Polícia captura dupla suspeita de assassinar casal a facadas em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, capturou um homem de 27 e um adolescente de 17 anos, suspeitos de assassinar a facadas um casal no Jardim Colibri, em Campo Grande. O casal foi encontrado praticamente degolado, no interior de uma residência que leva a fama de ser um local em que ocorrem "brigas generalizadas".

Conforme apurado pela reportagem, os suspeitos estavam escondidos em uma fazenda e confessaram o crime. A motivação seria por desentendimentos com as vítimas.

As vítimas, ainda não identificadas oficialmente, foram esfaqueadas até a morte em um dos quartos do imóvel. Ambos foram golpeados no pescoço.

Os dois apresentavam ferimentos de defesa, indicando que tentaram reagir aos golpes. Os óbitos foram constatados pelo Corpo de Bombeiros.

Entenda

Conforme informou o Correio do Estado, de acordo com o boletim de ocorrência a primeira pessoa a entrar na história é o senhor identificado como Sílvio Mattos, que se apresentou como testemunha à polícia militar ainda num primeiro momento da chegada dos agentes.

No local a PM encontrou dois corpos, que Silvio informou serem de pessoas conhecidas apenas como "Cláudio e Rosemeire", os quais ele não soube precisar os sobrenomes.

Silvio alegou aos policiais que o endereço em questão, na altura do número 45 da rua Paiaguás do bairro Jardim Colibri, costuma ser palco de festas frequentes, que por diversas vezes "terminam em brigas generalizadas".

Ainda no início da madrugada de domingo, por volta de 00h00, Silvio informou aos policiais que chegou a ouvir gritos e barulhos de discussão. Já ao acordar deu de cara com a presença de demais agentes policiais, o que lhe deu a proporção do que poderia ter acontecido.

No local compareceram membros da Unidade de Resgate e Suporte Avançado, a chamada URSA do Corpo de Bombeiros, além de agentes da Perícia Oficial e do delegado de plantão Dr. Rossato.

Dos demais conduzidos, Maycon de Souza alega ter se envolvido em uma briga com uma das vítimas no dia anterior, ainda por volta de 20h de sábado (25).

Já Érica Perussi aparece na história ligada a Matheus Ortega, de quem é esposa e alegando apenas que seu marido teria saído para trabalhar no momento dos fatos.

Ela alega que seu esposo teria retornado em seguida, apresentando um comportamento nervoso, saindo em seguida com um destino que ela não soube precisar.

Duplo homicídio

Segundo informações da equipe de perícia científica, ambas as vítimas foram lesionadas pelo emprego de arma branca, com a lesão definida como "esgorjamento", que aparentemente teria sido iniciada da esquerda para a direita.

Além disso, a equipe da polícia civil em diligências também teria encontrado na residência alguns objetos que supostamente podem ter sido usados no crime.

A vítima do sexo feminino foi encontrada caída ao lado esquerdo de uma cama de casal, com esses característicos golpes no pescoço e lesões sempre na parte frontal, com marcas compatíveis de defesa em ambos os membros superiores.

Apesar de os peritos terem encontrado uma carteira de trabalho, em nome de Martha Jaciara de Oliveira Quaresma, com o rosto desfigurado e marcas de hematomas no olho, foi impossível precisar se a foto no documento realmente se tratava do corpo em questão.

Por esse motivo: "foi deliberado a requisição de exame necropapiloscópico para sua identificação correta, sendo a vítima qualificada em um primeiro momento como 'desconhecida', expõe o boletim de ocorrência.

Já o corpo masculino estava apoiado na cama ao lado oposto ao da mulher, com a mesma ferida de "esgorjamento", além de lesões compatíveis com atos de defesa em ambos os membros superiores.

Nesse caso o corpo da vítima também foi primeiramente qualificado como "desconhecido", sendo solicitado exame necropapiloscópico, uma vez que nenhum tipo de documento foi encontrado nem qualquer testemunha soube identificar a identidade real do corpo.

Os policiais recolheram uma faca de cozinha, com uma lâmina prateada que media 18 cm e um cabo na cor marrom, que estaria em uma bainha na varanda da frente do imóvel, sem marcas visuais de sangue. O caso segue sob investigação.

