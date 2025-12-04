Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Polícia barra contrabando na entrada de Campo Grande

Ação compõe a Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras

Alison Silva

Alison Silva

04/12/2025 - 17h30
Continue lendo...

A Policia Civil por meio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Dracco) interceptou 4 caixas grandes de óculos, 2 pneus de caminhão, bolas de pneus e 12 caixas de cigarros, fiscalização realizada na  Avenida Gunter Hans, saída para Sidrolândia na manhã desta quarta-feira (3).  

A ação compõe a Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras e combate ao contrabando e descaminho no Estado, mercadoria encontrada em uma Fiat/Doblo. 
O material apreendido foi encaminhado diretamente à sede da Polícia Federal de Campo Grande.Dois indivíduos foram conduzidos em flagrante.

A ação faz parte da 3ª etapa da Rede Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas (Renorcrim), iniciativa nacional de enfrentamento ao crime organizado.

Em todo o país, a organização e preparação da operação envolve ao menos 18 ações estratégicas, que abrangeram desde o encaminhamento de demandas originadas na reunião de alinhamento até a preparação de sistemas e o treinamento de usuários.

rio aquidauana

Homem morre afogado ao tentar atravessar rio a nado em MS

Vítima estava bebendo com o irmão, quando decidiu nadar de uma lado a outro do rio e se afogou; corpo foi encontrado hoje, no Rio Aquidauana

04/12/2025 17h14

Homem estava bebendo com o irmão quando tentou atravessar o rio nadando e se afogou

Homem estava bebendo com o irmão quando tentou atravessar o rio nadando e se afogou Foto: O Pantaneiro

Um homem de 40 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu afogado ao tentar atravessar o Rio Aquidauana a nado, na Prainha de Anastácio. Ele desapareceu nas águas nessa quarta-feira (3) e o corpo foi encontrado hoje (5).

De acordo com informações do jornal O Pantaneiro, o irmão da vítima foi até o quartel do Corpo de Bombeiros por volta das 9h30 de ontem, transtornado, e informou que o irmão estaria se afogando.

Imediatamente, uma militar que atuava no local no projeto Bombeiros do Amanhã desceu até a prainha com equipamentos de resgate para tentar fazer o socorro.

No entanto, a vítima não foi alcançada e desapareceu nas águas do rio. Além disso, o irmão precisou ser contido, pois tentou se lançar ao rio para ajudar a vítima.

Pouco depois, as buscas mobilizaram equipes com buscas superficiais com uso de uma embarcação. Depois, sem encontrar o homem e com o avanço das horas, também foi acionada uma equipe de mergulho para reforçar os trabalhos.

Após horas de busca contínua, o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira.

O irmão disse ao O Pantaneiro que ambos moram em Campo Grande e estavam em Aquidauana a trabalho, em uma carvoaria.

Ainda segundo relato do irmão, na quarta, eles estavam de folga e decidiram beber e aproveitar o rio. Em determinado momento, o homem tentou atravessar o rio a nado. Mesmo sabendo nadar, ele não conseguiu completar a travessia e se afogou, desaparecendo nas águas.

Já o irmão não sabe nadar, o que o impediu de tentar o socorro por conta própria, indo pedia a ajuda dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre os riscos de nadar em rios, especialmente após o consumo de bebidas alcoólicas.

A corporação orienta que banhistas evitem áreas sem supervisão ou condições adequadas de segurança e que sempre priorizem locais monitorados por equipes de resgate.

As circunstâncias do incidente serão investigadas.

Alerta

No período de fim de ano é comum aumentar a procura por balneários, rios, lagos e piscinas e o Corpo de Bombeiros orienta que a população tome alguns cuidados fundamentais para garantir a segurança.

Confira algumas orientações dos bombeiros para evitar afogamentos:

  • Crianças devem sempre estar sob a supervisão de um adulto.
  • Respeite às orientações e determinações dos guarda-vidas;
  • Não faça uso de bebidas alcoólicas antes ou durante a permanência na água;
  • Evite brincadeiras que coloquem a segurança em risco, tais como “briga de galo”, competições de segurar o fôlego (apneia), entre outras.
  • Evite mergulhos “de ponta” em locais que não possuam conhecimento sobre a profundidade e relevo subaquático.
  • Piscinas de clubes e condomínios devem possuir acessos restritos e placas com informações.

Em caso de afogamento, acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

ENSINO

Escolas particulares de Campo Grande tem variação de 270% em mensalidades

Pesquisa do Procon levou em conta período integral, matutino, vespertino, além de contraturno e intermediário

04/12/2025 17h03

Escolas particulares tem variação média de 270% no valor das mensalidades de acordo com pesquisa do Procon

Escolas particulares tem variação média de 270% no valor das mensalidades de acordo com pesquisa do Procon Álvaro Rezende / Arquivo

Mensalidades escolares de unidades privadas de Campo Grande tiveram registro de variação média dos preços superior a 270%. Pesquisa foi feita ao longo da última semana, de 24 de novembro a 1º de dezembro, em 20 escolas particulares, em busca da média de mensalidades para o ano letivo de 2026.

Realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, conhecido popularmente por Procon, as unidades pesquisadas foram avaliadas a partir do Ensino Fundamental I (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano) e II (6º, 7º, 8º e 9º ano), além do Ensino Médio (1º, 2º e 3º do EM).

Além dessa divisão também foram considerados na tabela os períodos em que as escolas atuam.

No Ensino Fundamental I:

  • integral;
  • meio período - matutino e vespertino;
  • contraturno (período que ocorre atividades extracurriculares antes ou depois do horário de aula regular da escola);
  • e intermediário (ou semi-integral, em que os alunos passam algumas horas a mais, para refeições ou em auxílio de atividades);

No Ensino Fundamental II:

  • integral;
  • semi-integral;
  • meio período - matutino e vespertino;
  • contraturno;
  • e intermediário.

Ensino Médio:

  • integral;
  • semi-integral;
  • meio período - matutino e vespertino;
  • intermediário.

A maior variação que apareceu na tabela, foi no período matutino, no Ensino Fundamental I apresentou média de preços de 271,86%. Seguido do Fundamental II, com 268,60%, e o Ensino Médio com 269,04%.

Segundo o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, a composição das mensalidades considera mais de um fator, como proposta pedagógica, estrutura física e perfil do público de cada escola.

Ele relembra que os valores são aspectos importantes antes de iniciar o ensino em uma nova escola. “Os valores listados na pesquisa são um dos itens a serem avaliados por pais e responsáveis durante a contratação”.

O secretário ainda destaca que há mais influências a se considerar no investimento, como:

  • oferta de ensino bilíngue;
  • atividades complementares no contraturno;
  • modalidades integral e semi-integral.

Com concessão de bolsas de estudos, descontos podem aparecer, não só para bolsistas, mas para pagamentos pontuais, antecipados, ou para pais e/ou responsáveis que são servidores públicos, comerciários, conveniados e também famílias que matriculam mais de um aluno na mesma instituição.

Contratos e recomendações

Em caso de ir a frente com a matrícula de seus filhos no ensino privado, as recomendações são essencialmente que a relação contratual seja clara e transparente. Além de ser necessário:

  • Revisar com atenção as cláusulas contratuais;
  • Guardar cópias das vias assinadas e dos comprovantes de pagamento;
  • Atentar-se aos detalhes que o documento deve ter, como especificações do serviço contratado, valores, índices de reajustes e eventuais multas.

É importante saber que em caso de inadimplência, ou seja, o não cumprimento dos pagamentos, a escola não pode reter documentos ou impedir o aluno de fazer provas. Porém pode negar a renovação da matrícula em caso de dívida.

De acordo com a Lei Federal nº 12.886, desde 2013 as escolas estão proibidas de exigir compras de materiais de uso coletivo. Sendo permitido apenas itens de uso individual dos alunos, seguindo o planejamento pedagógico.

Compras de uniformes escolares dentro da própria escola só poderão ser exigidas se a estampa não for registrada e não houver outros fornecedores licenciados. Mudanças no modelo também devem ser informadas com antecedência mínima de um ano.

Confira as escolas e as localizações:

  • Colégio Novo Século - Av. Bandeirantes, 2909 - Jardim Jacy
  • Colégio CBA/ABC - Av. Salgado Filho, 3590 - Jardim Paulista
  • Escola Mace Elite Rede de Ensino - Rua 26 de Agosto, 63 - Centro
  • Escola Sesc Horto - Rua Anhanduí, 200 - Centro
  • Escola do Sesi - Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n - Amambai
  • Colégio Classe A - Rua José Antônio, 2538 - Vila Rosa Pires
  • Colégio Nossa Senhora Auxiliadora - Rua Pedro Celestino, nº 1980 - Centro
  • Colégio Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 227 - Centro
  • Colégio Almirante Tamandaré - Rua General Nepomuceno, 493 - Vila Alba
  • Colégio Rui Barbosa Unidade CDA - Rua Guaratuba, 373 - Vila Sobrinho
  • Colégio Tic Tac - Instituto Penrabel - Rua Brasília, 994 - Jardim Imá
  • Colégio Adventista - Av. Cuiabá, nº 1311 - Jardim Leblon
  • Colégio Nova Geração - Rua Albert Sabin, 851 - Vila Taveirópolis
  • Colégio Bionatus - Rua Manoel Inácio de Souza,196 - Jardim dos Estados
  • Escola Paulo freire (Colégio Master) - Rua Jeribá, 653 - Chácara Cachoeira
  • Colégio Alexander Fleming - Rua Pernambuco, 2834 - Jardim Autonomista
  • Colégio Harmonia Bilíngue Unidade III - Rua Goiás, 944 - Jardim dos Estados
  • Colégio Nota 10 - Rua Padre João Crippa, 2371 - Centro e Rua São Paulo 1060 - Vila Rosa
  • Funlec Prof. Lourival M. Fagundes - Rua Rebouças, 674 - Nova Bahia
  • Escola Gappe - Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 1107 - Monte Castelo

>> Serviço

Consulte a tabela completa com as variações de preço aqui: https://tinyurl.com/3dsu28wz.

