Cidades

Fronteira

Polícia Civil apreende quase meia tonelada de cocaína e desmantela esquema de tráfico

Os policiais descobriram uma oficina que seria usada para preparar veículos que transportariam as drogas

Karina Varjão

Karina Varjão

14/09/2025 - 12h44
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul desvendou um esquema de tráfico de drogas na cidade de Ponta Porã, a 310 quilômetros de Campo Grande. 

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes na Fronteira (DEFRON) descobriu uma oficina mecânica na cidade que era utilizada como base para preparo de veículos que fariam o transporte de drogas na região da fronteira. 

No local, a Polícia apreendeu 440 quilos de cocaína na noite da última sexta-feira (12). Um homem de 42 anos foi preso. 

A oficina, localizada no bairro Anexo II, estava sendo vigiada pelos policiais após moradores denunciarem atividades suspeitas na região. 

Em um caminhão localizado próximo ao local, foram encontrados 440 tabletes de entorpecentes escondidos. A droga estava embalada com adesivos da marca Givenchy, uma marca francesa de moda luxuosa. 

O prejuízo estimado ao tráfico foi de mais de R$33 milhões. 

Outro crime

No sábado 6 de setembro, policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam três toneladas de droga em Bataguassu, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande.

Maconha (1.900 kg) e skunk (100 kg), distribuídas em fardos, estavam espalhados em meio a carga de cobre, em uma carreta Scania.

O entorpecente foi avaliado em R$ 7,1 milhões. Homem, de 36 anos, foi preso em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais faziam bloqueio na BR-267, no Posto Fiscal VX de Novembro, próximo à divisa com o estado de São Paulo, quando deram voz de abordagem ao condutor do veículo.

Durante o interrogatório, ele apresentou muito nervosismo, afirmando que carregou a carreta em Mato Grosso e seguiria para o Porto de Santos, litoral de São Paulo.

Mas, acabou confessando que carregou a droga em Campo Grande (MS) e entregaria em São Paulo (SP), onde receberia R$ 50 mil pelo transporte. 

Tráfico de drogas

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil. Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é reconhecido como um importante corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países e é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 9.436 quilos de cocaína, 329.598,371 quilos de maconha e 75 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 8 de setembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Os órgãos responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

COLISÃO

Carro capota, cai em córrego e estudante morre na Capital

Colisão entre Polo e Onix ocorreu por volta das 2h35 da madrugada deste domingo (15), no cruzamento da rua Marechal Rondon com a avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande

14/09/2025 14h03

Carro do estudante Gabriel Santos, de 29 anos, ficou capotado no córrego Segredo após a colisão

Carro do estudante Gabriel Santos, de 29 anos, ficou capotado no córrego Segredo após a colisão Foto: Gerson Oliveira

Os campo-grandenses que passaram nesta manhã pela avenida Ernesto Geisel, uma das mais movimentadas da Capital, avistaram um carro capotado no córrego Segredo, resultado de um acidente fatal que acontece na madrugada deste domingo (14), que envolveu um estudante e uma motorista de aplicativo.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 2h35, Rosângela Maria Santos, de 56 anos, trafegava pela rua Marechal Rondon sentido oeste/leste, com o seu Volkswagen Polo. No cruzamento com a avenida Ernesto Geisel, Gabriel Vieira Santos, de 29 anos, que pilotava um Chevrolet Onix no sentido sul/norte, bateu na frente e na lateral do veículo da motorista de aplicativo.

Com o impacto, o Polo rodou na pista e o Onix caiu no córrego. Horas depois, ambos foram socorridos e atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por equipes da Polícia Civil e Militar. Rosângela foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Mônica, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Mesmo com a morte constatada, o corpo do estudante foi achado metros à frente do local exato da colisão, mais especificamente na avenida Afonso Pena, que fica a três quadras de distância da onde o carro dele estava no momento da chegada policial no endereço. Há a suspeita de que Gabriel conseguiu sair do carro e foi andando ou rastejando até onde foi encontrado morto.

Os dois carros ficaram completamente destruídos e já foram retirados do local pelas autoridades presentes. Rosângela, mesmo com os ferimentos devido a gravidade da colisão, já recebeu alta médica. O caso foi registrado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) como "sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima".

Dados

De acordo com dados do Comando do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito de Campo Grande, entre janeiro e junho de 2025, a capital registrou 5.282 acidentes de trânsito, uma média de 29,34 casos por dia e 1.056 por mês.

Do total de acidentes contabilizados este ano, em 1.817 houve vítimas e em 17 houve óbitos. Vale ressaltar ainda que os números não incluem as ocorrências atendidas pela Polícia Rodoviária Federal.

O levantamento mostra também que os casos vem aumentando ano após ano. Em 2020 foram contabilizados 9.222 sinistros, número que subiu para 10.491 em 2021, 11.777 em 2022, 12.156 em 2023 e chegou a 12.760 em 2024. Ao longo dos quatro anos, o número de acidentes cresceu 38,36%.

Oportunidade

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens

Evento será realizado nos dias 23 e 24 deste mês

14/09/2025 12h02

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens

Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens Arquivo

Nos dias 23 e 24 de setembro, mais de 20 empresas estarão disponíveis durante a Feira de Empregabilidade 2025 para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos.

O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios. As vagas disponibilizadas durante a feira, que é online, contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

As inscrições podem ser feitas pelo site das 15h às 19h. As pessoas inscritas na 4 Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 15h , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.

Segundo a vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade tem como objetivo fortalecer a juventude brasileira com capacitação e oportunidades de emprego.

“Reunir as empresas que compõem a Aliança pelos Jovens em um único evento é uma chance valiosa para quem está começando ou quer avançar no mercado de trabalho. Neste ano investimos ainda mais na grade de conteúdo para entregar uma experiência completa”, disse.

A Nestlé é a empresa líder da Aliança pelos Jovens e do Movimento pela Equidade Racial (Mover), uma das 100 empresas que se propõem a trabalhar juntas para acelerar a empregabilidade dos jovens brasileiros e dar suporte ao desenvolvimento e à geração de oportunidades de emprego nos mais diferentes níveis. O Mover é uma coalizão dedicada a promover equidade racial, educação e combate ao racismo.

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

