosa armada, 
  2. tráfico e associação ao tráfico transnacional de entorpecentes e 
  3. lavagem de capitais. 

Relembre

Em 17 de setembro de 2024 acontecia a Operação Serra Nevada II, onde houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal em Campo Grande. 

Essa por sua vez já era um desdobramento da operação Serra Nevada, deflagrada em 2016, sendo que na segunda fase no ano passado houve a prisão do principal investigado. Foragido do sistema penitenciário sul-mato-grossense há pouco mais de dois anos, ele estava vivendo em um apartamento de luxo em São Paulo (SP). 

Os principais investigados no esquema são os irmãos Odir Fernando e Odacir Santos Correa, que pelas acusações de envolvimento em rede tráfico internacional de drogas chegaram a somar pelo menos 65 anos de reclusão em 2019

Os mandados de 2016 renderam 17 prisões e, até 2019, pelo menos 778 quilos de cocaína, US$2,2 milhões e R$38 mil foram encontrados durante as investigações.

Importante explicar que, a primeira operação de 2016 foi batizada dessa forma porque uma das casas alvo de buscas fica na Rua Serra Nevada, no bairro Chácara Cachoeira, na Capital. A movimentação de carros de luxo nesse residencial em bairro nobre em Campo Grande foi o “gatilho” para o início da apuração, em julho de 2014.

Informações detalhadas na investigação mostram a rota do tráfico internacional de drogas usada pela quadrilha, que envolvia a entrada de cocaína boliviana para o Brasil, que era arremessada por aeronaves em área rural do território sul-mato-grossense. 

Com uma logística bastante organizada, os criminosos coletavam esse entorpecentes e o transportavam por rodovias até chegar em São Paulo, local de concentração do núcleo criminoso dos compradores. 

Esse caso já levou outros nomes ao banco dos réus, como: 

  • Adriano Moreira da Silva (tido como principal comprador da droga em São Paulo),
  • André Luiz de Almeida Anselmo (sócio da revenda de veículo para lavagem de dinheiro), 
  • Felipe Martins Rolon e 
  • Wesley Silverio dos Santos.

'Barões ostentadores'

Segundo apontado nas diversas denúncias, inclusive na peça feita pelo Ministério Público Federal (MPF) à época, as ações de tráfico e lavagem de dinheiro resultaram em uma vida de riqueza e ostentação, que ia de imóveis de alto padrão até veículos importados. 

Nas operações ocorridas há cerca de cinco anos, por exemplo, a Justiça Federal já havia decretado o perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, entre eles uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$200 mil.

Há ainda bens que já foram a leilão, avaliados em R$10 milhões como acompanhou o Correio do Estado à época, cujo valor arrecadado também ficou à disposição da Justiça.

Enquanto parte dos lucros do tráfico era submetida a atos de lavagem de dinheiros, a maioria dos bens foram comprados em nomes de terceiros, como a clara intenção de ocultar a propriedade e a origem ilícita. 
 

HOMENAGEM

Com canonização de Carlo Acutis, Câmara cria medalha para homenagear jovens católicos

Intitulada Medalha São Carlo Acutis, a cerimônia está prevista para acontecer todos os anos preferencialmente na semana de 7 de setembro, data em que o santo foi canonizado pela Igreja Católica

11/09/2025 09h45

Com canonização de Carlo Acutis, Câmara cria medalha com para homenagear jovens católicos FOTO: Reprodução

Foi publicado na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), a criação da Medalha Legislativa São Carlo Acutis, autorizada pela Câmara Municipal de Campo Grande e destinada a reconhecer anualmente jovens católicos que tenham prestado relevantes serviços à cidade.

Assinada pelo presidente da Casa de Leis, Epaminondas Neto, o Papy - (PSDB), a honraria homenageia o beato Carlo Acutis, simbolizando, em sua essência, a devoção à Eucaristia, o amor à Igreja e o testemunho de fé vividos pelo beato, patrono da juventude digital e exemplo de santidade para as novas gerações.

Conforme a publicação, a entrega da medalha será feita em cerimônia pública anual, preferencialmente na semana de 7 de setembro, data em que Carlo Acutis foi canonizado pela Igreja Católica.

Entretanto, excepcionalmente em sua primeira edição, a solenidade poderá ocorrer em outra data, devido aos prazos para tramitação dos decretos e organização do evento.

Além da medalha, os escolhidos também receberão um diploma emitido pelo Poder Legislativo.

Leia a resolução que oficializa a homenagem na íntegra:

A história de Carlo

Carlo Acutis nasceu em Londres, em 3 de maio de 1991, mas foi criado em Milão. Desde cedo demonstrou intensa devoção à Virgem Maria. Apaixonado por computadores, Carlo usou sua habilidade para evangelizar. Criou um site que catalogava milagres e conteúdos católicos, o que lhe rendeu o título de “padroeiro da internet”.

Em 8 de outubro de 2006, Carlo foi diagnosticado com leucemia promielocítica aguda. Morreu apenas quatro dias depois, em 12 de outubro, data de Nossa Senhora Aparecida.

Em 10 de outubro de 2020, foi beatificado pelo papa Francisco, que o descreveu como alguém que “não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis.”

Além do milagre ocorrido em Campo Grande, Carlo também foi responsável pela cura de uma jovem costarriquenha em 2022. Segundo o Vatican News, a garota sofreu um grave acidente de bicicleta e foi curada após sua mãe rezar junto à tumba do beato, na Itália.

Com sua canonização confirmada, Carlo Acutis se torna símbolo de fé moderna e conexão espiritual entre juventude, tecnologia e santidade — com Campo Grande como marco inicial dessa devoção mundial.

TERENOS

Esquema de corrupção foi "irrigado" por verba da educação

Prefeito comandava o esquema de corrupção em Terenos, a pouco mais de 20 quilômetros de Campo Grande; prefeito da cidade está preso

11/09/2025 09h30

Policiais do Gaeco cumpriram 59 mandados de busca em operação

Policiais do Gaeco cumpriram 59 mandados de busca em operação Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O que deveria ser investimento em qualidade de ensino, melhoria da infraestrutura escolar e benefício direto aos alunos de Terenos se transformou em fonte de corrupção, que proporcionou, segundo entendimento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o enriquecimento ilícito do prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB). 

A decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Jairo Roberto de Quadros, indica que três escolas municipais de Terenos – Rosa Idalina Braga Barboza, Isabel de Campos Widal Rodrigues e Jamic – foram alvos centrais de um esquema de corrupção chefiado pelo prefeito tucano. 
Obras superfaturadas, licitações de fachada e contratos milionários garantiram que parte do dinheiro da educação voltasse em forma de propina, paga em espécie, em transferências bancárias e até em planilhas secretas de controle.

Os contratos para reforma das escolas, dos quais houve o desvio, totalizam R$ 4,8 milhões. Há indícios de que o prefeito do PSDB, que está preso, tenha recebido pelo menos R$ 326 mil em propina, paga pelas empreiteiras contratadas para realizar as obras. 

Os valores totais dos contratos investigados passa dos R$ 15 milhões. Neles, há outros contratos fora da área da educação, como obras em calçadas, em que nem sequer licitação no modo concorrência há, tornando os desvios de dinheiro e pagamento de propina mais fáceis para o grupo. 

A investigação também indica que o esquema era planejado desde antes de as licitações ocorrerem. Engenheiros, prefeito, secretários e dono de empreiteira sabiam de todo o esquema, incluindo valores, antes mesmo da licitação, indica a decisão proferida pelo desembargador. 

Os pagamentos de propina para o prefeito foram flagrados em conversas de WhatsApp de servidores do município e pessoas envolvidas em investigações anteriores. 

Em uma das conversas, com Genilton da Silva Moreira, proprietário da empresa de nome fantasia Base Construtora e Logística, Henrique pergunta: “Consegue alguma coisa pra (sic) amanhã cedo ajudar eu?”. Genilton então responde: “Opa, levo amanha... Cedo... Se der hoje te aviso”. 

“Cerca de 1 hora após, Genilton realiza saque em espécie no valor de R$ 6.000,00, o que estaria comprovado mediante análise dos dados bancários do investigado”, diz o juiz em sua decisão. 

Primeira escola

A primeira escola a surgir no esquema foi a Rosa Idalina Braga Barboza, objeto da Tomada de Preços nº 002/2021. A obra, orçada em R$ 1,12 milhão, tinha como objetivo reformar uma das principais unidades escolares do município.

Por trás da aparência legal, havia fraude. Antes mesmo da publicação do edital, o empresário Sandro José Bortoloto, dono da Angico Construtora, elaborou projetos e planilhas em conjunto com o secretário de Obras, Isaac Cardoso Bisneto, e o chefe de gabinete, Tiago Lopes de Oliveira. 

O MPMS indica que a licitação foi apenas um teatro: empresas ligadas ao grupo, como a Bonanza (de Cleberson Chavoni) e a Tecnika (de Rinaldo Cordoba de Oliveira), participaram como figurantes.

Os pagamentos revelam como o dinheiro retornava ao prefeito. Em março de 2022, após a prefeitura liberar 
R$ 82,8 mil, Sandro sacou R$ 30 mil e entregou a Budke. Quatro meses depois, em julho, outro pagamento de R$ 231,5 mil resultou em mais R$ 30 mil de propina. Só a Rosa Idalina rendeu ao prefeito R$ 60 mil em propinas confirmadas.

Segunda escola

A Escola Isabel Widal também foi usada no esquema. Em janeiro de 2022, a prefeitura abriu a Carta Convite nº 001/2022, com valor global de R$ 315,8 mil. O contrato foi vencido pela Base Construtora, de Genilton da Silva Moreira, mas a concorrência era novamente simulada. A Construtora Kurose, de Fernando Seiji Alves Kurose, e a Tercam Construções, formalmente no nome da esposa do policial militar Fábio André Hoffmeister Ramires, entraram apenas para dar aparência de legalidade.

Quando a Base recebeu pagamentos de R$ 215,1 mil e R$ 96,3 mil, Genilton sacou valores menores, entregando propina em espécie ao prefeito. Foram pelo menos R$ 11 mil repassados a Budke e outros R$ 6 mil ao secretário Isaac. Embora a obra fosse de menor porte em relação à Rosa Idalina, a lógica era a mesma: dinheiro da educação desviado por meio de contratos manipulados.

Terceira escola

Escola Jamic: o maior contrato, a maior propina. O caso mais grave envolve a Escola Jamic, alvo da Tomada de Preços nº 006/2022. O contrato inicial era de R$ 2,78 milhões, mas com aditamentos chegou a R$ 3,36 milhões. O objeto era duplo: reforma da escola existente e construção de um novo bloco escolar.

Aqui, a participação do prefeito, segundo decisão do desembargador, foi ainda mais explícita. Conversas de WhatsApp mostram Sandro Bortoloto informando Henrique sobre cada detalhe, desde visitas técnicas com a secretária de Educação até as etapas do processo licitatório. 

O prefeito, em uma das mensagens, chegou a orientar que Sandro “entrasse pelos fundos da prefeitura” para reuniões sobre a Jamic. Em outro momento, Henrique enviou ao empresário a lista completa das empresas que haviam retirado o edital, violando a isonomia do processo e garantindo vantagem à Angico Construtora.

A propina foi volumosa e meticulosamente registrada. Uma planilha, elaborada pelo enteado de Sandro, Kelvin Zarur Moreira de Oliveira, apontou repasses de R$ 255 mil ao prefeito, equivalentes a cerca de 7,5% do valor da obra. Parte desse montante foi entregue por meio de Orlei Figueiredo Lopes, identificado como “testa de ferro” de Budke.

