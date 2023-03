Plaenge lança Aztris, empreendimento que une arquitetura, natureza e bem-estar

Procon

Nilza Yamazaki promete aprimorar e inovar as políticas já desenvolvidas por servidores do órgão

A jornalista Nilza Emy Yamasaki, também formada em Direito, servidora pública federal há mais de duas décadas, foi nomeada nesta quarta-feira (8) como a secretária-executiva de Orientação e Defesa do Consumidor, o Procon de Mato Grosso do Sul. Nascida em Dourados, segunda maior potência econômica de MS, conforme divulgado pela assessoria de comunicação do governo, Nilza diz que é vontade sua impor inovações em sua nova empreitada.

“É uma grande responsabilidade assumir a gestão do Procon de Mato Grosso do Sul, um órgão que tem uma história e um papel fundamental na vida dos consumidores sul-mato-grossenses. Esta é uma das missões mais relevantes de minha trajetória profissional. E venho contribuir para aprimorar e trazer inovações às políticas já desenvolvidas pelo Procon, que conta com um time qualificado de servidores”, disse ela>>

Como jornalista, Nilza atuou na primeira metade dos anos 1990 na redação do extinto jornal Diário da Serra, em Campo Grande. Colegas seus recordam que ela foi uma das primeiras profissionais a entrar na redação com um aparelho celular, a grande novidade da época.

Anos depois, prestou concurso e virou oficial de inteligência da Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, mudando-se para Brasília.

Ainda de acordo com informações da assessoria do governo estadual, Nilza é servidora pública federal há exatos 23 anos. Elaatuou como diretora na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia (2021/2022); secretária Nacional do Cadastro Único, do Ministério da Cidadania (2020/2021); diretora de Relações Internacionais, Institucionais e Inovação, da UFMS (2019/2020); assessora especial da Casa Civil da Presidência da República (2017/2019); e assessora especial do Ministério dos Transportes (2010-2013/2014-2016).

Diz também a assessoria, que entre os destaques na atuação profissional dela estão a concepção e desenvolvimento do Governa (Sistema de Integração de Informações do Governo Federal) da Presidência da República; a estruturação, implantação e gerenciamento do Auxílio Emergencial (enfrentamento à pandemia de Covid-19); e a implantação da governança de destinações e estruturação de projetos de inovação institucional na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.

A nova secretária-executiva tem MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública (FGV) e é formada em Direito (UCDB/MS) e Comunicação Social - Jornalismo (UEL/PR). Ela tem experiência em gestão de informações gerenciais e estratégicas; gestão institucional e de políticas públicas; estruturação de unidades governamentais, governança, coordenação, planejamento; estruturação e gestão de projetos de inovação institucional; gestão executiva de unidades de alta performance; e gestão de políticas públicas.