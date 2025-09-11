PF 'sequestra' mais R$ 50 milhões de barões do tráfico

Movimentação de carros de luxo na Rua Serra Nevada, no bairro Chácara Cachoeira foi o "gatilho" para o início da apuração, em julho de 2014. - Reprodução/PF

Durante a manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em quatro municípios sul-mato-grossenses, com o sequestro de mais de R$ 50 milhões de um grupo comandado por "barões" do tráfico de drogas.

Como bem esclarece a PF em nota, a operação de hoje foi batizada de "Whitney", em menção ao ponto mais alto da Cordilheira da "Serra Nevada", como uma alusão à outras ações (Operações Serra Nevada I e II) que começaram a investigar o grupo há mais de uma década.

Nesta quinta (11) foram mobilizados mais de 40 policiais federais para o cumprimento das ordens judiciais, nos seguintes municípios:

Campo Grande,

Bonito,

Bodoquena e

Antônio João/MS.

Nesta ação de hoje, conforme a PF, o foco está principalmente sob o patrimônio acumulado pelos investigados, com a intenção de desarticular a organização criminosa especializada no tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de capitais.

Com o sequestro de bens e valores de até R$50 milhões, na lista aparecem pelo menos vinte veículos de alto padrão, além de 20 imóveis urbanos e rurais e outras duas fazendas que estão avaliadas em R$15 milhões.

Algumas dessas fazendas e veículos estariam no nome de familiares dos investigados, empresas e terceiros, como uma forma de dissimular a origem ilícita dos valores.Os envolvidos investigados podem responder por uma série de crimes, como:

organização criminosa armada, tráfico e associação ao tráfico transnacional de entorpecentes e lavagem de capitais.

Relembre

Em 17 de setembro de 2024 acontecia a Operação Serra Nevada II, onde houve o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal em Campo Grande.

Essa por sua vez já era um desdobramento da operação Serra Nevada, deflagrada em 2016, sendo que na segunda fase no ano passado houve a prisão do principal investigado. Foragido do sistema penitenciário sul-mato-grossense há pouco mais de dois anos, ele estava vivendo em um apartamento de luxo em São Paulo (SP).

Os principais investigados no esquema são os irmãos Odir Fernando e Odacir Santos Correa, que pelas acusações de envolvimento em rede tráfico internacional de drogas chegaram a somar pelo menos 65 anos de reclusão em 2019.

Os mandados de 2016 renderam 17 prisões e, até 2019, pelo menos 778 quilos de cocaína, US$2,2 milhões e R$38 mil foram encontrados durante as investigações.

Importante explicar que, a primeira operação de 2016 foi batizada dessa forma porque uma das casas alvo de buscas fica na Rua Serra Nevada, no bairro Chácara Cachoeira, na Capital. A movimentação de carros de luxo nesse residencial em bairro nobre em Campo Grande foi o “gatilho” para o início da apuração, em julho de 2014.

Informações detalhadas na investigação mostram a rota do tráfico internacional de drogas usada pela quadrilha, que envolvia a entrada de cocaína boliviana para o Brasil, que era arremessada por aeronaves em área rural do território sul-mato-grossense.

Com uma logística bastante organizada, os criminosos coletavam esse entorpecentes e o transportavam por rodovias até chegar em São Paulo, local de concentração do núcleo criminoso dos compradores.

Esse caso já levou outros nomes ao banco dos réus, como:

Adriano Moreira da Silva (tido como principal comprador da droga em São Paulo),

André Luiz de Almeida Anselmo (sócio da revenda de veículo para lavagem de dinheiro),

Felipe Martins Rolon e

Wesley Silverio dos Santos.

'Barões ostentadores'

Segundo apontado nas diversas denúncias, inclusive na peça feita pelo Ministério Público Federal (MPF) à época, as ações de tráfico e lavagem de dinheiro resultaram em uma vida de riqueza e ostentação, que ia de imóveis de alto padrão até veículos importados.

Nas operações ocorridas há cerca de cinco anos, por exemplo, a Justiça Federal já havia decretado o perdimento de um apartamento em São Paulo e de 16 veículos, entre eles uma Land Rover Vogue, avaliada em mais de R$200 mil.

Há ainda bens que já foram a leilão, avaliados em R$10 milhões como acompanhou o Correio do Estado à época, cujo valor arrecadado também ficou à disposição da Justiça.

Enquanto parte dos lucros do tráfico era submetida a atos de lavagem de dinheiros, a maioria dos bens foram comprados em nomes de terceiros, como a clara intenção de ocultar a propriedade e a origem ilícita.



