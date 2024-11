PM abre inquérito para investigar morte de jovem durante abordagem policial

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) abriu um inquérito policial para investigar a atuação dos policiais na morte de Werick Andrade Vito, de 23 anos, em Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande. O jovem é suspeito de envolvimento na morte de Crystofer Diogo Arguelho, de 20 anos, que faleceu em uma confusão generalizada na saída de uma boate no mesmo município.

A morte do jovem durante uma abordagem policial gerou diversos questionamentos pelos moradores do município. Familiares de Werick negaram que ele teve envolvimento na morte de Crystofer Diogo Arguelho, ocorrida na noite de sábado (2), na saída de uma boate.

Segundo o depoimento do irmão de Werick, que optou pelo anonimato, afirmou que não houve confronto com a polícia. De acordo com imagens de câmeras de segurança de uma residência próxima ao local do crime, sob responsabilidade da Polícia Militar e das quais o Correio do Estado teve acesso, é possível ver o jovem ajoelhado no chão quando os policiais se aproximarem dele.

A reportagem do Correio do Estado questionou a assessoria da Polícia Militar, que, em nota, informou que houve confronto no local e que uma motocicleta e um revólver de calibre .22 foram apreendidos.

A Assessoria de Comunicação Social da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) informa que, na manhã de sábado (02), durante atendimento de ocorrência policial na cidade de Ribas do Rio Pardo, um 01 (um) indivíduo acabou sendo alvejado por disparo de arma de fogo, após ação policial.

No local foi apreendido uma motocicleta e 01(um) revólver cal 22.

Ainda conforme a nota enviada ao Correio do Estado, a corporação reforçou que o caso será investigado por meio de um inquérito policial

"Todos os procedimentos legais foram tomados, as providências de Polícia Judiciária Militar foram realizadas, a perícia técnica do Estado foi acionada recolhendo todos os indícios e vestígios e a ação será investigada por meio de um Inquérito Policial Militar", finalizou.

O que diz o boletim de ocorrência?

A morte de Werick Andrade Vito, de 23 anos, ocorreu no último sábado (2) durante uma abordagem policial, após o jovem se envolver em uma briga generalizada por volta das 6h no município de Ribas do Rio Pardo.

Crystofer Diogo Arguelho, de 20 anos, foi esfaqueado no tórax e no braço e não resistiu aos ferimentos, vindo de óbito no local.

Conforme imagens de câmeras de segurança da região, é possível ver Werick em uma esquina, parado e observando a viatura se aproximar. Nesse momento, o jovem se ajoelha, e três militares descem do veículo em direção ao suspeito.

De acordo com o boletim de ocorrência, Werick morreu após ser abordado pelos policiais que realizaram diligências para identificar os autores de um assassinato ocorrido na boate.

Ainda conforme o registro, dois homens foram envolvidos, sendo um deles Werick, que teria fugido após não respeitar a ordem de parada. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi anunciado duas vezes antes de colocar a mão na cintura e sacar um revólver, momento em que houve confronto com a polícia.

O jovem foi atingido no socorro e no ombro direito antes de ser desarmado pelos policiais. A equipe policial encaminhou o rapaz ao hospital do município, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã de sábado.

Outro envolvido no crime, que também se feriu durante o confronto, continua foragido.