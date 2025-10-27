Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Jardim Colibri

Polícia captura dupla suspeita de assassinar casal a facadas em Campo Grande

Os suspeitos estavam escondidos em uma fazenda e confessaram o crime

Tamires Santana

Tamires Santana

27/10/2025 - 08h30
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, capturou um  homem de 27  e um adolescente de 17 anos, suspeitos de assassinar a facadas um casal no Jardim Colibri, em Campo Grande. O casal foi encontrado praticamente degolado, no interior de uma residência que leva a fama de ser um local em que ocorrem "brigas generalizadas".

Conforme apurado pela reportagem, os suspeitos estavam escondidos em uma fazenda e confessaram o crime. A motivação seria por desentendimentos com as vítimas.

As vítimas, ainda não identificadas oficialmente, foram esfaqueadas até a morte em um dos quartos do imóvel. Ambos foram golpeados no pescoço.

Os dois apresentavam ferimentos de defesa, indicando que tentaram reagir aos golpes. Os óbitos foram constatados pelo Corpo de Bombeiros.

Entenda

Conforme informou o Correio do Estado, de acordo com o boletim de ocorrência a primeira pessoa a entrar na história é o senhor identificado como Sílvio Mattos, que se apresentou como testemunha à polícia militar ainda num primeiro momento da chegada dos agentes. 

No local a PM encontrou dois corpos, que Silvio informou serem de pessoas conhecidas apenas como "Cláudio e Rosemeire", os quais ele não soube precisar os sobrenomes. 

Silvio alegou aos policiais que o endereço em questão, na altura do número 45 da rua Paiaguás do bairro Jardim Colibri, costuma ser palco de festas frequentes, que por diversas vezes "terminam em brigas generalizadas". 

Ainda no início da madrugada de domingo, por volta de 00h00, Silvio informou aos policiais que chegou a ouvir gritos e barulhos de discussão. Já ao acordar deu de cara com a presença de demais agentes policiais, o que lhe deu a proporção do que poderia ter acontecido. 

No local compareceram membros da Unidade de Resgate e Suporte Avançado, a chamada URSA do Corpo de Bombeiros, além de agentes da Perícia Oficial e do delegado de plantão Dr. Rossato. 

Dos demais conduzidos, Maycon de Souza alega ter se envolvido em uma briga com uma das vítimas no dia anterior, ainda por volta de 20h de sábado (25). 

Já Érica Perussi aparece na história ligada a Matheus Ortega, de quem é esposa e alegando apenas que seu marido teria saído para trabalhar no momento dos fatos. 

Ela alega que seu esposo teria retornado em seguida, apresentando um comportamento nervoso, saindo em seguida com um destino que ela não soube precisar. 

Duplo homicídio

Segundo informações da equipe de perícia científica, ambas as vítimas foram lesionadas pelo emprego de arma branca, com a lesão definida como "esgorjamento", que aparentemente teria sido iniciada da esquerda para a direita. 

Além disso, a equipe da polícia civil em diligências também teria encontrado na residência alguns objetos que supostamente podem ter sido usados no crime. 

A vítima do sexo feminino foi encontrada caída ao lado esquerdo de uma cama de casal, com esses característicos golpes no pescoço e lesões sempre na parte frontal, com marcas compatíveis de defesa em ambos os membros superiores. 

Apesar de os peritos terem encontrado uma carteira de trabalho, em nome de Martha Jaciara de Oliveira Quaresma, com o rosto desfigurado e marcas de hematomas no olho, foi impossível precisar se a foto no documento realmente se tratava do corpo em questão. 

Por esse motivo: "foi deliberado a requisição de exame necropapiloscópico para sua identificação correta, sendo a vítima qualificada em um primeiro momento como 'desconhecida', expõe o boletim de ocorrência. 

Já o corpo masculino estava apoiado na cama ao lado oposto ao da mulher, com a mesma ferida de "esgorjamento", além de lesões compatíveis com atos de defesa em ambos os membros superiores. 

Nesse caso o corpo da vítima também foi primeiramente qualificado como "desconhecido", sendo solicitado exame necropapiloscópico, uma vez que nenhum tipo de documento foi encontrado nem qualquer testemunha soube identificar a identidade real do corpo. 

Os policiais recolheram uma faca de cozinha, com uma lâmina prateada que media 18 cm e um cabo na cor marrom, que estaria em uma bainha na varanda da frente do imóvel, sem marcas visuais de sangue. O caso segue sob investigação. 

CIDADE MORENA

Câmara vai contra prefeita e retoma lei que segrega atletas trans em Campo Grande

Texto foi instituído graças aos votos de 17 vereadores para derrubada do veto de Adriane Lopes, contra oito contrários, prevendo multa que varia de 48 a R$96 mil e até banimento do esporte

27/10/2025 10h55

No art.3° inclusive, o PL deixava clara a previsão de banimento do esporte

No art.3° inclusive, o PL deixava clara a previsão de banimento do esporte Reprodução/CMCG e Freepik

Nesta segunda-feira (27) o Diário Oficial de Campo Grande trouxe, na sessão destinada aos atos legislativos, a decisão da Casa de Leis da Capital de ir contra a posição da prefeita, retomando a lei que segrega atletas transgênero na Cidade Morena.

Assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Epaminondas "Papy" Neto (PSDB), o Projeto de Lei 11.526/25 nasceu da autoria de Rafael Tavares e André Salineiro, ambos vereadores pelo Partido Liberal (PL) em Campo Grande, tendo como co-autores ainda Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante) e Leinha (Avante).

Conforme o texto, a agora “Lei n.° 7.508”, de 27 de outubro de 2025: "estabelece o sexo biológico como único critério para definição do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais no âmbito do município de Campo Grande". 

Após ser inicialmente aprovado na Câmara Municipal, o Projeto de Lei da bancada bolsonarista para banir atletas trans de competições chegou a ser totalmente vetado por Adriane Lopes. 

Basicamente, a prefeitura havia alegado que o tema é de competência da União e concorrente aos Estados e ao Distrito Federal, com os proponentes já indicando nesse momento que iriam lutar pela derrubada do veto. 

Dito e feito, um total de 17 vereadores se uniu para derrubar o veto e retomar a lei que, enquanto os proponentes dizem ser para "assegurar igualdade de condições nas competições", por outro lado é apontada como instrumento de segregação. 

Beto Avelar (PP); Delei Pinheiro (PP); Flavio Cabo Almi (PSDB); Jean Ferreira (PT); Landmark (PT); Luiza Ribeiro (PT); Marquinhos Trad (PDT) e Otávio Trad (PSD) sendo contrários, a derrubada do veto e instituição dessa lei aconteceu graças aos posicionamentos dos seguintes vereadores: 

  • André Salineiro - Partido Liberal (PL)
  • Ana Portela - Partido Liberal (PL)
  • Carlão - Partido Socialista Brasileiro (PSB) 
  • Clodoilson Pires - Podemos
  • Dr. Jamal - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
  • Dr. Lívio - União Brasil
  • Fábio Rocha - União Brasil
  • Herculano Borges - Republicanos 
  • Leinha - Avante 
  • Maicon Nogueira - Partido Progressistas (PP)
  • Neto Santos - Republicanos
  • Prof. Juari - Partido Social Democracia Brasileira (PSDB) 
  • Prof. Riverton - Partido Progressistas (PP)
  • Rafael Tavares - Partido Liberal (PL)
  • Silvio Pitu - Partido Social Democracia Brasileira (PSDB)
  • Veterinário Francisco - União Brasil 
  • Wilson Lands - Avante

Sem criar as ditas "categorias específicas" defendidas durante a sessão em que houve a derrubada do veto da prefeita, a lei é criada apenas com o critério segregador e as respectivas multas e penalizações previstas aos atletas transgêneros. 

Ou seja, para além de "vedar a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento", a Lei 7.508 prevê somente que apenas as penalidades que atingem não somente às atletas mas também entidades. 

Essas entidades de administração do desporto e de prática desportiva, ou até mesmo organizadores de competições oficiais que descumprirem essa lei, por exemplo, ficam sujeitos a uma multa que corresponde a 300 Unidades de Valor Fiscal de Campo Grande (Ufics). 

Com valores atuais que giram na casa de R$160, a dita multa pode chegar a 48 mil reais, podendo inclusive ser aplicada em dobro no caso de reincidência a bater a casa de R$96 mil.

Além disso, fica exposto que até mesmo os títulos e premiações obtidos pela equipe ou atleta serão automaticamente anulados "em caso de comprovação de , sem prejuízo da apuração de responsabilidades".

Entenda

Sendo que o terceiro artigo dessa lei cita até mesmo o banimento do esporte no âmbito de Campo Grande, para "atletas transgênero que omitir sua condição", o estopim que levou à aprovação do projeto que proíbe atletas trans em competições esportivas na Câmara Municipal foi o caso envolvendo uma jogadora da equipe Fênix. 

Pela Taça Tony Gol, as jogadoras do time Leoas de Campo Grande se recusaram a entrar no gramado contra a equipe Fênix, que possui uma atleta transgênero de 24 anos no time. 

Antes desse episódio vários outros jogos aconteceram normalmente sem qualquer tipo de intercorrência, o que pegou todas as atletas de surpresa, já que a jogadora em questão treina e joga no clube há pelo menos quatro anos. 

Segundo a técnica do time Fênix, Solange Rosa, mais conhecida como Sol, de 39 anos, ainda enquanto projeto de lei o texto só buscava tirar vantagem da competidora, pois pautar o assunto sem discussões aprofundadas seria puro preconceito. 

"No futebol feminino a gente joga com homens, somos treinadas por homens e, no entanto, nunca debatemos isso. O que aconteceu no episódio do dia 6 [recusa das Leoas de entrar em campo] foi puro preconceito. Então, eu vejo que, ao aprovar essa lei, eles estão simplesmente jogando uma atleta na cova dos leões", argumentou Sol.

Enquanto os proponentes citam que o texto também incentiva que categorias específicas possam ser criadas para atender a competidores trans, para o parlamentar contrário, Jean Ferreira (PT), o projeto na prática diz que a intenção é que esse grupo siga apenas nas estatísticas. 

"Quando impedimos que [pessoas trans] ocupem mais espaços, que possam se desenvolver socialmente, estamos, na prática, dizendo: 'queremos que continuem nas ruas, marginalizadas, vulneráveis, sendo assassinadas’. Porque, quando não há oportunidade, é isso que resta”, expôs o líder da bancada petista.

Na interpretação do assessor jurídico do vereador, o advogado Giuseppe Luca Piccolo, além dos vícios já anteriormente indicados, essa lei pode gerar diferentes regras em cada município, "tornando sua aplicação inviável", diz.

Instituída, a lei passa a entrar em vigor a partir desta segunda-feira (27).

 

raticida

Jovem de 22 anos morre após comer sanduíche envenenado em MS

O ex-padrasto, um homem de 62 anos e com restrições de mobilidade, foi preso em flagrante e confessou ter colocado "chumbinho" no alimento

27/10/2025 10h34

Um dos sanduíches ficou intacto no local onde o jovem foi socorrido pelos Bombeiros, em Bataguassu, região leste do Estado

Um dos sanduíches ficou intacto no local onde o jovem foi socorrido pelos Bombeiros, em Bataguassu, região leste do Estado

Um jovem de 22 anos morreu intoxicado neste domingo depois de comer um pão recheado com mortadela e raticida (chumbinho). O caso ocorreu em Bataguassu, cidade  a cerca de 340 quilômetros de Campo Grande, na divisa com São Paulo. 

Cleber Arguelho Neto, conhecido como "Binha", comeu um sanduíche preparado pelo seu ex-padrasto, João do Nascimento Batista, de 62 anos, que foi preso em flagrante horas depois de envenenar o jovem. 

Segundo o boletim de ocorrência, o próprio "Binha" teria revelado que havia começado a passar mal depois de comer o sanduíche. Moradores que atenderam ao seu pedido de ajuda acionaram os bombeiros e ele chegou a ser levado para atendimento médico, mas morreu ainda na manhã de domingo. 

Policiais que atenderam a ocorrência recolheram parte do sanduíche que ele havia abandonado no local. E, ao tomarem depoimento de uma mulher que chamou os bombeiros ela declarou que "Binha" afirmou que havia começado a passar mal depois de comer o pão com mortadela que tinha recebido do "João, pai da Mariana".

Os policiais então localizaram a casa do ex-padrasto de "Binha" e lá encontraram  "no lixo um plástico usado para mortadela, um pão e sacos verdes iguais ao encontrado em posse de Cleber", diz trecho do boletim de ocorrência. 

Inicialmente o idoso, que tem dificuldades de locomoção por ser sofrido AVC, afirmou que Cleber havia passado em sua casa já com os alimentos e que havia descartado os materiais na lixeira. 

Posteriormente, contudo, ele admitiu ter colocado chumbinho no sanduíche e afirmou que constantemente era ameaçado de morte com faca e o jovem, segundo a polícia, ficava "querendo suas coisas da casa e ficou com medo de que ele fizesse algo contra sua pessoa, pois era usuário de droga". 

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o idoso, que acabou sendo preso em flagrante "possui muita dificuldade de locomoção e quase não sai de sua residência, sendo que foi dificultosa sua condução para esta unidade policial para as providências". Nesta segunda-feira, ele passou por audiência de custódia e passou a cumprir prisão domiciliar.

Em nota divulgada pela Polícia Civil, o jovem "era conhecido no meio policial por ser usuário de drogas e estar envolvido em furtos diversos, sendo suspeito de ter furtado, inclusive, cabos de energia de postes de iluminação pública do município".

De acordo com registros policiais, Cleber tinha um longo histórico. Seu primeiro registro policiais é de 2018, por furto, quando tinha apenas 15 anos. Desde então, acumulou diversas passagens, principalmente por crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, além de ameaças. 

Seu último registro de furto  foi lavrado na última terça-feira, dia 21 de outubro. Na ocasião, ele foi apontado como autor do furto de 280 metros de fios de cobre de 16 milímetros, pertencentes à rede de iluminação pública de Bataguassu. Segundo o boletim de ocorrência, foi necessário realizar uma escavação no local para a retirada dos fios.

Por outro lado, também consta que Cleber figurava como vítima em diversas outras ocorrências policiais, incluindo registros de violência doméstica, lesão corporal e ameaça. 

O jovem pegou os pães no começo da manhã de domingo e por volta das 11:30 horas já estava morto. No sanduíche que a polícia recolheu no local em que o jovem pediu socorro sobrou uma sanduíche inteiro. 

Nele, conforme a imagem divulgada pelos policiais, é possível ver que o idoso esfarelou o veneno antes de colocá-lo em meio ao pão, mas nem mesmo tentou dissimular seu ato, já que o pó preto ficou visível em meio ao alimento. 

O QUE É O VENENO

O "chumbinho" é um veneno ilegal e altamente tóxico, cuja venda é proibida no Brasil desde 2012 pela Anvisa. Mesmo assim, continua a ser comercializado ilegalmente. O termo se popularizou por ser a forma mais conhecida de raticida clandestino. 

Ele é um dos maiores causadores de intoxicação letal no Brasil e tem sido associado a uma série de casos recentes de mortes em diferentes estados brasileiros. No Piauí, por exemplo, foram quatro mortes no começo do ano. A estimativa é de que nos últimos seis anos tenham sido cerca de 2,3 mil mortes.

