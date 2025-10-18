Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Polícia Ambiental multa fazendeiro em R$ 1,6 milhão após incêndio em vegetação nativa

De acordo com a corporação, o fogo atingiu principalmente áreas de reserva legal dentro da propriedade rural e regiões próximas

Alison Silva

Alison Silva

18/10/2025 - 15h00
A Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou uma multa de R$ 1,6 milhão a um fazendeiro responsável por um incêndio que devastou 177 hectares de vegetação, em Bodoquena, a cerca de 270 quilômetros de Campo Grande, em setembro deste ano. De acordo com a corporação, o fogo atingiu principalmente áreas de reserva legal dentro da propriedade rural e regiões próximas.

Durante as ações de fiscalização, equipes da PMA identificaram vestígios do início das chamas na fazenda, o que levou à constatação de que o incêndio teria se originado no local. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu o Assentamento Campina II, destruindo 160,115 hectares de vegetação nativa — o equivalente a 224 campos de futebol.

A corporação informou que o proprietário foi autuado por crime ambiental, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que proíbe a destruição de florestas ou vegetação nativa por meio de queimadas sem autorização. Além da multa milionária, o caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual e à Delegacia de Polícia Civil, que deverão investigar a responsabilidade criminal do produtor.

O caso ocorre em meio a uma situação de emergência decretada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (16). O decreto, válido por 180 dias, reconhece a gravidade dos incêndios florestais que atingem o território sul-mato-grossense nos últimos meses e autoriza a mobilização de órgãos públicos e voluntários para combater os focos de fogo e reduzir os impactos ambientais e à saúde da população.

A medida estadual leva em conta a estiagem prolongada e o alto risco de queimadas apontados em nota técnica do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além do parecer da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC-MS), que confirmou a ocorrência de desastres registrados no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID).

A PMA reforçou que o combate e a prevenção de incêndios florestais estão entre as principais ações de fiscalização neste período do ano, quando o tempo seco e as altas temperaturas aumentam o risco de queimadas no Estado. A corporação também orienta que qualquer foco de incêndio seja denunciado imediatamente pelo telefone 190 ou pelos canais oficiais da Polícia Militar Ambiental. 

Operação Focus

Nesta semana, a Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), intensificou as ações de combate às queimadas ilegais no Estado por meio da Operação Focus, que já aplicou multas que somam mais de R$ 34 milhões desde o início de agosto.

A ofensiva segue até 30 de novembro — e, no caso do Pantanal, até o fim de dezembro, quando o período crítico de incêndios costuma se estender.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após dilacerar perna de companheira com motosserra

O caso ocorreu na noite de sexta-feira e relatado na UPA das Moreninhas, local em que a mulher foi socorrida

18/10/2025 12h25

Vítima segue internada em Santa Casa e homem está preso

Vítima segue internada em Santa Casa e homem está preso Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Durante a noite da última sexta-feira, mais uma mulher foi vítima de violência doméstica. O homem, de 33 anos, dilacerou a perna da companheira com uma motosserra e a deixou com corte profundo.

A denúncia veio da própria vítima, quando estava sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Região da Moreninhas, local onde conseguiu ir para ser socorrida, por volta das 21h.

Ao ser recebida a notificação de violência doméstica na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), uma equipe da Polícia Civil foi até o posto e coletou o relato da mulher, de 30 anos.

Após algumas horas, os policiais localizaram o suspeito e foram até a casa em que o crime aconteceu. No local estavam presentes os pais e primos do agressor, que ainda serão ouvidos posteriormente.

O homem foi encaminhado para a DEAM, onde foi preso e segue sendo investigado.

Segundo informações da Polícia Civil, o até então casal, tiveram uma discussão em que o homem utilizou da motosserra ligada para agredir à mulher. No interrogatório do homem, ele confirmou a discussão, que ocorreu devido a um soco que a vítima teria dado, enquanto ele operava o equipamento para cortar lenha.

E então, o homem a atingiu com a motosserra ligada e alega ter agido ‘sem querer’, o que causou um corte profundo em parte da coxa esquerda da vítima’.

Preso em flagrante por lesão corporal gravíssima, a Polícia divulgou que o próprio homem teria ajudado no socorro da vítima, e que não há indícios suficientes que caracterizem o caso como tentativa de feminicídio. 

A arma da agressão foi encontrada com manchas e gotas de sangue, também foi apreendida e levada à DEAM para exame pericial que servirá para a investigação.

Ainda segundo o boletim, foi constatado que no momento da discussão e agressão, só estavam no local a vítima e o agressor, além da filha menor deles, mas que não presenciou a agressão.

A vítima após receber atendimento na UPA, foi encaminhada para a Santa Casa devido aos graves ferimentos, onde segue internada.

ALERTA DE TEMPORAL

Chuva no interior de MS registra quase 50mm

Para todo o Estado, o alerta é de chuvas intensas com rajadas de ventos e trovoadas durante final de semana

18/10/2025 11h30

Alerta amarelo é emitido para todo Estado de Mato Grosso do Sul

Alerta amarelo é emitido para todo Estado de Mato Grosso do Sul Paulo Ribas

Conforme a meteorologia previa para o fim de semana, o friozinho se aproximou e trouxe com ele a chegada da chuva. Não só no sábado e domingo, para o início da próxima semana a previsão é que as temperaturas baixem mais e há risco de tempestades.

Na madrugada deste sábado, três cidades se destacam pelas chuvas intensas, com estragos pelas ruas no interior do Estado. Iguatemi, Paranaíba e Ivinhema que já vinham registrando chuvas fortes.

Dessa vez, da noite da última sexta-feira para a manhã deste sábado foram 49,8mm na cidade da Região Cone-Sul de MS das 1h até 8h, em Paranaíba, na Região Bolsão, foram 35,8mm, e 32mm no município de Ivinhema, na Região Leste.

Em Corumbá, cidade do Pantanal sul-mato-grossense, não houve registro de chuva desde a última sexta-feira, mas há previsão de que chegue chuva até o fim desta semana. Já na Região Norte do estado, em Alcinópolis foram registrados às 09h de hoje apenas 2mm, mas na tarde de ontem, a cidade registrou 2,8 mm.

Na capital sul-mato-grossense, a última tempestade forte foi na segunda-feira (13), que gerou alagamento no Bairro Coronel Antonino, com 2,2mm de chuva. Hoje, apenas no início da manhã deste sábado, às 5h, foram registrados 1,2mm com baixas nos pingos de chuva até às 8h, por volta das 09h a chuva retornou mais forte, com 2,8mm.

A previsão é que o dia continue com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, não só em Campo Grande, mas por todo o estado.

ALERTA AMARELO

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de alerta amarelo para este sábado, 18 de outubro, que se estende até amanhã, 19 de outubro de 2025, às 03h.

Entre os riscos, destaca os que podem atingir diretamente à população, como as chuvas com 30mm/h e ventos de até 60 km/h. Além de riscos de corte de energia elétrica, que pode gerar prejuízos a bens materiais com descargas elétricas.

É recomendado a atenção com possíveis quedas de galhos de árvores e alagamentos.

Há quase um mês, quando em setembro havia risco de tempestades com rajadas de ventos, a Energisa deu algumas dicas para evitar acidentes com rede elétricas e prejuízos com móveis propícios a estragarem devido a descargas elétricas. Já noticiado pelo Correio do Estado, confira aqui.
 

