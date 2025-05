PMA multa pesqueiro por armazenamento irregular de peixe em MS

previsão

Frente fria chega entre terça e quarta-feira e será intensa, com previsão de registrar as menores temperaturas do ano até então

Frio chega nesta semana em Mato Grosso do Sul Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A semana será marcada por mudanças significativas nas condições do tempo, devido à aproximação e ao avanço de uma frente fria, que poderá baixar as temperaturas a 0°C em algumas regiões do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a virada começa entre a terça-feira (27) e quarta-feira (28), quando uma uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul.

"O choque das massas de ar quente e frio, favorecido pelo avanço do sistema frontal, poderá provocar, inicialmente, tempo severo nos estados do Sul e áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas", diz o Inmet.

Ainda segundo o órgão, o ar frio será intenso, resultando nas menores temperaturas registradas neste ano, até então.

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) aponta que, durante a semana, podem ocorrer geadas pontuais de intensidade fraca a moderada em algumas localidades.

"Ainda durante o outono, o Estado deve registrar as menores temperaturas do ano, podendo zerar o termômetro em locais em que costuma fazer mais frio", diz nota da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), ao qual o Cemtec é vinculado.

Ainda conforme o órgão, são esperados volumes expressivos de chuva, com acumulados superiores a 40 mm em 24 horas, além da possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As temperaturas devem permanecer baixas, pelo menos, até o início de junho.

Municípios

Em Campo Grande, o frio deve ser maior a partir de quarta-feira (28), quando a mínima prevista é de 7°C, com máxima de 19°C. Na quinta-feira (29), a mínima permanece em 7°C, mas a máxima não deve passar de 17°C.

O município de Aral Moreira deve registrar temperaturas entre 4°C e 17°C, com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Dourados deve registrar a mínima de 5°C e a máxima de 21°C. Os dias na cidade devem oscilar com abertura de sol e períodos de chuva.

Os municípios da região sul do Estado devem registrar as menores temperaturas, que podem chegar a 0°C, com sensação podendo ficar ainda abaixo.