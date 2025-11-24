Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Plantas aquáticas do Mimoso atrapalham irrigação de lavouras

Vertedouro da usina foi aberto há quase um mês, mas até agora menos da metade das plantas foi despachada rio abaixo

Neri Kaspary

Neri Kaspary

24/11/2025 - 12h40
Quase um mês depois de fazer o anúncio de que começou a despachar plantas aquáticas por um vertedouro na hidrelétrica de Mimoso, no Rio Pardo, o lago de 1,5 mil hectares continua longe de ficar livre da infestação. 

Imagens enviadas ao Correio do Estado nesta segunda-feira (24) mostram que boa parte do lago continua coberta pela vegetação e por conta disso produtores estão tendo dificuldades inclusive de fazer a captação da água para atividades de irrigação de plantações. 

O problema, conforme um produtor, é que a vegetação provoca o entupimento das bombas submersas que fazem a captação da água. Nesta segunda-feira, segundo ele, foi a segunda vez que foi forçado a retirar uma das bombas da água para fazer a limpeza.

Em vídeo enviado ao Correio do Estado ele enfatiza que historicamente a água do lago era livre das plantas.

 

 

A proliferação das plantas aquáticas está chamando atenção desde fevereiro e é decorrente do excesso de material orgânico, que serve de alimento para o crescimento da vegetação. Até agora, porém, não existe explicação oficial para o fenômeno. Então, mesmo que o vertimento ocorra, elas voltarão a crescer.

Conforme o secretário de meio ambiente, Jaime Verruck, o problema é decorrente da escassez de chuvas ao longo dos últimos meses. De acordo com ele, o surgimento repentino da vegetação não tem elo com o despejo diário de cerca de 180 milhões de litros de rejeitos pela fábrica de celulose da Suzano, que fica a cerca de 40 quilômetros acima da barragem da hidrelétrica. 

Os despejos começaram em julho ano ano passado, quando foi ativada a fábrica com capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano. A empresa alega que faz o tratamento dos rejeitos de acordo com aquilo que determina a legislação ambiental. 

Conforme nota enviada ao Correio do Estado nesta segunda-feira (24) pela Elera Renováveis, proprietária da hidrelétrica,  quase metade da vegetação já foi despachada.

"Desde o início do vertimento faseado, em 28 de outubro, foi observada redução gradual das macrófitas aquáticas nas últimas semanas. A área de cobertura dessas plantas no lago passou de aproximadamente 23% para 11%, indicando avanço do processo de eliminação natural induzido pelo aumento controlado do fluxo de água e do processo de vertimento controlado". 

A legislação permite que a vegetação cubra,  no máximo, 25% do lago. Este percentual, apesar das denúncias de proprietários rurais e de casas de campo espalhadas ao longo do lago, não chegou a ser atingido, segundo a Elera. Atualmente, se as informações da Elera estiveram corretas, apenas 165 dos 1.540 mil hectares estariam tomados pela vegetação.

A controladora diz, ainda, que "a presença remanescente de plantas está concentrada principalmente nas margens, onde a circulação é menos intensa e a dispersão tende a ocorrer de forma mais lenta — o que pode manter, por algum período, a percepção de acúmulo em pontos específicos do reservatório".

Ainda de acordo com a Elera, "o procedimento continua em andamento e as etapas finais do vertimento dependem de condições climáticas e hidrológicas adequadas para garantir segurança e efetividade do processo. A empresa permanece acompanhando a situação de perto e adotará as medidas necessárias até a normalização do lago".

Antes de despachar parte da vegetação rio abaixo, a concessionária "aprisionou" parte das plantas na foz do Ribeirão Serrote e fez a retirada manual em alguns trechos. Com isso, segundo informou, conseguiu evitar que mais de 25% do lago fosse coberto pelas plantas flutuantes. 

MISTÉRIO

Indagada sobre um possível elo entre a ativação da fábrica de celulose com repentida proliferação das plantas no lago que existe há 54 anos, a Alera foi evasiva. 

"A presença das macrófitas, principalmente as fixas, é natural em sistemas aquáticos e pode trazer benefícios ao ecossistema, como abrigo e alimentação para fauna aquática. O que se observa atualmente na UHE Assis Chateaubriand é o acúmulo significativo de espécies flutuantes", limitou-se a informar a empresa em nota enviada ao Correio do Estado em outubro.

A Elera, gigante do setor de energia, não explicita um possível confronto com a Suzano, gigante da produção de celulose, ou com quem quer que esteja provocando o repentino fenômeno.  Mas, a controladora da hidrelétrica não esconde que o excesso de plantas se transformou em um problema.  

"Embora a situação esteja sob controle, o acúmulo de macrófitas flutuantes tem gerado impactos operacionais. Algumas plantas ultrapassam as grades de proteção e alcançam o sistema de captação da usina, exigindo limpezas frequentes nos filtros para garantir o pleno funcionamento das turbinas", informou a assessoria da hidrelétrica. 

A usina de Mimoso, que está sob a concessão da Elera até 2029, foi criada em 1971. Segundo fazendeiros e proprietários de casas de campo que ocupam suas margens faz décadas, esta é a primeira vez que o fenômeno ocorre no lago, historicamente utilizado para esportes aquáticos e pescarias, que atualmente estão praticamente suspensos. 

A represa fica a cerca de 40 quilômetros rio abaixo do local onde está a fábrica de celulose.Toda a água utilizada pela fábrica é retirada do rio e os rejeitos são novamente despejados no leito.

A estação de tratamento de esgoto da fábrica tem capacidade para o tratamento de 9,5 mil metros cúbicos de esgoto por hora (9,5 milhões de litros). Ou seja, diariamente a fábrica capta em torno de 200 milhões de litros de água e 90% disso é devolvido para o rio depois do processo de branqueamento da fibra de madeira..

O volume de água equivale a cerca de 80% de toda a água tratada distribuída em Campo Grande. Quer dizer, a fábrica da Suzano produz quase o mesmo tanto de esgoto que todos os 900 mil habitantes de Campo Grande. 

PROMESSA

Na concessão do licenciamento, a empresa se comprometeu a tratar os efluentes para evitar contaminação da água. A própria empresa garante que faz a captação abaixo do local onde ocorre o despejo dos dejetos para demonstrar que estes rejeitos estão corretamente filtrados e purificados antes de serem despejados no Rio Pardo.

Técnicos do Imasul que percorreram ranchos e fazendas da região relataram aos moradores que não descartaram a possibilidade de as plantas serem uma consequência do despejo deste esgoto da fábrica, já que ele é rico em nutrientes (principalmente fósforo) que facilitam o crescimento destas plantas. 

Porém, segundo os proprietários, estes mesmos técnicos também destacaram que o rápido assoreamento do lago, que não tem qualquer elo com a fábrica da Suzano, pode ser outro fator determinante que pode estar causando o fenômeno da proliferação acelerada das plantas. 

Ao todo, o lago tem 37 quilômetros de extensão e tem capacidade para represar 71,6 bilhões de litros de água, conforme previsão feita à época da inauguração da Usina MImoso, em 1971. Por conta do assoreamento, porém, este volume de água é bem menor atualmente. 

 

SETE QUEDAS

Em quase 11 anos, ex-prefeito segue com multa do TCE e não devolveu R$ 400 ao município

O valor é referente ao pagamento indevido de despesa de viagem aos servidores da empresa Supertec Informática

24/11/2025 19h15

Sergio Roberto Mendes foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e até hoje não pagou a multa de R$ 8.276

Sergio Roberto Mendes foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e até hoje não pagou a multa de R$ 8.276 Arquivo

O Tribunal de Contas do Estado votou, por unanimidade, declarar o descumprimento do acórdão por parte do ex-prefeito de Sete Quedas, Sérgio Roberto Mendes. A declaração foi publicada no Diário Oficial do TCE/MS n° 4.235, desta segunda-feira (24).

O Acórdão AC00-G.RC-201, datado de 4 de dezembro de 2014, trata-se do valor impugnado de R$ 400, pelo pagamento indevido de despesa de viagem aos servidores da empresa Supertec Informática, conforme atesta a nota fiscal de 27 de agosto de 2010. O documento responsabiliza o ex-prefeito de Sete Quedas pelo ressarcimento aos cofres municipais.

Além disso, foi imposta uma multa equivalente à 400 UFERMS (cerca de R$ 8.276 à epoca) em desfavor a Sérgio Roberto Mendes, pela irregularidade dos atos e fatos apurados do Relatório de Auditoria nº 77/2012, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2010, por infrigir os seguintes dispositivos legais:

  • pela não observância do art. 9º, inciso III, da Lei 8.080/90 (gestão do Órgão deve ser feita pelo Secretário Municipal de Saúde e não pelo Prefeito do Município); 
  • pela infringência ao art. 1º, inciso VII, da Lei 8.730/93 e art. 13 da Lei 8.429/92 (não exigência da entrega da declaração de bens dos servidores); 
  • pelo pagamento de diárias sem o correto preenchimento dos relatórios de viagens; pagamento de despesa de viagem indevida; 
  • pela infringência ao art. 94 da Lei 4.320/64 (ausência do registro dos bens móveis e imóveis e seus respectivos termos de responsabilidade; 
  • ausência de norma para inventário e controle de bens); 
  • pela infringência aos arts. 31 e 74 da Constituição Federal/88 (ausência de controle da frota de veículos da Secretária de Saúde e dos veículos pertencentes a terceiros;
  • ausência de controle com os gastos de combustíveis, lubrificantes e reparos);

Conforme o Aviso de Recebimento e certidões encartadas, o Acórdão foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MS no dia 28 de julho de 2014, o responsável foi intimado do teor do Acórdão em 4 de dezembro de 2014 e, o trânsito em julgado ocorreu em 19 de março de 2015.

Desistência do valor de R$ 400

Diante da ausência de quitação da multa aplicada, houve a inscrição do débito em dívida ativa. Em seguida, foi encaminhado ofício ao gestor sucessor para que procedesse à adoção de medidas, com vistas ao recebimento dos valores impugnados junto ao ex-gestor, para fins de ressarcimento ao erário municipal.

Em resposta, o Município entrou com um processo de interposição de Ação de Execução de Título Extrajudicial, junto à Vara Única de Sete Quedas para cobrar o valor de R$ 400. Porém, posteriormente, homologou um pedido de desistência da ação, usando como fundamento o baixo valor do crédito executado.

Por fim, foi juntada a este processo nova informação acerca do valor referente à multa inscrita em dívida ativa, constando que ainda pende de quitação pelo ex-gestor apenado.

As irregularidades apuradas e descritas no Relatório de Inspeção, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, ocorreu entre o período de janeiro e dezembro de 2010.

Irregularidades apontadas

A irregularidade apontada no Relatório se deu pelo fato de a gestão do Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas foi realizada pelo ex-Prefeito, Sr. Sérgio Roberto Mendes, afrontando a disposição do artigo 9º, inciso III, da Lei 8.080/90, que determina que a direção do Sistema Único de Saúde deverá ser exercida no âmbito dos Municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou Órgão equivalente.

A concessão de diárias foi instituída pela Lei Municipal nº 12/2009, todavia constatou-se que o pagamento de diárias estava sendo realizado sem mencionar no relatório de viagem o serviço executado, se o objeto foi alcançado ou não, a pessoa contratada no destino e a comprovação do deslocamento do servidor, contrariando as disposições do art.70, parágrafo único1, da CF/88.

Por fim, a equipe técnica que realizou a inspeção constatou que não há controle da frota de veículos da Secretaria de Saúde, nem dos veículos pertencentes a terceiros. Os veículos não possuem fichas de manutenção individual, registros de quilometragem, consumo de combustível, lubrificação e reparo. Não há controle com o gasto de combustível. A falta de controle com o gasto público infringe ao mandamento constitucional.

casamento

Maioria das mulheres não adota o sobrenome dos maridos em MS

Em mais de 300 mil casamentos realizados no Estado, apenas 5,2 mil mulheres adotaram o sobrenome dos maridos, sendo o menor índice da história

24/11/2025 18h30

Em MS, cai o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido ao casar

Em MS, cai o número de mulheres que adotam o sobrenome do marido ao casar Foto: Pixabay

O número de mulheres que adotam o sobrenome dos maridos ao se casar atingiu o menor índice desde a edição do Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, em Mato Grosso do Sul. No ano passado, as mulheres só adotaram os sobrenomes em 34,2% dos casamentos.

Levantamento dos Cartórios de Registro Civil do Mato Grosso do Sul aponta que em 2024 foram realizados  303.612 casamentos no Estado, sendo que em apenas 5.206 a mulher adotou o sobrenome do marido.

Em 2003, este número totalizava 4.987 adoções de sobrenome dos maridos pelas mulheres dentre um total de 8.793 casamentos.

Lucas Zamperlini, diretor da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Mato Grosso do Sul (Arpen/MS), afirma que os números do levantamento traduzem um novo momento da sociedade.

"Os números mostram uma sociedade que evolui e onde as escolhas individuais ganham mais espaço. A manutenção do sobrenome próprio tem se tornado uma decisão consciente e cada vez mais comum entre os casais”, destaca.

Além da possibilidade da não adoção do nome do marido, a entrada do novo Código Civil também trouxe outras modificações para os relacionamentos, como novos regimes de bens e a escolha da adoção do sobrenome da mulher pelo marido.

Esta novidade não foi tão incorporada pelos esposos, com apenas 0,49% dos maridos adotando o sobrenome das esposas.

Em 2003, em números absolutos, de um total de 303.612 casamentos, em apenas 86 casos o homem adotou o sobrenome da mulher.

No último ano, esta opção só ocorreu em 146 casamentos, de um total de 15.206 celebrações.

Por outro lado, os casais têm optado cada vez mais pela não alteração dos nomes de solteiro, opção que hoje ocorre em 50,4% dos casamentos e que em 2003 acontecia em 14,5% das celebrações. 

Outra opção que também registrou aumento foi a da inclusão de sobrenome por ambos os cônjuges no casamento, possibilidade permitida pelo novo Código Civil.

Em 2023, a inclusão por ambos os cônjuges acontecia em 9,94% dos matrimônios e, em 2024, passou a ocorrer em 18,2% dos casamentos.

Saiba

Novas mudanças, ocorridas recentemente com a edição da Lei Federal nº 14.382/22 facilitaram as mudanças de sobrenomes, abrindo-se a possibilidade de inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo, bastando a comprovação do vínculo, assim como a inclusão ou exclusão de sobrenome em razão do casamento ou do divórcio.

Da mesma forma, filhos podem acrescentar sobrenomes em virtude da alteração do sobrenome dos pais.

 

