PMA multa três pessoas por dano em Reserva Legal de Sidrolândia

Um caminhoneiro, de 32 anos, foi encontrado morto dentro de um motel no bairro Vila Taveirópolis, em Campo Grande, no começo da tarde desta quarta-feira (8).

Segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, a vítima teria combinado um programa sexual com uma travesti e se desentendido com a acompanhante na hora do pagamento.

Durante a manhã, o caminhoneiro teria deixado seu veículo estacionado em um posto de combustíveis, e na sequência, se dirigido ao motel para encontrar a travesti.

Cerca de uma hora depois, uma terceira pessoa - um homem - também chegou no motel para encontrar a dupla. Depois de algum tempo após a chegada do homem, gritos foram ouvidos por funcionários do motel de dentro do quarto. Nesse sentido, uma equipe policial foi acionada para averiguar a siuação.

Contudo, quando os agentes chegaram, o caminhoneiro já estava morto em uma das entradas do estabelecimento. Militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados para socorrer a vítima, mas apenas constataram o óbito no local.

Conforme informações preliminares, é possível que os envolvidos tenham utilizado drogas dentro do motel, o que pode ter colaborado para que o desentendimento ficasse ainda mais acalorado. Tanto a travesti quanto o homem foram presos e encaminhados à delegacia para prestar depoimento.

Uma equipe da Polícia Científica se dirigiu ao local para a realização da perícia técnica. O caso está registrado como crimes de Lesão Corporal Dolosa e Morte a Esclarecer; e segue em investigação pela Polícia Civil.