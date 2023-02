Piracema chega ao fim com R$ 55 mil em multas aplicadas e 511 kg de pescado apreendido

A Operação Piracema encerra nesta terça-feira (28) e o balanço do período registrou 511 kg de pescado apreendidos e 33 pessoas autuadas.

Em comparação ao período anterior, foram 385 quilos a mais de pescado apreendido, contudo, as autuações no período de 2021/2022 foram 45, totalizando 12 a menos.

O valor das multas aplicadas nesta operação foi praticamente igual à operação passada de 2021/22. Foram aplicadas multas que chegaram R$ 55.411, enquanto na operação 2021/2022 foram aplicadas multas de R$ 55.653.

A operação realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) fiscalizou os rios do Estado no intuito de que a piracema (período de reprodução dos peixes) fosse devidamente respeitada, legalmente compreendido pelo período de defeso.

De acordo com a PMA, "de qualquer forma, nas últimas cinco últimas operações Piracema têm havido números extremamente baixos de pescado apreendido, o que já se pode caracterizar uma tendência".

Nessa operação, a PMA flagrou um infrator e o prendeu por estar com 279 kg de pescado no Pantanal. Situação semelhante ocorreu na operação de 2019/20, quando um grupo de três pescadores foram presos com 1.049 kg, também no Pantanal.

Com relação aos petrechos de pesca, barcos, e motores de popa apreendidos, nesta operação destacou-se a redução significativa das redes de pesca, que é o petrecho mais preocupante e que tem sido combatido sistematicamente pela PMA. Foram apreendidas 78 redes, contra 167 itens do ano anterior.