Pix Parcelado democratiza compras a consumidores que não têm acesso a cartão de crédito - Crédito: Bruno Paes / Agência Brasil

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com o anúncio feito pelo Banco Central de estimativa para o lançamento do Pix Parcelado para o final de setembro, a modalidade, que caiu no gosto da população, proporciona a quem não possui cartão de crédito uma nova forma de pagamento.

O recorde de movimentações pelo sistema ocorreu na sexta-feira (5). Conforme dados do Banco Central (BC), o Pix registrou 290 milhões de transações em um único dia, movimentando R$ 164,8 bilhões, atingindo assim um novo recorde.

Muito embora a nova funcionalidade prometa liquidez e redução de custos, conforme destacou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Mato Grosso do Sul (Fecomércio), é preciso que o consumidor faça uso consciente e fique de olho nos juros praticados.

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS, Regiane Dede de Oliveira, afirmou que o sistema, além de ser uma nova opção, democratiza o acesso ao parcelamento e traz vantagens para os consumidores que não possuem cartão de crédito.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no levantamento “Pulso dos Pequenos Negócios”, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), cerca de 54% de pequenos e microempreendedores utilizam a modalidade como principal meio de pagamento.

Parcelas

O Banco Central deve lançar o Pix Parcelado no final do mês de setembro. A ideia é uniformizar a experiência de pagamentos parcelados, em conjunto com os princípios de educação financeira, e aumentar a transparência na contratação da modalidade.

A garantia foi feita em meio à divulgação de regras para a modalidade, endurecendo normas de segurança para instituições de pagamento.

“Queremos repelir qualquer tipo de presença do crime organizado no sistema financeiro. Por isso essas medidas são para endereçar problemas gerados pelo crime organizado”, afirmou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Vantagens

Possibilita a modalidade de pagamento parcelado por meio do Pix;

O comerciante terá acesso ao valor instantaneamente;

O Pix Parcelado poderá ser utilizado inclusive para transferências.

Assine o Correio do Estado