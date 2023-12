celebração

A missa foi celebrada pelo Padre Paulo Vital, do Santuário Nossa Senhora da Abadia

Na noite de Natal, neste domingo (24), cerca de 3 mil pessoas compareceram à Missa do Galo na Cidade do Natal, em Campo Grande, conforme divulgado pela prefeitura.

A missa foi celebrada pelo Padre Paulo Vital, do Santuário Nossa Senhora da Abadia, em que cristãos e fiéis celebraram o amor, a fé e o verdadeiro significado do Natal.

A celebração que começou às 18h deu início à programação da véspera de Natal. Em seguida, às 19h30 a população curtiu mais uma apresentação da parada natalina.

Além da Missa do Galo e da Parada Natalina, as famílias aproveitaram a roda-gigante, os brinquedos infláveis, pula-pula, pista de corrida e outras brincadeiras.

"Eu venho aqui com minha filha desde que abriu, já andei na roda gigante, participei das brincadeiras com ela e hoje estamos aqui nesse dia mais do que especial para celebrar o centro do Natal, que é Jesus. É um momento de celebração, de estar com a família e fazer essa reflexão. Que esse amor de Jesus venha estar cobrindo as vidas de todo mundo, um feliz natal a todos", desejou o gestor de marketing, Willian Oliveira.

Representando a Sagrada Família, Thais de Moraes e o marido Lucas Martins, levaram o filho Antônio de apenas quatro meses para representar o menino Jesus.

"É um momento muito especial e importante para nós cristãos, que é o nascimento de Jesus que veio para salvar todos nós, estamos muito emocionados e para nós faz muito sentido ser aqui na Cidade do Natal que é uma representação grandiosa de tudo isso para nossa cidade", pontua.

Presente durante as apresentações, a prefeita Adriane Lopes também pontuou a importância de celebrar o verdadeiro significado do Natal.

"Nós temos levado a magia do Natal, com muita diversão para as famílias da nossa cidade, mas hoje em especial é dia de refletirmos sobre o verdadeiro significado dessa data. O nascimento de Jesus, a comunhão e a família e a fé", disse.

Cidade do Natal

Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

A Cidade do Natal tem funcionado todos os dias, das 17h30 às 22h. Nesta segunda-feira (25), a Cia Habilidades - Espetáculo Magia da Estrela abre as apresentações às 18h30, seguida da apresentação do Grupo Sampri, às 19h45. A Parada Natalina acontece sempre às 21 horas.

A programação do Natal tem o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas.

Na Praça de Alimentação, a população tem à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pastel, cheeseburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos.

