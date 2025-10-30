Piscina furtada na Afonso Pena foi localizada em casa de festas

A piscina furtada em uma loja localizada na Avenida Afonso Pena foi encontrada em um espaço utilizado como casa de festas, em Campo Grande. Duas pessoas foram presas e a polícia investiga a participação de uma terceira.
Conforme reportagem do Correio do Estado, a piscina de 7 metros e avaliada em R$ 50 mil foi furtada na madrugada de quarta-feira (29) e recuperada na manhã desta quinta-feira (30), pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.
A ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança. O vídeo mostra um veículo Fiat Toro com a piscina no reboque, quando outro veículo se aproxima, e os criminosos engatam o reboque em uma Saveiro branca e fogem.
A informação é de que a piscina havia sido vendida, por isto estava já na carretinha, quando houve o furto.
Durante as investigações e diligências, o Choque recebeu denúncia anônima informando que a Saveiro utilizada no furto, bem como a carretinha subtraída, estariam em uma rua do Jardim Centro Oeste.
Equipes foram até o local e, ao chegarem, um homem tentou fugir pulando o muro dos muros, mas foi alcançado e, ao receber voz de abordagem, agrediu os policiais, sendo necessário uso de força para contê-lo e imobilizá-lo.
O homem, de 34 anos, afirmou ser o proprietário da Saveira, mas negou participação direta no furto.
Ele alegou que passou a madrugada em uma casa de festas, consumindo bebidas alcoólicas e drogas. No local, teria ouvido comentários sobre uma piscina que precisaria ser retirada de um ponto e escondida em outro, mas não deu mais detalhes sobre os desdobramentos a partir dessa conversa.
O suspeito disse ainda que é funcionário de uma mulher de 37 anos, sendo contratado para realizar a limpeza do local onde foi abordado e também para fazer a limpeza de duas casas de festa de propriedade dela.
Diante das informações, os policiais foram até uma das casas de festa, sendo a que o suspeito informou ter passado a madrugada, no Jardim Colibri, onde foram recebidos por um homem de 52 anos, que informou que estaria no local para realizar a limpeza.
Os policiais constataram que as roupas usadas pelo homem eram idênticas às utilizadas pelos criminosos flagrados pelas câmeras de segurança, o que indicou que o homem também teria participado do furto.
O suspeito negou participação direta no furto e também relatou que passou a noite na casa de festas, em companhia do primeiro abordado, e indicou aos policiais o local onde a piscina estaria escondida, informando tratar-se de uma casa de festas denominada Recanto do Tiú, também de propriedade da mulher, situada no bairro Jardim Colibri.
No local indicado, que se tratava de um imóvel com área de mata nos fundos, os policiais encontraram a piscina parcialmente coberta por uma lona preta e confirmaram se tratar do objeto furtado.
O proprietário da piscina foi informado e orientado a providenciar um caminhão-guincho do tipo “munk” para a remoção do bem recuperado.
Na casa de festas não foi encontrada nenhuma pessoa responsável, mas a casa, assim como os demais imóveis relacionados à ocorrência, pertencem à mulher citada pelos envolvidos.
O Choque considerou uma evidente ligação entre os envolvidos, os imóveis e os objetos recuperados. Os dois homens foram presos, enquanto a mulher foi qualificada em boletim de ocorrência e será chamada para prestar esclarecimentos na delegacia.