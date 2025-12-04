Polícia barra contrabando na entrada de Campo Grande

rio aquidauana

Um homem de 40 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu afogado ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado, na Prainha de Anastácio. Ele desapareceu nas águas nessa quarta-feira (3) e o corpo foi encontrado hoje (5).

De acordo com informações do jornal O Pantaneiro, o irmão da vítima foi até o quartel do Corpo de Bombeiros por volta das 9h30 de ontem, transtornado, e informou que o irmão estaria se afogando.

Imediatamente, uma militar que atuava no local no projeto Bombeiros do Amanhã desceu até a prainha com equipamentos de resgate para tentar fazer o socorro.

No entanto, a vítima não foi alcançada e desapareceu nas águas do rio. Além disso, o irmão precisou ser contido, pois tentou se lançar ao rio para ajudar a vítima.

Pouco depois, as buscas mobilizaram equipes com buscas superficiais com uso de uma embarcação. Depois, sem encontrar o homem e com o avanço das horas, também foi acionada uma equipe de mergulho para reforçar os trabalhos.

Após horas de busca contínua, o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira.

O irmão disse ao O Pantaneiro que ambos moram em Campo Grande e estavam em Aquidauana a trabalho, em uma carvoaria.

Ainda segundo relato do irmão, na quarta, eles estavam de folga e decidiram beber e aproveitar o rio. Em determinado momento, o homem tentou atravessar o rio a nado. Mesmo sabendo nadar, ele não conseguiu completar a travessia e se afogou, desaparecendo nas águas.

Já o irmão não sabe nadar, o que o impediu de tentar o socorro por conta própria, indo pedia a ajuda dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas.

A corporação orienta que banhistas evitem áreas sem supervisão ou condições adequadas de segurança e que sempre priorizem locais monitorados por equipes de resgate.

As circunstâncias do incidente serão investigadas.

Alerta

No período de fim de ano é comum aumentar a procura por balneários, rios, lagos e piscinas e o Corpo de Bombeiros orienta que a população tome alguns cuidados fundamentais para garantir a segurança.

Confira algumas orientações dos bombeiros para evitar afogamentos:

Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto.

Respeite às orientações e determinações dos guarda-vidas;

Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;

Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, competições de segurar o fôlego (apneia), entre outras.

Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.

Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações.

Em caso de afogamento, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.